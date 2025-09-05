Colombia

Explore el municipio colombiano que tiene nombre de un país de Centroamérica: un tesoro natural por descubrir entre montañas y aguas cristalinas

Caquetá suma 16 municipios y entre ellos destaca Puerto Rico, considerada una de las localidades principales por su ubicación, historia y la variedad de experiencias que brinda

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Este municipio es considerado un
Este municipio es considerado un tesoro escondido entre la exuberante selva de la Amazonía - crédito @asiescolombia / Facebokk

Recorrer el territorio de Caquetá es sumergirse en una de las regiones más deslumbrantes y diversas de Colombia.

Situado en pleno corazón de la Amazonía, este departamento destaca por su inmenso patrimonio natural, con paisajes que alternan entre selvas densas, extensos cursos de agua y una variedad de ecosistemas que cautivan a quienes buscan explorar lo auténtico del sur colombiano. Su riqueza ambiental lo sitúa como uno de los principales referentes del ecoturismo y la aventura en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus confines, el visitante experimenta el misterio de la selva virgen, donde la flora y la fauna endémicas prosperan protegidas por la distancia y la geografía. Los ríos caudalosos tallan su curso entre la espesura, formando cañones y refrescando parajes únicos que invitan al descubrimiento.

La oferta de Caquetá es amplia en atractivos, entre los que destacan enclaves como:

  • El Cañón del Río Sarabando
  • La Cascada de La Avispa
  • Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos

Puerto Rico

Uno de los atractivos de
Uno de los atractivos de este municipio es el río Guayas - crédito @asiescolombia / Facebook

Caquetá suma 16 municipios, cada uno con un perfil único. Entre ellos destaca Puerto Rico, considerada una de las localidades principales por su ubicación, historia y la variedad de experiencias que brinda. Emplazada a 92 kilómetros de Florencia -la capital del departamento-, fue bautizada con un nombre evocador que la acerca simbólicamente al Caribe, a pesar de encontrarse rodeada por el verde inabarcable de la Amazonía.

Los organismos locales, como la Gobernación y la Alcaldía municipal, coinciden en señalar a este municipio como una joya oculta, punto estratégico para quienes desean adentrarse en el corazón selvático sin renunciar al confort y la calidez de una localidad acogedora.

Uno de los atributos más notorios de Puerto Rico es la abundancia de agua, manifestada en fuentes, quebradas y sobre todo en el imponente río Guayas, que atraviesa la zona y determina tanto el paisaje como el ritmo de vida de sus habitantes. Este caudal es conocido no solo por su belleza, sino también por su papel en la economía local; de hecho, el municipio es conocido como la “capital arrocera del Caquetá”, en alusión a los fértiles cultivos irrigados gracias a su vasta red hídrica.

Los organismos locales, como la
Los organismos locales, como la Gobernación y la Alcaldía municipal, coinciden en señalar a este municipio como una joya oculta - crédito @asiescolombia / Facebook

El Parque Los Caucheros cumple funciones de plaza principal y es el epicentro de actividades sociales, culturales y de encuentro diario para los habitantes. Allí confluyen historias de colonización, resistencia y arraigo, visibles en detalles cotidianos como las esculturas y murales que rinden homenaje al trabajo en el campo y a la conexión con el entorno.

Lugares perfectos para el senderismo

Para los que buscan imbuirse aún más en la naturaleza y la aventura, las veredas y alrededores del municipio guardan lugares como Montefrío y Lejanías, perfectos para el senderismo y la observación de plantas y animales silvestres. Algunos de los atractivos de mayor interés son:

