Hombre que apuñaló a su sobrina de 5 años en Medellín fue condenado: todo ocurrió por una venganza

El sujeto fue enviado a prisión tras cometer el brutal ataque - crédito Andina

Durante la jornada del 4 de septiembre de 2025 se confirmó la condena en contra de un hombre de 23 años por intentar matar a su sobrina de 5 años. El caso de desató el rechazo e indignación en Medellín y según informó la Fiscalía General de la Nación, fue motivado por una disputa familiar.

Los hechos se presentaron en la noche del 31 de julio de 2024, en el barrio Santo Domingo de Medellín (Antioquia), cuando el autor del crimen utilizó un arma blanca para herir en cuatro ocasiones a la menor de edad, que se encontraba de visita en la residencia de su tía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Del mismo modo, se indicó que el motivo de la agresión fue una venganza en contra de la hermana del sentenciado, que es madre de la pequeña afectada. El reporte oficial indica que el hombre responsabilizaba a su hermana por la pérdida de su mano derecha, así que decidió cobrar venganza de manera indirecta a través de la niña.

El informe de la Fiscalía consignó que el atacante dirigió su odio hacia la menor por considerarla un “objetivo fácil” en una situación marcada por el resentimiento familiar.

Patrullero que abusó de una niña en Bogotá deberá cumplir una condena de 20 años de cárcel - crédito Henry Chirinos/EFE

Tras el brutal acto de violencia, la rápida acción de la Policía Nacional fue fundamental para lograr la captura inmediata del agresor y evitar su huida para vincularlo oficialmente al proceso judicial y analizar la condena que se impondría en su contra.

El procesado aceptó los cargos antes del inicio del juicio oral, debido a la contundencia de las pruebas que fueron presentadas por el ente acusador, cuyos miembros trabajaron por la resolución del caso.

Cabe mencionar que la identidad del agresor, en concordancia con la política de protección de víctimas y menores, no ha sido divulgada por las autoridades. Tras el caso, la Fiscalía resaltó la importancia de la denuncia sobre delitos cometidos en el entorno familiar para abordar con rapidez los actos que atentan contra la integridad de los niños con severidad.

Tras adelantar las respectivas pesquisas y después de que el criminal se declarara culpable, la unidad especial de la Fiscalía Seccional Medellín determinó que el ataque puso en serio peligro la vida de la víctima, por lo que se dictó una condena en contra del criminal de 24 años y 4 meses de prisión en contra del agresor.

Hombre abusó sexualmente de su hija de 6 años durante meses

La violencia en contra de los niños en el territorio nacional no cesa. Otro de los casos que desató la indignación de la comunidad ocurrió en Bogotá, después de que un hombre fuera capturado y enviado a prisión en Bogotá tras comprobarse que abusó sexualmente de su hija de 6 años de manera reiterada entre 2024 y 2025, después de que la menor denunciara que era víctima de este tipo de actos por su parte.

La investigación determinó que los abusos ocurrieron en la vivienda familiar, donde la menor informó a su cuidadora sobre lo que le estaba ocurriendo. Al revisar los antecedentes del capturado en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), las autoridades lograronm verificar que el hombre tenía seis anotaciones previas por violencia intrafamiliar, con registros que datan desde 2014.

El criminal atacó a la menor de edad durante meses - crédito Colprensa

Debido a estos lamentables casos que se han reportado en el territorio nacional, las autoridades enviaron un nuevo mensaje a la comunidad, en el que insisten en la importancia de denunciar cualquier acto de abuso sexual infantil o violencia intrafamiliar.

Y es que la acción temprana y la colaboración ciudadana son esenciales para proteger a los menores y evitar que situaciones de este tipo ocurran en el entorno familiar.