Segundo comandante del Ejército afirmó que tienen imágenes de quienes quemaron a dos soldados en el Putumayo: “No quedará impune”

Los soldados fueron atentados en centros asistenciales, en Putumayo - crédito redes sociales/X

Dos uniformados del Ejército Nacional sufrieron quemaduras graves luego de ser atacados con gasolina y fuego por integrantes de la comunidad en medio de una operación antidrogas en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo.

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles durante un operativo que buscaba desmantelar un laboratorio de procesamiento de coca.

Según informó Caracol Radio, los militares fueron sorprendidos por dos hombres, uno de los cuales arrojó una mezcla de gasolina y aceite sobre los uniformados y, con apoyo de otro individuo, les prendió fuego.

El segundo comandante del Ejército, Erik Rodríguez, reveló en declaraciones recogidas por el medio radial que el oficial afectado presenta quemaduras de segundo grado en el 75% de su cuerpo, mientras que el soldado tiene afectaciones del mismo tipo en el 30% de su superficie corporal.

Durante su intervención en el programa radial, Rodríguez aseguró: “Esto no quedará impune”.

“El Ejército nacional rechaza totalmente estos hechos de barbarie y de degradación de los principios y los valores de la población civil que osan atacar de esa manera tan cruel en contra de nuestros hombres. De todas maneras, pues la misión se sigue cumpliendo, nuestras tropas siguen cumpliendo las tareas de la lucha contra el narcotráfico en Putumayo, porque lo tenemos identificado como uno de los factores que más alimenta precisamente la violencia, el conflicto y, como lo vemos hoy también, la degradación de los valores humanos en la población civil”, fueron algunas de las palabras del comandante.

Palabras del comandante Erik Rodríguez sobre los soldados quemados en Putumayo - crédito redes sociales/X

Añadió que uno de los agresores fue identificado como el principal responsable del ataque, mientras que el otro habría actuado como apoyo logístico en medio de la asonada.

La asonada se produjo cuando tropas del Ejército Nacional adelantaban una intervención dirigida a incautar insumos y desmantelar infraestructuras de producción de droga en el departamento de Putumayo.

La recompensa por la eventual captura de los responsables

Rodríguez afirmó que el ministro de Defensa Pedro Sánchez ya anunció una jugosa recompensa para quien pueda cooperar con la captura de los responsables, que ya tienen casi identificados.

El comandante dijo que “afortunadamente tenemos imágenes del perpetrador, estamos en proceso de lograr su identificación. El señor ministro de Defensa ofreció una recompensa de doscientos millones de pesos por su ubicación, que nos lleve a la captura de este individuo. Fueron dos personas, pero hay un individuo principal y otro que estuvo apoyándolo”.

Confirmó: “Esto no va a quedar impune. Vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. No podemos permitir que a los soldados, a los policías que arriesgan su vida día a día allá en las zonas, en las áreas más críticas, más peligrosas, la misma población que nosotros protegemos cometa actos como este”.

Ejército Nacional denuncia violación de Derechos Humanos y anuncia acciones legales tras agresión a soldados - crédito Ejército Nacional

Cómo están de salud los militares quemados

Rodríguez comentó que el ataque “ocasionó quemaduras, en segundo grado, en el setenta y cinco por ciento del cuerpo de nuestro oficial y el treinta por ciento del cuerpo del soldado. Ellos fueron inmediatamente evacuados, atendidos, durante la noche anterior, recibieron atención médica en el municipio de Florencia, en una clínica. A primeras horas del día estamos esperando poder evacuarlos hacia la ciudad de Bogotá”.

Agregó que “en este momento se encuentran estables, están bien, hemos tomado contacto con sus familias”.

Las imágenes difundidas en redes sociales por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, documentaron la evacuación aérea de dos militares del Ejército Nacional atacados con fuego por civiles durante una operación antidrogas en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo.

Los militares heridos fueron trasladados a Florencia, Caquetá, donde recibieron atención médica especializada - crédito @PedroSanchezCol / X

Los videos muestran a los uniformados siendo trasladados en helicóptero tras una asonada ocurrida durante el miércoles 3 de septiembre, suceso que motivó reacciones de condena y solidaridad desde diversos sectores.

Las víctimas del ataque –un subteniente y un soldado de la Brigada 27 del Ejército Nacional– fueron arrojadas a un helicóptero militar para recibir atención. Las secuencias visuales que circularon generaron un amplio rechazo y visibilizaron el estado crítico en el que quedaron los uniformados.

Pedro Sánchez, jefe de la cartera de Defensa, fue enfático al calificar el hecho como un “demencial intento” de homicidio y aseveró: “Criminales intentaron quemar vivos a dos militares en Villagarzón, Putumayo. Condenamos y repudiamos el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército Nacional. Quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”, publicó en la red social X.