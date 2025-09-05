Colombia

Petro se reafirmó en su postura sobre lucha antidrogas tras bombardeo de EE. UU. a embarcación en costas de Venezuela y llamado de la ONU a Trump: “Dije que era un asesinato”

La Organización de las Naciones Unidas le pidió al Gobierno Trump respetar el Derecho Internacional Humanitario, luego del bombardeo de una embarcación que, según el mandatario estadounidense, iba cargada de droga

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Petro le envió un mensaje
Petro le envió un mensaje a modo de advertencia y recomendación a Trump - crédito @realdonaldtrump/IG | @infopresidencia/IG | @WhiteHouse/X

El presidente Gustavo Petro sigue con su arremetida contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de publicar otro mensaje en su cuenta de X durante la mañana del viernes 5 de septiembre de 2025.

En esta ocasión, y sumado a otra de sus impresiones que dejó también en ese mismo periodo matutino del viernes, Petro se refirió al llamado que la ONU (Organización de las Naciones Unidas), le hizo a su homólogo norteamericano para que respete el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todo por cuenta de la destrucción de una lancha en el Caribe y que presuntamente estaría vinculada a redes de narcotráfico, según lo que el mismo Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, mencionaron tras difundir el video de los hechos (y que el mismo Petro se atrevió a cuestionar si era real).

Petro publicó varios mensajes entre
Petro publicó varios mensajes entre el 3 y el 5 de septiembre de 2025, mencionando lo ocurrido con las tropas norteamericanas desplegadas por el Gobierno de Trump frente a las costas venezolanas - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento se produjo luego de que fuerzas estadounidenses interceptaran y destruyeran la embarcación, un hecho que generó preocupación en la comunidad internacional debido al uso de la fuerza y a las posibles implicaciones para los principios jurídicos internacionales.

“Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al gobierno de EEUU no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí”, inició su mensaje el mandatario colombiano.

Más adelante, Petro escribió: “La colaboración del Gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional (humanitario)”.

Este fue el video que
Este fue el video que compartió la Casa Blanca a través de su cuenta de X y que replicó el mandatario estadounidense - crédito @POTUS/X

En otro aparte del mensaje, el presidente colombiano no cerró las puertas al diálogo y la cooperación al asegurar: “El gobierno de EE.UU. si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”.

Por último, y como una advertencia frente a lo ocurrido, el gobernante latinoamericano sentenció: “En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos. En mi gobierno se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución”.

Este fue el video que compartió la cuenta de X de la Casa Blanca:

El presidente de Estados Unidos aseguró que el ataque ocurrió en aguas internacionales

Qué dijo la ONU

De acuerdo con el reporte, la ONU expresó que “las operaciones contra actividades ilícitas deben cumplir estrictamente con el derecho internacional, incluyendo el respeto por la vida y la proporcionalidad en el uso de la fuerza”.

La oficina del organismo también le recordó a todos los Estados la importancia de actuar con pleno apego a las normas internacionales, y más aún en contextos que puedan afectar derechos humanos o la seguridad de personas a bordo de embarcaciones civiles.

El incidente se conoció luego de que reportes oficiales confirmaran la intervención de una embarcación en aguas del Caribe por parte de autoridades estadounidenses, que procedieron a su destrucción tras considerarla implicada en el tráfico ilegal de sustancias.

La ONU en su comunicado resaltó su preocupación ante la posibilidad de que este tipo de operativos representen un precedente para la aplicación de medidas que excedan el marco jurídico internacional.

Petro atribuye como asesinato que
Petro atribuye como asesinato que la armada de Estados Unidos destruyera una embarcación atribuida a Venezuela. - crédito @petrogustavo/X

Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos también reaccionaron al caso, solicitando investigaciones independientes para establecer si se cumplieron los estándares sobre el uso legítimo de la fuerza y si existió un proceso adecuado para proteger los derechos de las personas que pudieran estar a bordo, señaló Caracol Radio.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, escribió el mismo Petro en su cuenta de X dos días antes (el 3 de septiembre).

Debido a todo lo anterior, y bajo la presidencia de Petro, miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) firmaron un documento en el que rechazaron el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Sin embargo, nueve países no dejaron su rúbrica en el comunicado.

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela, fueron los países que respaldaron a Petro.

Mientras que Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago se abstuvieron de firmar la carta.

Esta es la carta que
Esta es la carta que Petro presumió en su cuenta oficial de X, antes Twitter - crédito Gustavo Petro

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpONUDerecho Internacional HumanitarioBombardeo a embarcaciónCostas de VenezuelaCargamento de drogaRelaciones entre Colombia y Estados UnidosRedes de narcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer sorprendió a su pareja con una amante en el estadio de Barranquilla: el momento se volvió viral

Mientras la Selección Colombia aseguraba su paso al Mundial, un inesperado episodio fue captado por las cámaras, y obligó a la Policía a intervenir en el conflicto

Mujer sorprendió a su pareja

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

La contundente victoria 3 a 0 de Argentina sobre Venezuela le permitió a Lionel Messi escalar en solitario al primer lugar de la tabla de goleadores, por sus dos anotaciones marcados en Buenos Aires

Luis Díaz ya no es

Sancionaron a directivo de la SAE por insultar a funcionario del ministro de Educación en medio de polémica por bienes incautados: “Usted es un reverendo como mier...”

Felipe Tascón, director territorial sur de la SAE, fue suspendido treinta días sin sueldo por insultar a Juan Carlos Bolívar, funcionario del Ministerio de Educación: “Usted es un reverendo come M…”

Sancionaron a directivo de la

Gobierno exige repatriación al menos 20 piezas culturales de San Agustín que están en Alemania: hicieron un foro para hacer diálogos diplomáticos

El foro busca establecer diálogos para recuperar bienes patrimoniales dispersos en museos extranjeros y fortalecer las demandas de repatriación ante la comunidad internacional

Gobierno exige repatriación al menos

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, reveló detalles del proceso de lo que se viene para la selección Colombia y la duda de que haya sido la última eliminatoria de James: “ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”

El capitán de la selección Tricolor se sentó en la mitad de la cancha, casi una hora después del pitazo final, en una actitud reflexiva, que emocionó al público que aun estaba en el Metropolitano

Ramón Jesurún, presidente de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Mario Yepes dedicó emotivo mensaje

Mario Yepes dedicó emotivo mensaje a Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Se va lo más hermoso”

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

De Ryan Castro a Maluma y Melissa Martínez: así celebraron los famosos colombianos la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Deportes

Luis Díaz ya no es

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, reveló detalles del proceso de lo que se viene para la selección Colombia y la duda de que haya sido la última eliminatoria de James: “ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”

Etapa 13 de la Vuelta a España: João Almeida ganó en L’Angliru y Egan Bernal se mantuvo como el mejor colombiano en la general

Néstor Lorenzo celebró con pulla la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no”

Así se despidió James Rodríguez del Metropolitano tras clasificar al Mundial de Fútbol: el capitán lloró y se quedó solo en medio de la cancha