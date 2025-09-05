Colombia

Gustavo Petro destacó los resultados de la lucha contra redes de narcotráfico en el Caribe con pulla a Donald Trump: “Sin ningún muerto”

El mandatario volvió a cargar contra el presidente Trump en medio de la tensión por el vuelo de aeronaves venezolanas sobre las embarcaciones estadounidenses que permanecen frente a la costas del país vecino

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El mandatario junto al primer
El mandatario junto al primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba - crédito @infopresidencia/IG | Ejército Nacional | @PedroSanchezCol/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, siguió sacando pecho de los logros de su administración en materia de lucha contra el narcotráfico y las mafias internacionales.

La mañana del viernes 5 de septiembre Petro compartió un mensaje a través de su cuenta de X (@petrogustavo) el que destacó lo hechos por las fuerza pública que, además de dejar millonarios cargamentos de droga decomisados, no han generado bajas durante el desarrollo de dichas acciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Del 8 al 20 de agosto, sin ningún muerto, con inteligencia naval colombiana, británica y europea y autoridades puertorriqueñas, incautamos 8,7 toneladas de cocaína”, inició su publicación el presidente colombiano, que continúa con su viaje oficial por Japón en representación del país, que participa en Expo Mundial Osaka 2025.

Este evento, de acuerdo con lo que explicó la misma Cancillería en uno de los comunicados que se publicaron tras el arribo de Petro a Japón, y a Osaka en su segundo día de viaje, es “una plataforma global que impulsa la innovación y la colaboración internacional bajo el lema ‘Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas’”. En este evento Colombia tiene su propio pabellón.

El presidente colombiano destacó el
El presidente colombiano destacó el trabajo que realizan las autoridades del país con ayuda de otras agencias internacionales para poder impactar a las redes de narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, los miles de kilómetros que separa a Petro del país, no fueron obstáculo para que el mandatario se siga pronunciando de varios hechos que ocurrieron días atrás.

“De los 11 capturados, 5 eran colombianos, uno panameño y 5 de nacionalidad desconocida”, añadió Petro en su publicación.

Lo anterior obedece a varios casos que se presentaron en días pasados. Entre ellos figuran la incautación de una lancha tipo GoFast en aguas del Caribe, y que llevaba media de tonelada de cocaína; la acción anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras “disparar a un barco que transportaba droga” y que había salido desde las costa venezolana (ambos hechos se anunciaron el 2 de septiembre de 2025), como indicó a través de su cuenta en X el mandatario norteamericano.

El otro caso que generó una respuesta a través de mensajes por X por parte de Petro fue la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, y la respuesta a las críticas por su gestión, todo mientras sigue en el gigante asiático acompañado por la canciller y ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, y de la jede de la cartera de Cultura, Yannai Kadamani.

Luego de su alocución presidencial,
Luego de su alocución presidencial, Gustavo Petro viajó a La Guajira para participar de la XV cumbre del Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo, y de allí siguió rumbo al país nipón - crédito @infopresidencia/IG

La publicación previa en la que Petro le lanzó un dardo al presidente Donal Trump

Dos días antes de compartir el anterior mensaje en X, el presidente Gustavo Petro ya se había pronunciado acerca del operativo antidroga realizado por la Armada Nacional en aguas del Caribe, y en esa ocasión también hizo hincapié sobre la importancia de que la operación no dejó bajas humanas.

Petro destacó este hecho como un ejemplo del enfoque que su gobierno busca implementar en la lucha contra el narcotráfico, priorizando el respeto por la vida y la aplicación de estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

El mandatario señaló en ese entonces, tras replicar el video y los detalles del operativo por parte del Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, que este resultado se dio “en aguas al sur de Baní (República Dominicana) una lancha con cerca a media de tonelada de cocaína distribuidas en 448 paquetes, 2 motores fuera de borda y 2 tripulantes dominicanos capturados”.

Petro le respondió a Trump
Petro le respondió a Trump tras el anuncio de los 11 muertos que iban en la tripulación que supuestamente se impactó por parte de las tropas norteamericanas que fueron movilizadas frente a las costas de Venezuela - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, el presidente colombiano criticó de forma abierta la opción de bombardear embarcaciones implicadas en actividades ilegales, política que asoció a recomendaciones surgidas durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su declaración, Petro aseguró que “bombardear la lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza”.

El líder colombiano también señaló que la lucha antidrogas no debe traducirse en la vulneración de derechos o en la utilización desproporcionada de la Fuerza Armada.

Tras lo ocurrido, Petro reiteró que Colombia mantendrá operaciones firmes contra organizaciones delictivas, pero reiteró el compromiso con la proporcionalidad, el respeto a la vida y la legalidad en todas las acciones de seguridad.

crédito Policía Nacional

Temas Relacionados

Gustavo PetroIncautación de drogaResultados contra el narcotráficoRedes de narcotráfico en el CaribeCargamentos de cocaínaViaje a JapónColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 13 de la Vuelta a España EN VIVO HOY: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

El atractivo principal de la jornada que partirá desde Cabezón de la Sal será el mítico puerto fuera de categoría en L’Angliru, que tiene 12,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 9,8 %

Etapa 13 de la Vuelta

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

Matías, primogénito de la presentadora, participó en el ingreso protocolario con Samuel, hijo del capitán colombiano, durante el partido en el estadio Metropolitano

Hijo mayor de Carolina Cruz

Mujer de 78 años murió tras ser arrollada por motociclista en la avenida Caracas, en el sur de Bogotá: estos fueron los hechos

La familia de la víctima denuncia la irrresponsabilidad de la conductora implicada y exige a las autoridades la instalación de reductores de velocidad ante la alta siniestralidad del sector

Mujer de 78 años murió

Nuevo ataque con drones en zona rural de Jamundí, Valle, dejó tres civiles heridos

Según los testigos, el explosivo lanzado, al parecer, por las Farc cayó sobre una casa e hirió a sus ocupantes, en la vereda La Pradera

Nuevo ataque con drones en

Gremio de restaurantes hizo un llamado a reforzar la inocuidad alimentaria: qué es y por qué es importante

El llamado de Acodrés plantea la necesidad de superar la competencia individual para adoptar un enfoque solidario, donde la protección de la salud pública y la confianza sean prioritarias en todos los procesos

Gremio de restaurantes hizo un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Cartulina’, señalado de coordinar

Cayó ‘Cartulina’, señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa en San José del Guaviare: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Hijo mayor de Carolina Cruz

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

De Ryan Castro a Maluma y Melissa Martínez: así celebraron los famosos colombianos la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

Deportes

Etapa 13 de la Vuelta

Etapa 13 de la Vuelta a España EN VIVO HOY: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

Néstor Lorenzo envió su mensaje tras la clasificación al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no, estoy tranquilo”

Así se despidió James Rodríguez del Metropolitano tras clasificar al Mundial de Fútbol: el capitán lloró y se quedó solo en medio de la cancha

Con particular coreografía: estas son las imágenes de la celebración de los jugadores de la selección Colombia por su paso al Mundial 2026 en Norteamérica

Una medida de la FIFA dificultaría el acceso a las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026: tome nota