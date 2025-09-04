Presidenta de la junta directiva de Ecopetrol contradijo al Gobierno Petro: “Nunca llegará gas de Venezuela a Colombia”

La presidenta de la junta directiva de Ecopetrol descartó la importación de gas venezolano a Colombia - crédito Cámara de Comercio

El debate sobre la posible importación de gas venezolano a Colombia ha escalado en los últimos días, luego de que la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, descartara de manera categórica cualquier posibilidad de que el país reciba este recurso desde Venezuela.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, De Greiff afirmó: “Nunca va a llegar gas de Venezuela a Colombia”, desmarcándose así de la postura oficial del Ministerio de Minas y Energía.

La posición de la directiva contrasta con la visión del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que reiteró su intención de reactivar la importación de gas venezolano antes de finalizar 2025, utilizando el gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte.

Este ducto, de 225 kilómetros (88,5 kilómetros en territorio colombiano y el resto en Venezuela), permanece fuera de operación desde hace casi diez años.

El jefe de la cartera de Minas y Energía defendió su propuesta durante el foro “Visión Frontera 2025” en Cúcuta, en el que expresó.

“El Gobierno Nacional trabaja en la reactivación del suministro de gas desde Venezuela hacia Colombia. Ojalá podamos tener una molécula antes de que termine el año en beneficio del pueblo colombiano”.

El ministro subrayó la necesidad de superar obstáculos técnicos, jurídicos y económicos para aprovechar los recursos energéticos venezolanos.

La respuesta de De Greiff no solo se limitó a rechazar la importación de gas, sino que negó cualquier plan de adquisición de Monómeros y enfatizó que los proyectos de importación de gas son competencia exclusiva de Ecopetrol S.A., bajo la supervisión de la Procuraduría y la Contraloría.

Además, la directiva aclaró que la empresa estatal no ha solicitado a su filial Hocol el desarrollo de proyectos de regasificación, limitándose actualmente a realizar estudios de mercado para evaluar la viabilidad de plantas flotantes.

Esta aclaración surgió tras investigaciones que sugerían una posible ventaja para una empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera, allegado a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

La controversia se intensificó al conocerse que la compañía en cuestión fue constituida con apenas 20 millones de pesos de capital, pero habría intentado adjudicarse uno de los mayores proyectos de importación de gas del país, con utilidades estimadas en más de 600 millones de dólares al año.

En un comunicado, Ecopetrol precisó que ni Roa ni la junta directiva han dado instrucciones a Hocol o a sus colaboradores para avanzar en adjudicaciones relacionadas con este tema.

En cuanto a la infraestructura, Ecopetrol aún no ha definido ubicación, tamaño ni tecnología para eventuales plantas de regasificación, aunque estudia alternativas en La Guajira y Coveñas, consideradas zonas estratégicas para el sector energético.

Paralelamente, la compañía avanza en proyectos complementarios, como la exploración de gas costa afuera para fortalecer la seguridad energética a mediano plazo y el desarrollo del Parque Solar La Iguana, cuya entrada en operación en 2025 permitirá liberar gas actualmente destinado a la generación eléctrica, redirigiéndolo a otros sectores productivos.

El optimismo del ministro Palma se enfrenta a una serie de desafíos. El gasoducto Antonio Ricaurte sigue inactivo y existen dudas sobre su estado y la calidad del gas que Pdvsa podría exportar.

Además, Colombia debe lidiar con las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, que limita las transacciones con países y empresas sancionadas, entre ellas Pdvsa.

En mayo de este año, la filtración de un documento sobre una posible reactivación del plan reavivó los rumores de un acuerdo inminente, aunque la incertidumbre persiste tanto en el plano técnico como en el regulatorio.

En la mañana del jueves 4 de septiembre, tras la difusión de las declaraciones de De Greiff, el ministro Palma respondió: “Ecopetrol, aunque nuestra principal empresa, es un agente más del mercado, una empresa más. Eso demuestra la independencia de la compañía frente al gobierno. La fortaleza de su gobierno corporativo. Para traer gas de Venezuela no se necesita a Ecopetrol”.