Colombia

Segundo comandante del Ejército afirmó que tienen imágenes de quienes quemaron a dos soldados en el Putumayo: “No quedará impune”

El segundo comandante del Ejército Érik Rodríguez comunicó que se ofrece una millonaria recompensa por información que permita la captura de los criminales responsables

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Los soldados fueron atentados en
Los soldados fueron atentados en centros asistenciales, en Putumayo - crédito redes sociales/X

Dos uniformados del Ejército Nacional sufrieron quemaduras graves luego de ser atacados con gasolina y fuego por integrantes de la comunidad en medio de una operación antidrogas en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo.

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles durante un operativo que buscaba desmantelar un laboratorio de procesamiento de coca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó Caracol Radio, los militares fueron sorprendidos por dos hombres, uno de los cuales arrojó una mezcla de gasolina y aceite sobre los uniformados y, con apoyo de otro individuo, les prendió fuego.

El segundo comandante del Ejército, Erik Rodríguez, reveló en declaraciones recogidas por el medio radial que el oficial afectado presenta quemaduras de segundo grado en el 75% de su cuerpo, mientras que el soldado tiene afectaciones del mismo tipo en el 30% de su superficie corporal.

Durante su intervención en el programa radial, Rodríguez aseguró: “Esto no quedará impune”.

“El Ejército nacional rechaza totalmente estos hechos de barbarie y de degradación de los principios y los valores de la población civil que osan atacar de esa manera tan cruel en contra de nuestros hombres. De todas maneras, pues la misión se sigue cumpliendo, nuestras tropas siguen cumpliendo las tareas de la lucha contra el narcotráfico en Putumayo, porque lo tenemos identificado como uno de los factores que más alimenta precisamente la violencia, el conflicto y, como lo vemos hoy también, la degradación de los valores humanos en la población civil”, fueron algunas de las palabras del comandante.

Palabras del comandante Erik Rodríguez sobre los soldados quemados en Putumayo - crédito redes sociales/X

Añadió que uno de los agresores fue identificado como el principal responsable del ataque, mientras que el otro habría actuado como apoyo logístico en medio de la asonada.

La asonada se produjo cuando tropas del Ejército Nacional adelantaban una intervención dirigida a incautar insumos y desmantelar infraestructuras de producción de droga en el departamento de Putumayo.

La recompensa por la eventual captura de los responsables

Rodríguez afirmó que el ministro de Defensa Pedro Sánchez ya anunció una jugosa recompensa para quien pueda cooperar con la captura de los responsables, que ya tienen casi identificados.

El comandante dijo que “afortunadamente tenemos imágenes del perpetrador, estamos en proceso de lograr su identificación. El señor ministro de Defensa ofreció una recompensa de doscientos millones de pesos por su ubicación, que nos lleve a la captura de este individuo. Fueron dos personas, pero hay un individuo principal y otro que estuvo apoyándolo”.

Confirmó: “Esto no va a quedar impune. Vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. No podemos permitir que a los soldados, a los policías que arriesgan su vida día a día allá en las zonas, en las áreas más críticas, más peligrosas, la misma población que nosotros protegemos cometa actos como este”.

Ejército Nacional denuncia violación de
Ejército Nacional denuncia violación de Derechos Humanos y anuncia acciones legales tras agresión a soldados - crédito Ejército Nacional

Cómo están de salud los militares quemados

Rodríguez comentó que el ataque “ocasionó quemaduras, en segundo grado, en el setenta y cinco por ciento del cuerpo de nuestro oficial y el treinta por ciento del cuerpo del soldado. Ellos fueron inmediatamente evacuados, atendidos, durante la noche anterior, recibieron atención médica en el municipio de Florencia, en una clínica. A primeras horas del día estamos esperando poder evacuarlos hacia la ciudad de Bogotá”.

Agregó que “en este momento se encuentran estables, están bien, hemos tomado contacto con sus familias”.

Las imágenes difundidas en redes sociales por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, documentaron la evacuación aérea de dos militares del Ejército Nacional atacados con fuego por civiles durante una operación antidrogas en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo.

Los militares heridos fueron trasladados
Los militares heridos fueron trasladados a Florencia, Caquetá, donde recibieron atención médica especializada - crédito @PedroSanchezCol / X

Los videos muestran a los uniformados siendo trasladados en helicóptero tras una asonada ocurrida durante el miércoles 3 de septiembre, suceso que motivó reacciones de condena y solidaridad desde diversos sectores.

Las víctimas del ataque –un subteniente y un soldado de la Brigada 27 del Ejército Nacional– fueron arrojadas a un helicóptero militar para recibir atención. Las secuencias visuales que circularon generaron un amplio rechazo y visibilizaron el estado crítico en el que quedaron los uniformados.

Pedro Sánchez, jefe de la cartera de Defensa, fue enfático al calificar el hecho como un “demencial intento” de homicidio y aseveró: “Criminales intentaron quemar vivos a dos militares en Villagarzón, Putumayo. Condenamos y repudiamos el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército Nacional. Quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”, publicó en la red social X.

Temas Relacionados

Soldados quemados PutumayoEjército NacionalErik RodríguezRecompensaColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería del Valle: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Lotería del Valle: los números

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá llegada en la alta montaña, después de vivir una jornada llena de incertidumbre por las protestas en Bilbao

Etapa 12 de la Vuelta

“Es un abogado mediocre:” Director de la Ungrd sobre elección de Camargo como magistrado; denuncia arreglos de puestos

Sectores afines al Gobierno Petro han criticado la elección de Camargo en la Corte Constitucional porque es una decisión inconveniente para el proyecto político progresista

“Es un abogado mediocre:” Director

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Jennifer Pedraza sigue firme en su denuncia por irregularidades en el nombramiento de Juliana Guerrero afirmando que su título es falso

La representante a la Cámara impulsa una investigación tras detectar cambios en certificados y requisitos: “Es una denuncia por posible corrupción en documentos públicos”

Jennifer Pedraza sigue firme en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Beéle e Isabella Ladera estarían juntos de nuevo: un video revelaría detalles de su aparente regreso

Gero sufrió accidente en el ‘Desafío 2025′ que preocupó al público tras fuerte sangrado en el rostro: perdió la ventaja

Tres salvados y la revelación de Raúl Ocampo protagonizaron el reto antes de la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

The Wailers, la legendaria banda de Bob Marley, anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

Deportes

Etapa 12 de la Vuelta

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”