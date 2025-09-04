Gobierno Petro acabó con el subsidio a los intereses en los créditos del Icetex, las cuotas de los estudiantes podrían duplicarse

El Icetex suspende el subsidio a la tasa de interés en créditos educativos desde el segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa/Presidencia

El aumento en las cuotas de los créditos educativos otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) se convertirá en una realidad para miles de estudiantes a partir del segundo semestre de 2025, tras la suspensión del subsidio a la tasa de interés que hasta ahora financiaba el Gobierno nacional.

La entidad comunicó oficialmente a sus beneficiarios que, debido a las restricciones fiscales que enfrenta el país, dejará de aplicar este beneficio, lo que implica que los créditos regresarán a las condiciones originales pactadas.

La notificación, enviada por correo electrónico a los estudiantes que venían recibiendo el subsidio, detalla que “durante tu proceso formativo, has contado con apoyos otorgados por la Nación, entre ellos el subsidio a la tasa de interés, el cual ha contribuido a tu bienestar y al desarrollo de tu proyecto académico. Sin embargo, el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, debemos informarte que a partir del período académico del año (2025-2) tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del Gobierno nacional”.

El impacto de esta decisión se refleja de manera directa en las tasas de interés aplicadas a los créditos educativos.

Miles de estudiantes verán aumentadas sus cuotas tras el fin del subsidio financiado por el Gobierno nacional - crédito Pixabay/Icetex

Mientras que con el subsidio la tasa era del 5,08% Nominal anual mes vencido (Namv), sin el beneficio pasará a ser del 16,51% Namv.

Aunque el Icetex sostiene que sus tasas continúan por debajo de las ofrecidas por el sistema financiero tradicional —en la que los créditos educativos pueden alcanzar el 24% efectivo anual—, el incremento representa un cambio sustancial para quienes habían planificado sus pagos considerando la tasa reducida.

En términos prácticos, las cuotas que deberán abonar los beneficiarios podrían duplicarse o incluso triplicarse, dependiendo del monto y el plazo del crédito.

El incremento de las cuotas podría duplicar o triplicar los pagos mensuales de los beneficiarios afectados - crédito Luisa González/Reuters

El subsidio a la tasa de interés fue concebido como una medida transitoria para facilitar la permanencia de los estudiantes en la educación superior, con respaldo legal en la Ley 1911 de 2018, artículo 47, que establecía la participación del Gobierno nacional en la financiación de estos apoyos.

Según Álvaro Urquijo, presidente del Icetex, en declaraciones publicadas por El Colombiano, la eliminación del subsidio no constituye una sorpresa: “Estos alivios fueron diseñados como medidas transitorias, y su retiro se venía comunicando desde hace varios meses”.

Durante los años 2023 y 2024, marcados por una alta inflación, el Icetex asumió temporalmente parte del incremento del IPC en los créditos de corto y mediano plazo que no contaban con subsidio. No obstante, con la reciente reducción del índice, las tasas han retornado a las condiciones originalmente pactadas.

La suspensión del subsidio afecta exclusivamente a los estudiantes que aún se encuentran en etapa de formación. Aquellos que ya están en fase de amortización —es decir, pagando después de graduarse o retirarse de su institución educativa— no experimentarán cambios, ya que el subsidio sólo se aplicaba durante el periodo académico.

La reacción ante la medida no se hizo esperar. Víctor Saavedra, director de Atenea en Bogotá, expresó su preocupación al señalar que “la inquina del Gobierno nacional con los jóvenes beneficiarios y la educación privada es demasiado seria. Promesas en el aire”.

El exministro José Manuel Restrepo criticó la medida indicando que con esta el Icetex se Marchita- crédito Colprensa

Por su parte, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, lamentó la situación al afirmar: “Quien sale perdiendo es la juventud. Triste el marchitamiento del @ICETEX”.

La voz de los estudiantes también se hizo presente, como la de Ricardo Escobar, quien manifestó en redes sociales: “¡Por favor! Alguien que le diga a @ICETEX que van casi 2 meses de clases y no han comenzado a dar el bendito subsidio. Es increíble como se ha tenido que luchar en este gobierno por ese subsidio de sostenimiento que siempre llega cuando debemos hasta el alma”.

Para determinar si la suspensión del subsidio afecta a un estudiante en particular, es necesario revisar el contrato firmado con la entidad, donde se especifica la existencia del beneficio, así como la comunicación oficial del Icetex.

Solo quienes recibieron el correo electrónico con la notificación están incluidos en la medida. Además, los estados de cuenta reflejan el cambio: hasta julio de 2025 se aplicaba la tasa del 5,08% Namv., mientras que desde agosto aparece la tasa de 16,51% Namv., lo que indica que el subsidio ya no está vigente.