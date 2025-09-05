Colombia

Consejo de Estado anula personería de Gente en Movimiento, partido de Mauricio Lizcano

La Sala Quinta del alto tribunal declaró la nulidad del acto que otorgó reconocimiento oficial al partido liderado por el exministro, porque no cumplió los requisitos constitucionales y desestimó la violencia política alegada

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Mauricio Lizcano, precandidato presidencial y
Mauricio Lizcano, precandidato presidencial y líder de Gente en Movimiento, tras conocer la decisión judicial - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El Consejo de Estado tomó una decisión histórica en el panorama político colombiano al anular la personería jurídica del partido Gente en Movimiento, liderado por el precandidato presidencial y exministro Mauricio Lizcano.

La Sala Quinta, bajo la ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, concluyó que la colectividad no cumplió los requisitos constitucionales para ser reconocida como partido político y desestimó los argumentos de violencia política presentados por sus promotores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el fallo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurrió en “falsa motivación” al otorgar la personería jurídica a Gente en Movimiento en 2023.

La Sala explicó que el CNE basó su decisión en hechos que no guardaban relación directa con la imposibilidad de participación política de la colectividad, como el secuestro de Óscar Tulio Lizcano, padre de Mauricio, a manos de las Farc, y los asesinatos de líderes regionales en Caldas.

“El CNE reconoció personería jurídica a un grupo significativo de ciudadanos que no cumplió el requisito constitucional que era aplicable a su situación y concluyó, sin fundamento, que esta iniciativa reciente tenía origen en una corriente política regional que se gestó desde 1998, a pesar de que su principal representante —y quien sufrió el acto de violencia determinante para la decisión atacada— siempre ha participado en elecciones por otros partidos políticos”, señala la sentencia.

Documento oficial del Consejo de
Documento oficial del Consejo de Estado que declara la nulidad de la personería jurídica de Gente en Movimiento - crédito Consejo de Estado

El artículo 108 de la Constitución establece que los grupos significativos de ciudadanos solo pueden convertirse en partidos si obtienen al menos el 3 % de los votos válidos en las elecciones legislativas.

La Sala precisó que la concesión de personería jurídica de manera excepcional aplica únicamente para partidos que hayan sido víctimas de violencia generalizada que impidió su participación política, como sucedió con el Nuevo Liberalismo y la Unión Patriótica, situación que, según la sentencia, no se cumple con Gente en Movimiento.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gente en MovimientoMauricio LizcanoPersonería jurídica partido políticoNulidad personería partidosConsejo de Estado ColombiaFallo Consejo de Estado LizcanoColombia-Noticias

Más Noticias

Santoral del 5 de septiembre: quién fue Beata Madre Teresa de Calcuta

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral del 5 de septiembre:

Daniel Quintero y el cantó controversial “fuerza Petro” en el estadio Metropolitano: “Los ricos gritan fuera Petro”

En un video que él mismo compartió en su cuenta de X, se ve cómo se despliega en la zona alta de las graderías una bandera con la frase “Fuerza Petro”, mientras corea la frase junto a otros asistentes

Daniel Quintero y el cantó

Último resultado de la Lotería del Quindío hoy: 4 de septiembre

Como cada jueves, aquí están los ganadores de la Lotería del Quindío

Último resultado de la Lotería

Etapa 13 de la Vuelta a España 2025: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

El atractivo principal de la jornada que partirá desde Cabezón de la Sal será el mítico puerto fuera de categoría en L’Angliru, que tiene 12,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 9,8 %

Etapa 13 de la Vuelta

Chontico Día y Noche resultados sorteo 4 de septiembre 2025

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Chontico Día y Noche resultados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camión de reconocida marca de

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

ENTRETENIMIENTO

Así celebraron los famosos colombianos

Así celebraron los famosos colombianos tras la victoria de la Selección ante Bolivia: “Nos vamos para el mundial”

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Deportes

Etapa 13 de la Vuelta

Etapa 13 de la Vuelta a España 2025: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

Así vivió James Rodríguez la clasificación al Mundial: el capitán lloró y se quedó en medio de la cancha del Metropolitano

Con particular coreografía: estas son las imágenes de la celebración de los jugadores de la selección Colombia por su paso al Mundial 2026 en Norteamérica

Una medida de la FIFA dificultaría el acceso a las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026: tome nota

La selección Colombia le diría adiós a Barranquilla para las eliminatorias al mundial de 2030: estas serían las nuevas sedes