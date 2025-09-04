A Shakira se le inundó el camerino: a pesar de todo, la colombiana no detuvo su concierto en Querétaro, México

Shakira demostró que siempre está para su manada y agradeció a sus seguidores por esperarla bajo la lluvia en Querétaro, México - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

La lluvia no apagó el entusiasmo de más de cuarenta mil personas que, tras 18 años de espera, recibieron a Shakira en el Estadio Corregidora de Querétaro.

La artista colombiana regresó a la ciudad los días 2 y 3 de septiembre con su gira Las mujeres ya no lloran, enfrentando intensas precipitaciones que amenazaron con cancelar los conciertos y pusieron a prueba la determinación tanto de la cantante como de sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Shakira no suspendió su concierto en Querétaro y cantó bajo la fuerte lluvia - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

El retorno de Shakira a Querétaro marcó un hito para la ciudad.

Desde su última visita, casi dos décadas atrás, la expectativa por verla en vivo creció entre los fanáticos, quienes agotaron las entradas para ambos espectáculos.

La magnitud del evento se reflejó en la asistencia masiva y en la emoción palpable en el ambiente, a pesar de las adversidades meteorológicas.

Las condiciones climáticas adversas se hicieron sentir desde el primer día.

El 2 de septiembre, una fuerte tormenta azotó la zona sur de la capital queretana, provocando filtraciones en el camerino de la artista y obligando a retrasar el inicio del concierto por casi dos horas.

Shakira compartió en redes sociales imágenes de su camerino afectado por las goteras, mostrando el impacto de la lluvia en la logística del evento.

Las autoridades de Protección Civil, encabezadas por el coordinador estatal Javier Amaya Torres, advirtieron que, de empeorar el clima, el espectáculo podría suspenderse para salvaguardar la seguridad de los asistentes.

El público permaneció firme bajo la tormenta, esperando el inicio del show, que finalmente comenzó casi tres horas tarde.

A Shakira se le inundó el camerino por la fuerte tormenta que acompañó su show en la ciudad de Querétaro, México - crédito @shakira/Instagram

La reacción de Shakira y sus fans ante la adversidad fue de resiliencia y entrega. La artista agradeció a sus seguidores por su paciencia y por acompañarla pese a las inclemencias: “Gracias por esperarme, por venir a pesar de la lluvia”. Visiblemente conmovida, prometió ofrecer la mejor noche posible y destacó la fortaleza de su público:

“Siempre está ahí mi manada, siempre están para mí y yo para ustedes”. El profesionalismo de la cantante y la energía de los asistentes transformaron la noche en una celebración colectiva, donde la lluvia se integró al espectáculo.

Shakira cautivó la ciudad de Querétaro con homenaje a la música mexicana

Durante los conciertos, Shakira interpretó un repertorio que abarcó desde sus éxitos más recientes, como La fuerte, hasta clásicos como Pies Descalzos, Antología y Día de enero. Temas como Las de la Intuición, Girls Like Me, Te Felicito y TQG fueron coreados por miles de voces, mientras la artista desplegaba sus característicos movimientos de cadera en canciones como My Hips Don’t Lie y La Tortura.

Shakira rindió homenaje a la cultura mexicana - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

El ambiente se mantuvo intenso incluso cuando la lluvia regresó durante la noche, fortaleciendo la conexión entre la cantante y sus fans. El cierre del espectáculo incluyó una puesta en escena con una loba gigante y efectos visuales, culminando con BZRP Music Sessions #53 y la frase “Las Mujeres Ya No Lloran, Las Mujeres Facturan” resonando en el estadio.

Uno de los momentos más significativos de la velada fue la reflexión de Shakira sobre el simbolismo de su gira y el recinto. La artista subrayó la coincidencia de presentarse con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en un estadio que lleva el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez, “La Corregidora”, figura histórica mexicana asociada con la valentía y el espíritu indomable femenino.

“Primera noche en Querétaro y qué simbólico que mi tour de Las Mujeres Ya No Lloran estemos en este estadio dedicado a una gran mujer, alguien que representa esa valentía, ese espíritu libre e indomable de la mujer mexicana, La Corregidora”, expresó ante el aplauso del público. Además, compartió un mensaje de empoderamiento: “De las caídas nadie se salva, lo que sí sé es que nosotras las mujeres, después de cada caída, nos levantamos un poquito más fuertes, un poquito más resilientes”.

La experiencia de los asistentes quedó marcada por la entrega de la artista y la atmósfera única creada por la combinación de música, lluvia y mensajes de fortaleza. Shakira, fiel a su promesa, ofreció un espectáculo que superó las expectativas y dejó huella en Querétaro. La espera de casi veinte años se tradujo en dos noches de celebración, donde la música y la resiliencia compartida se convirtieron en el verdadero legado de su regreso.