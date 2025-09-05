La actriz venezolana Norkys Batista llega a Bogotá con la comedia “Orgasmos”

La venezolana Norkys Batista presentará el 25 de octubre la comedia “Orgasmos” en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

La llegada de Norkys Batista a Bogotá representa un acontecimiento destacado en la agenda cultural de la ciudad. La reconocida actriz venezolana presentará el 25 de octubre la comedia “Orgasmos” en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, acompañada por el actor Xavier Muñoz. La obra, escrita por Carlos Castillo y dirigida por Dairo Piñare, ha recorrido escenarios internacionales durante siete años y propone una visión abierta, educativa y humorística sobre la sexualidad en pareja.

Inspirada en la serie “Sexo en la Ciudad” y el libro “Historia íntima del Orgasmo” de Jonathan Margolis, la puesta en escena invita al público a explorar sin prejuicios las distintas dimensiones de la intimidad.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de actos sexuales ocurren cada día en el mundo con el objetivo de alcanzar el orgasmo, lo que resalta la universalidad del tema. La obra no se limita a la búsqueda del placer, sino que aborda los mitos, tabúes y dificultades que persisten en torno al orgasmo, combinando humor, música y reflexión.

Batista subrayó que “Orgasmos” es una propuesta “100% informativa, educativa e instructiva”, en la que se tratan temas como la comunicación en la pareja, la autoestima, el conocimiento mutuo y la frigidez, aspectos que, según la actriz, suelen ser difíciles de abordar abiertamente. La obra busca que el público se identifique con situaciones cotidianas y, a través de la risa, fomente una mejor comprensión y disfrute de la vida sexual.

El éxito internacional de la obra ha sorprendido a su protagonista que reconoció que, al principio, sentía cierta aprensión por tratar un tema considerado tabú en muchos entornos. Sin embargo, la respuesta del público ha sido entusiasta, con funciones agotadas en países como España, Noruega, Emiratos Árabes, Canadá y Portugal.

La actriz destacó que la obra ha ayudado a muchas parejas a mejorar su comunicación y a superar prejuicios, promoviendo la unión familiar y la tolerancia. “La reflexión es unión a la familia, tolerancia, ir agarraditos de la mano, de lado, ni un pasito adelante, ni un pasito atrás. Tener paciencia, comunicarse de la mejor manera...”, expresó Batista en la conversación.

Uno de los ejes centrales de “Orgasmos” es la campaña de concientización sobre el uso de preservativos, que la actriz impulsa como parte de su compromiso social. Batista explicó que la iniciativa busca reforzar la prevención de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, especialmente en Venezuela, país que, según sus palabras, ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes.

La actriz enfatizó la importancia de asumir la sexualidad con responsabilidad y de educar a los jóvenes para que tomen decisiones informadas. “Con esta campaña de preservativos buscamos un poco afianzar el tema de la prevención. Es muy, pero muy delicado el saber que Venezuela está en el primer lugar de embarazos precoces”, afirmó.

La experiencia personal de Batista como madre ha influido en su perspectiva sobre la educación sexual. Aseguró que considera fundamental responder a las preguntas de los hijos con honestidad y adaptando la información a su edad. Relató cómo ha conversado abiertamente con su hijo sobre el uso del preservativo y la importancia de la responsabilidad en las relaciones sexuales, destacando que la educación comienza en el hogar y que los padres deben estar preparados para orientar a sus hijos en estos temas.

Quienes asistan a la función encontrarán una oportunidad para dejar atrás los prejuicios y disfrutar de una experiencia teatral que combina diversión y aprendizaje, en un ambiente que invita a la apertura y la reflexión sobre la sexualidad.

“Yo digo en mi obra que el orgasmo es individual. Ni el hombre es responsable de lo que siente la mujer, ni la mujer es responsable de lo que siente el hombre. Cada quien es responsable de lo que siente. En mi obra trato de dejar ese mensaje. Si usted quiere saber qué hay, quítese el tabú, libere su cuerpo, respire profundo y vaya dispuesto a relajarse porque la van a pasar muy bien”.