La primera dama colombiana, Verónica Alcocer, visitará la cárcel La Picota en Bogotá

En un documento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se confirmó que Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, tiene programada una visita a la cárcel La Picota, de la ciudad de Bogotá el jueves 4 de septiembre de 2025.

En un documento emitido el 2 de septiembre por el instituto, se confirmaron las medidas de seguridad que se tomaron teniendo en cuenta la presencia de funcionarios de la presidencia de la República.

“Lo anterior teniendo en cuenta la visita externa de funcionarios de presidencia; lo cual se hace necesario reforzar todas las medidas de seguridad”.

Dentro de las especificaciones del documento que fue dirigido a Delta 5 (puerta de información), Delta 4 (cárcamo), Consorcio de Alimentos Capital Uspec 2025 Unión Temporal, proyecto productivo expendio, proyecto productivo panadería, casino, cafetería, tratamiento, sanidad Inpec, almacén, mantenimiento planeación, encomiendas, visitor, se encuentran:

“Esta dirección se permite ORDENAR que por el día 04 de septiembre del 2025 NO SE AUTORIZA NI ESTÁ PERMITIDO el ingreso de vehículos dispensadores de artículos, víveres u otro elemento que desee ingresar al COBOG como de personal externo (abogados, visitantes, actividades eclesiásticas, actividades de educación, representantes de bancos u entidades externas), en horas de la mañana el servicio se retornará después de las 13:30 horas”.

En dado caso que esta orden se desacate u ocurra alguna alteración en las dependencias en las que fue dirigido el documento, la responsabilidad será asumida por los encargados:

“Se deja claridad que de hacer caso omiso a la orden aquí impartida, cualquier responsabilidad penal, disciplinaria o administrativa que se desprenda del incumplimiento de dicha medida, será responsabilidad de los funcionarios que omitan, retarden o entorpezcan el procedimiento”, agregaron en el documento que fue firmado por el capitán Gómez Benítez Luis Francisco, comandante de vigilancias del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Minima Seguridad de Bogotá.

La información ya había sido revelada por la periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, por medio de sus redes sociales.

“Atentos: me llega este documento. Funcionarios de presidencia van a ir mañana a La Picota. Nadie puede entrar ni salir hasta la 1 y 30 de la tarde. Y amenazan a quienes incumplan la orden y anuncian refuerzo de la seguridad. (La visita es al ERON)”.

El mensaje estuvo acompañado de varias interrogantes como el número de funcionarios que ingresarían al centro penitenciario, el número de reclusos con los que se reunirán, teniendo en cuenta que hay privados de la libertad que cometieron delitos de lesa humanidad.

