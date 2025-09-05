Consejo de Estado anula personería de Gente en Movimiento, partido de Mauricio Lizcano

Mauricio Lizcano, precandidato presidencial y líder de Gente en Movimiento, tras conocer la decisión judicial - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El Consejo de Estado tomó una decisión histórica en el panorama político colombiano al anular la personería jurídica del partido Gente en Movimiento, liderado por el precandidato presidencial y exministro Mauricio Lizcano.

La Sala Quinta, bajo la ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, concluyó que la colectividad no cumplió los requisitos constitucionales para ser reconocida como partido político y desestimó los argumentos de violencia política presentados por sus promotores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el fallo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurrió en “falsa motivación” al otorgar la personería jurídica a Gente en Movimiento en 2023.

La Sala explicó que el CNE basó su decisión en hechos que no guardaban relación directa con la imposibilidad de participación política de la colectividad, como el secuestro de Óscar Tulio Lizcano, padre de Mauricio, a manos de las Farc, y los asesinatos de líderes regionales en Caldas.

“El CNE reconoció personería jurídica a un grupo significativo de ciudadanos que no cumplió el requisito constitucional que era aplicable a su situación y concluyó, sin fundamento, que esta iniciativa reciente tenía origen en una corriente política regional que se gestó desde 1998, a pesar de que su principal representante —y quien sufrió el acto de violencia determinante para la decisión atacada— siempre ha participado en elecciones por otros partidos políticos”, señala la sentencia.

Documento oficial del Consejo de Estado que declara la nulidad de la personería jurídica de Gente en Movimiento - crédito Consejo de Estado

El artículo 108 de la Constitución establece que los grupos significativos de ciudadanos solo pueden convertirse en partidos si obtienen al menos el 3 % de los votos válidos en las elecciones legislativas.

La Sala precisó que la concesión de personería jurídica de manera excepcional aplica únicamente para partidos que hayan sido víctimas de violencia generalizada que impidió su participación política, como sucedió con el Nuevo Liberalismo y la Unión Patriótica, situación que, según la sentencia, no se cumple con Gente en Movimiento.

Noticia en desarrollo...