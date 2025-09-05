Gustavo Petro destacó los resultados de la lucha contra redes de narcotráfico en el Caribe con pulla a Donald Trump: “Sin ningún muerto”

El mandatario junto al primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba - crédito @infopresidencia/IG | Ejército Nacional | @PedroSanchezCol/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, siguió sacando pecho de los logros de su administración en materia de lucha contra el narcotráfico y las mafias internacionales.

La mañana del viernes 5 de septiembre Petro compartió un mensaje a través de su cuenta de X (@petrogustavo) el que destacó lo hechos por las fuerza pública que, además de dejar millonarios cargamentos de droga decomisados, no han generado bajas durante el desarrollo de dichas acciones.

“Del 8 al 20 de agosto, sin ningún muerto, con inteligencia naval colombiana, británica y europea y autoridades puertorriqueñas, incautamos 8,7 toneladas de cocaína”, inició su publicación el presidente colombiano, que continúa con su viaje oficial por Japón en representación del país, que participa en Expo Mundial Osaka 2025.

Este evento, de acuerdo con lo que explicó la misma Cancillería en uno de los comunicados que se publicaron tras el arribo de Petro a Japón, y a Osaka en su segundo día de viaje, es “una plataforma global que impulsa la innovación y la colaboración internacional bajo el lema ‘Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas’”. En este evento Colombia tiene su propio pabellón.

El presidente colombiano destacó el trabajo que realizan las autoridades del país con ayuda de otras agencias internacionales para poder impactar a las redes de narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, los miles de kilómetros que separa a Petro del país, no fueron obstáculo para que el mandatario se siga pronunciando de varios hechos que ocurrieron días atrás.

“De los 11 capturados, 5 eran colombianos, uno panameño y 5 de nacionalidad desconocida”, añadió Petro en su publicación.

Lo anterior obedece a varios casos que se presentaron en días pasados. Entre ellos figuran la incautación de una lancha tipo GoFast en aguas del Caribe, y que llevaba media de tonelada de cocaína; la acción anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras “disparar a un barco que transportaba droga” y que había salido desde las costa venezolana (ambos hechos se anunciaron el 2 de septiembre de 2025), como indicó a través de su cuenta en X el mandatario norteamericano.

El otro caso que generó una respuesta a través de mensajes por X por parte de Petro fue la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, y la respuesta a las críticas por su gestión, todo mientras sigue en el gigante asiático acompañado por la canciller y ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, y de la jede de la cartera de Cultura, Yannai Kadamani.

Luego de su alocución presidencial, Gustavo Petro viajó a La Guajira para participar de la XV cumbre del Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo, y de allí siguió rumbo al país nipón - crédito @infopresidencia/IG

La publicación previa en la que Petro le lanzó un dardo al presidente Donal Trump

Dos días antes de compartir el anterior mensaje en X, el presidente Gustavo Petro ya se había pronunciado acerca del operativo antidroga realizado por la Armada Nacional en aguas del Caribe, y en esa ocasión también hizo hincapié sobre la importancia de que la operación no dejó bajas humanas.

Petro destacó este hecho como un ejemplo del enfoque que su gobierno busca implementar en la lucha contra el narcotráfico, priorizando el respeto por la vida y la aplicación de estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

El mandatario señaló en ese entonces, tras replicar el video y los detalles del operativo por parte del Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, que este resultado se dio “en aguas al sur de Baní (República Dominicana) una lancha con cerca a media de tonelada de cocaína distribuidas en 448 paquetes, 2 motores fuera de borda y 2 tripulantes dominicanos capturados”.

Petro le respondió a Trump tras el anuncio de los 11 muertos que iban en la tripulación que supuestamente se impactó por parte de las tropas norteamericanas que fueron movilizadas frente a las costas de Venezuela - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, el presidente colombiano criticó de forma abierta la opción de bombardear embarcaciones implicadas en actividades ilegales, política que asoció a recomendaciones surgidas durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su declaración, Petro aseguró que “bombardear la lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza”.

El líder colombiano también señaló que la lucha antidrogas no debe traducirse en la vulneración de derechos o en la utilización desproporcionada de la Fuerza Armada.

Tras lo ocurrido, Petro reiteró que Colombia mantendrá operaciones firmes contra organizaciones delictivas, pero reiteró el compromiso con la proporcionalidad, el respeto a la vida y la legalidad en todas las acciones de seguridad.

