Empresa de moda en Colombia lanza vacantes en diferentes ciudades del país: los sueldos alcanzan los $3.500.000

Desde su fundación en 1980, Estudio de Moda S.A.S. se ha consolidado como una de las empresas más influyentes en la industria de la moda colombiana, aportando más de cuatro décadas de experiencia destacada en el sector.

Esta compañía, originaria del país, se especializa en la distribución y comercialización de vestuario y accesorios de marcas reconocidas a nivel internacional, tales como Pilatos, Diesel, Girbaud, Superdry, Kipling y New Balance.

Su presencia abarca más de 20 ciudades colombianas, lo que refuerza su liderazgo como actor relevante dentro del mercado de moda y estilo de vida.

En el presente, Estudio de Moda S.A.S. continúa con su objetivo central, inspirar a sus clientes a experimentar la moda no solo como una tendencia, sino como una manifestación auténtica de identidad personal. Esta filosofía se traduce en la búsqueda constante de talento que comparta el propósito de conectar a los consumidores con experiencias y marcas globales, permitiendo que cada interacción con las prendas y accesorios disponibles sea verdaderamente memorable.

El entorno laboral diseñado por la organización contempla diversos beneficios para sus empleados. Entre los incentivos se incluyen:

Descuentos exclusivos en productos de las marcas propias

Posibilidades tangibles de crecimiento profesional

Cultura organizacional que sitúa el bienestar y el desarrollo de competencias en el centro de sus valores

Infraestructura tecnológica de última generación, dotando a sus equipos de recursos que facilitan la cooperación y el trabajo compartido

Actualmente, están abiertas varias vacantes para quienes deseen integrarse a este entorno dinámico.

Estas son las vacantes

Administrador de socios comerciales, la cual ofrece una remuneración entre $3.000.000 y $3.500.000. El rol implica ser responsable del fortalecimiento y la expansión de las relaciones con los socios comerciales más importantes, velando tanto por el cumplimiento de presupuestos de ventas como por la administración eficiente de los recursos de la empresa. Administración de Empresas, Mercadeo o áreas afines, experiencia mínima de tres años en cargos similares , habilidades demostradas en análisis de producto y gestión de inventarios, así como competencias avanzadas en comunicación y negociación. Las funciones contemplan el monitoreo del desempeño de los productos, la supervisión de la rotación de inventarios y la participación activa en planes de análisis de ventas cada trimestre. El perfil ideal exige formación en, habilidades demostradas en análisis de producto y gestión de inventarios, así como competencias avanzadas en comunicación y negociación. Aplica acá.

Analista de marketing digital, cuya remuneración oscila entre $2.277.000 y $3.000.000. Quien ocupe este cargo será clave en la implementación y el monitoreo de estrategias enfocadas al E-commerce, integrando tanto la planeación estratégica como la ejecución en entornos digitales híbridos. Administración, Mercadeo y Publicidad, Mercadeo Digital o carreras afines, así como experiencia concreta en plataformas como Facebook, Google Apps y utilización eficaz de indicadores claves del marketing digital. Se requiere además manejo competente de Excel, experiencia en e - commerce y destreza para el análisis de datos. Entre las responsabilidades sobresalen la gestión de campañas de pauta y lanzamientos, el análisis de los resultados comerciales y la colaboración directa con el equipo de mercadeo para diseñar y ejecutar planes de trabajo coherentes con los objetivos corporativos. Los postulantes deberán acreditar estudios universitarios eny utilización eficaz de indicadores claves del marketing digital. Se requiere además manejo competente de Excel, experiencia eny destreza para el análisis de datos. Postúlese aquí.



Asesores Comerciales para ciudades como Pereira y Cali , con salarios promedios que rondan los $1.423.000 y $1.423.500 respectivamente. Estos roles están orientados a personas con marcada vocación de servicio, capaces de crear vínculos sólidos con los clientes y asegurar una atención que supere las expectativas. Las competencias solicitadas incluyen habilidades de comunicación verbal y escrita , disposición para colaborar en equipos multidisciplinarios, sentido del detalle y experiencia previa en atención al cliente o ventas. Serán responsables de guiar a los compradores en el proceso de selección, así como de preservar la integridad del inventario y cumplir con las metas de ventas establecidas., disposición para colaborar en equipos multidisciplinarios, sentido del detalle y experiencia previa en atención al cliente o ventas. Aplique aquí.



Estudio de Moda S.A.S. ratifica su apuesta por cultivar el talento y seguir liderando la transformación de la industria de la moda en Colombia, asegurando que tanto empleados como clientes experimenten el impacto positivo de pertenecer a una compañía con visión internacional y compromiso local.