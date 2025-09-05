Colombia

Laura Sarabia defendió a Verónica Alcocer tras confirmarse su visita a la cárcel La Picota en Bogotá: “Lucha por la resocialización”

La embajadora de Colombia en el Reino Unido destacó que las actividades de la primera dama hacen parte de la política criminal del Gobierno nacional orientada a brindar segundas oportunidades

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Laura Sarabia habló sobre Verónica
Laura Sarabia habló sobre Verónica Alcocer y su polémica visita a una cárcel en Bogotá - crédito Presidencia - @Veronicalcocerg/X

La visita programada de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota en Bogotá generó una serie de interrogantes y medidas excepcionales de seguridad, según se desprende de un documento oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La presencia de la primera dama de Colombia en el centro penitenciario, prevista para el jueves 4 de septiembre de 2025, motivó la suspensión temporal del ingreso de vehículos y personal externo, así como la advertencia de posibles sanciones para quienes incumplan las directrices establecidas.

El documento, expedido el 2 de septiembre y dirigido a diversas áreas internas de La Picota, detalla que “por el día 04 de septiembre del 2025 NO SE AUTORIZA NI ESTÁ PERMITIDO el ingreso de vehículos dispensadores de artículos, víveres u otro elemento que desee ingresar al COBOG como de personal externo (abogados, visitantes, actividades eclesiásticas, actividades de educación, representantes de bancos u entidades externas), en horas de la mañana el servicio se retornará después de las 13:30 horas”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La figura de Verónica Alcocer
La figura de Verónica Alcocer hizo presencia en la cárcel La Picota de Bogotá - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El Inpec advirtió que cualquier incumplimiento de estas disposiciones acarreará consecuencias para los responsables. El documento enfatiza: “Se deja claridad que de hacer caso omiso a la orden aquí impartida, cualquier responsabilidad penal, disciplinaria o administrativa que se desprenda del incumplimiento de dicha medida, será responsabilidad de los funcionarios que omitan, retarden o entorpezcan el procedimiento”.

Esta instrucción se dirige a áreas como Delta 5 (puerta de información), Delta 4 (cárcamo), Consorcio de Alimentos Capital Uspec 2025 Unión Temporal, proyectos productivos, casino, cafetería, tratamiento, sanidad, almacén, mantenimiento, encomiendas y visitor, entre otras.

Documento del Inpec visita de
Documento del Inpec visita de primera dama a La Picota - crédito redes sociales/X

La información sobre la visita fue difundida inicialmente por la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila a través de sus redes sociales. Dávila compartió el documento y planteó varias preguntas sobre el alcance de la cita, como el número de funcionarios que ingresarían al penal y cuántos reclusos participarían en el encuentro, considerando que en La Picota se encuentran personas privadas de la libertad por delitos de lesa humanidad.

En su publicación, Dávila señaló: “Atentos: me llega este documento. Funcionarios de presidencia van a ir mañana a La Picota. Nadie puede entrar ni salir hasta la 1 y 30 de la tarde. Y amenazan a quienes incumplan la orden y anuncian refuerzo de la seguridad. (La visita es al ERON)”.

La embajadora de Colombia en
La embajadora de Colombia en el Reino Unido destacó que la primera dama está enfocada en apoyar la resocialización de los reclusos en todo el territorio nacional - crédito @laurisarabia/X

En reacción a los cuestionamientos del sector de oposición, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, defendió a la esposa de Gustavo Petro en redes sociales.

De acuerdo con la alta funcionaria, entre las labores de primera dama, Alcocer se dedica a visitar varios centros penitenciarios, puesto que está enfocada en apoyar la resocialización de los reclusos en todo el territorio nacional.

A su vez, sostuvo que sus actividades hacen parte de la política criminal del Gobierno nacional orientada a que las personas que cometieron algún delito tengan una segunda oportunidad de cara al futuro.

“La primera dama Verónica Alcocer ha recorrido cárceles en todo el país, impulsando la resocialización y recordándonos que en cada centro penitenciario también hay personas que merecen una segunda oportunidad”, escribió la excanciller en su cuenta de X.

Verónica Alcocer se pronunció tras la polémica sobre sus visitas a las cárceles del país. En sus redes sociales publicó un video en el que compartió su labor en los centros de reclusión.

Verónica Alcocer respondió a las
Verónica Alcocer respondió a las críticas sobre sus visitas a las cárceles de Colombia - crédito @Veronicalcocerg/X

“Visité el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá porque creo en la fuerza de la resocialización y las segundas oportunidades. No es un acto político, es un gesto de humanidad. Las artesanías y oficios que allí realizan son más que trabajo: son símbolos de dignidad”.

Y agregó: “Durante mi visita a la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla, recorrí las aulas donde 217 personas privadas de la libertad avanzan en primaria y bachillerato, y 10 cursan estudios universitarios”.

Temas Relacionados

Laura SarabiaVerónica AlcocerCárcelLa PicotaBogotáPresosVicky DávilaColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue como ‘Harold’ conoció al sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay: ‘El Caleño’ lo presentó en una discoteca

Las autoridades investigan la identidad de ‘El Caleño’, el nuevo nombre que comenzó a vincularse en el caso del magnicidio contra el joven precandidato presidencial

Así fue como ‘Harold’ conoció

Recorte al Instituto Nacional de Salud pone en jaque su capacidad de responder a emergencias sanitarias

La vida de quienes dependen de los desarrollos del INS está en juego. La falta de recursos podría marcar un antes y un después en la salud pública nacional

Recorte al Instituto Nacional de

Nicolás Maduro acusó sin pruebas a expresidente Álvaro Uribe de ser el supuesto heredero del imperio de Pablo Escobar: “Logró su sueño”

El dictador venezolano sostuvo que con su llegada a la Casa de Nariño remanentes del Cartel de Medellín lograron más poder en Colombia

Nicolás Maduro acusó sin pruebas

La Fifa dedicó un mensaje a la selección Colombia para darle la bienvenida al Mundial en 2026

La federación internacional de fútbol confirmó la presencia del equipo nacional en la próxima cita mundialista, con un anuncio oficial en redes sociales que generó reacciones inmediatas entre aficionados

La Fifa dedicó un mensaje

Con tinte de despedida: los referentes de la selección que podrían haber jugado su último partido en Barranquilla

El partido contra Bolivia representó el último de la Tricolor en Colombia en este ciclo mundialista

Con tinte de despedida: los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camión de reconocida marca de

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

ENTRETENIMIENTO

Spotify Colombia: las 10 canciones

Spotify Colombia: las 10 canciones más sonadas este día

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Daniel Samper abrió su corazón y habló sobre ‘la mascota de su vida’: “un día desperté y Serafín no se movió”

Pibe Valderrama no aguantó y discutió con su esposa por la camiseta de la selección Colombia: “Olvídate de ese cuento”

Andrea Petro no se quedó atrás y se burló de su padre, Gustavo Petro, por no hablar en inglés: esta fue su publicación

Deportes

La Fifa dedicó un mensaje

La Fifa dedicó un mensaje a la selección Colombia para darle la bienvenida al Mundial en 2026

Con tinte de despedida: los referentes de la selección que podrían haber jugado su último partido en Barranquilla

Entre goles y nerviosismo, Colombia superó el bache en Barranquilla ante Bolivia y clasificó al Mundial 2026: los mejores momentos

Colombia por fin ganó y clasificó al mundial de 2026: goleó a Bolivia por 3-0 en Barranquilla

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia en las eliminatorias: así será el cierre de la Tricolor