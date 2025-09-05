Laura Sarabia defendió a Verónica Alcocer tras confirmarse su visita a la cárcel La Picota en Bogotá: “Lucha por la resocialización”

Laura Sarabia habló sobre Verónica Alcocer y su polémica visita a una cárcel en Bogotá - crédito Presidencia - @Veronicalcocerg/X

La visita programada de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota en Bogotá generó una serie de interrogantes y medidas excepcionales de seguridad, según se desprende de un documento oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La presencia de la primera dama de Colombia en el centro penitenciario, prevista para el jueves 4 de septiembre de 2025, motivó la suspensión temporal del ingreso de vehículos y personal externo, así como la advertencia de posibles sanciones para quienes incumplan las directrices establecidas.

El documento, expedido el 2 de septiembre y dirigido a diversas áreas internas de La Picota, detalla que “por el día 04 de septiembre del 2025 NO SE AUTORIZA NI ESTÁ PERMITIDO el ingreso de vehículos dispensadores de artículos, víveres u otro elemento que desee ingresar al COBOG como de personal externo (abogados, visitantes, actividades eclesiásticas, actividades de educación, representantes de bancos u entidades externas), en horas de la mañana el servicio se retornará después de las 13:30 horas”.

La figura de Verónica Alcocer hizo presencia en la cárcel La Picota de Bogotá - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El Inpec advirtió que cualquier incumplimiento de estas disposiciones acarreará consecuencias para los responsables. El documento enfatiza: “Se deja claridad que de hacer caso omiso a la orden aquí impartida, cualquier responsabilidad penal, disciplinaria o administrativa que se desprenda del incumplimiento de dicha medida, será responsabilidad de los funcionarios que omitan, retarden o entorpezcan el procedimiento”.

Esta instrucción se dirige a áreas como Delta 5 (puerta de información), Delta 4 (cárcamo), Consorcio de Alimentos Capital Uspec 2025 Unión Temporal, proyectos productivos, casino, cafetería, tratamiento, sanidad, almacén, mantenimiento, encomiendas y visitor, entre otras.

Documento del Inpec visita de primera dama a La Picota - crédito redes sociales/X

La información sobre la visita fue difundida inicialmente por la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila a través de sus redes sociales. Dávila compartió el documento y planteó varias preguntas sobre el alcance de la cita, como el número de funcionarios que ingresarían al penal y cuántos reclusos participarían en el encuentro, considerando que en La Picota se encuentran personas privadas de la libertad por delitos de lesa humanidad.

En su publicación, Dávila señaló: “Atentos: me llega este documento. Funcionarios de presidencia van a ir mañana a La Picota. Nadie puede entrar ni salir hasta la 1 y 30 de la tarde. Y amenazan a quienes incumplan la orden y anuncian refuerzo de la seguridad. (La visita es al ERON)”.

La embajadora de Colombia en el Reino Unido destacó que la primera dama está enfocada en apoyar la resocialización de los reclusos en todo el territorio nacional - crédito @laurisarabia/X

En reacción a los cuestionamientos del sector de oposición, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, defendió a la esposa de Gustavo Petro en redes sociales.

De acuerdo con la alta funcionaria, entre las labores de primera dama, Alcocer se dedica a visitar varios centros penitenciarios, puesto que está enfocada en apoyar la resocialización de los reclusos en todo el territorio nacional.

A su vez, sostuvo que sus actividades hacen parte de la política criminal del Gobierno nacional orientada a que las personas que cometieron algún delito tengan una segunda oportunidad de cara al futuro.

“La primera dama Verónica Alcocer ha recorrido cárceles en todo el país, impulsando la resocialización y recordándonos que en cada centro penitenciario también hay personas que merecen una segunda oportunidad”, escribió la excanciller en su cuenta de X.

Verónica Alcocer se pronunció tras la polémica sobre sus visitas a las cárceles del país. En sus redes sociales publicó un video en el que compartió su labor en los centros de reclusión.

Verónica Alcocer respondió a las críticas sobre sus visitas a las cárceles de Colombia - crédito @Veronicalcocerg/X

“Visité el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá porque creo en la fuerza de la resocialización y las segundas oportunidades. No es un acto político, es un gesto de humanidad. Las artesanías y oficios que allí realizan son más que trabajo: son símbolos de dignidad”.

Y agregó: “Durante mi visita a la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla, recorrí las aulas donde 217 personas privadas de la libertad avanzan en primaria y bachillerato, y 10 cursan estudios universitarios”.