  • El Pozo Montefrío, espejo de agua rodeado por vegetación nativa, ideal para disfrutar de la tranquilidad y la frescura del ambiente amazónico.
  • Las Pailas, conocido por su balneario natural que fusiona aguas claras, formaciones rocosas y pozas que invitan al descanso y la contemplación. Es un enclave apreciado tanto por la comunidad como por los visitantes que buscan alternativas de ocio cercanas a la naturaleza, sin artificios ni masificaciones.
Para los amantes de la
Para los amantes de la aventura y la naturaleza, este municipio también tiene otros lugares como Montefrío y Lejanías - crédito @asiescolombia / Facebook
  • La quebrada La Mochilero añade movimiento y sonido al paisaje, enriqueciendo la experiencia de quienes se animan a explorar la zona.
  • La cascada El Mohán, envolviendo a sus visitantes en un entorno de vegetación exuberante y tranquilidad total. Descansar al pie de esta caída de agua, escuchar el rumor de la selva y sentir la serenidad que imparte el bosque húmedo tropical se convierte en uno de los placeres ineludibles de Caquetá.

Así, viajar a esta región amazónica es abrirse a la experiencia de una Colombia menos transitada, donde la naturaleza dicta los ritmos y las tradiciones locales se conservan en pleno diálogo con el entorno. Caquetá y municipios como Puerto Rico demuestran que existe un sur vibrante, verde y hospitalario, esperando por aquellos aventureros que buscan más que rutas comerciales: una conexión auténtica con la esencia del territorio colombiano.

Temas Relacionados

CaquetáPuerto RicoTurismoTurismo en ColombiaViajar por ColombiaColombia-ViajesColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: James Rodríguez abre el marcador en Barranquilla

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen una oportunidad enorme para clasificar al certamen de la FIFA en condición de local, ante un rival que sacrificará todo por soñar con el repechaje

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Colpensiones entregará bonos de más de $2.000.000 para ahorradores que cumplan con este requisito

Opciones flexibles, incentivos y respaldo económico convirtieron a este sistema en una herramienta clave para quienes no cotizan a pensión

Colpensiones entregará bonos de más

Forcejeo en un hotel de lujo y chats con una expareja: detalles de la extraña muerte del exjefe de campaña de Alejandro Gaviria

Medicina Legal confirmó que el cuerpo de Nicolás Ávila Venegas ingresó como anónimo el 30 de agosto de 2025 y permaneció varios días sin identificar hasta que sus familiares lograron reconocerlo

Forcejeo en un hotel de

Empresa de moda en Colombia lanza vacantes en diferentes ciudades del país: los sueldos alcanzan los $3.500.000

La compañía abarca más de 20 ciudades, lo que refuerza su liderazgo como actor relevante dentro del mercado de moda y estilo de vida

Empresa de moda en Colombia

Presidente Daniel Noboa no descartó la participación de grupos narcoterroristas de Ecuador en el magnicidio de Miguel Uribe: “Investigando”

El mandatario sostuvo que hay varios grupos criminales que operan en su país, al igual que en Colombia y Venezuela, los cuales podrían estar implicados en el asesinato del precandidato presidencial

Presidente Daniel Noboa no descartó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subdirector de la Policía anunció

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Mujer causó revuelo por vulgar

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Daniel Samper abrió su corazón y habló sobre ‘la mascota de su vida’: “un día desperté y Serafín no se movió”

Pibe Valderrama no aguantó y discutió con su esposa por la camiseta de la selección Colombia: “Olvídate de ese cuento”

Andrea Petro no se quedó atrás y se burló de su padre, Gustavo Petro, por no hablar en inglés: esta fue su publicación

Miss Amazonas respondió ante las críticas que recibió en redes sociales por su apariencia física: esto fue lo que dijo

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: James Rodríguez abre el marcador en Barranquilla

James Rodríguez superó a Falcao como máximo goleador colombiano en eliminatorias mundialistas

Video: Dayro Moreno se llevó tremendo ovación a su llegada al estadio Metropolitano de Barranquilla

James Rodríguez logró un nuevo récord con la selección Colombia: hace historia en las eliminatorias

Confirman el que sería el nuevo técnico del América de Cali: llegaría directo desde la capital colombiana