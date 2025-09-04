Asesinato sicarial de un expolicía en Bogotá destapó un posible plan para acabar con toda una familia: Fiscalía investiga

Este fue el automóvil, que está vinculado a dos sicariatos en la misma familia - crédito redes sociales/X

El barrio de Puente Aranda, en el centro-occidente de Bogotá, vuelvió a ser escenario de un atentado sicarial que involucra directamente a una misma familia.

Daniel Emilio Quiroga Quiroga, de 67 años y exintegrante de la Policía, fue asesinado la madrugada del miércoles 3 de septiembre de 2025, al salir de su vivienda.

Autoridades señalaron que el ataque, cometido por dos sicarios en moto, se registró a las 5:42 de la mañana y dejó al hombre gravemente herido tras recibir seis impactos de arma de fuego. En una primera instancia, se informó que la víctima alcanzó a ser trasladada a un centro de salud, donde posteriormente falleció.

Según reveló el diario El Tiempo, la investigación se centra en un Mazda 2 plateado de placas BZL 347, el vehículo que conducía Quiroga y que se ha convertido en una pista relevante para las autoridades.

Una historia que se repite

El medio informó que se detectó que el carro aparece registrado a nombre de la esposa de la víctima desde 2013 y que, en el pasado, estuvo vinculado a otro caso de sicariato en la misma familia.

Policía se pronunció tras caso de sicariato en Puente Aranda

En detalle, la historia detrás del vehículo conecta con un hecho ocurrido en enero de 2019, también en Puente Aranda: Deivis Daniel Quiroga Sarmiento, hijo de Daniel Emilio, fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba estacionado con su hijo menor frente a un centro asistencial en el sector.

Las investigaciones contemporáneas a ese incidente indicaban que la víctima tenía relación con actividades comerciales en los conocidos San Andresitos de la ciudad. El niño de 2 años resultó ileso.

El Mazda 2, además, había sido inmovilizado en febrero de 2016 por la Policía de Tránsito al comprobar que Deivis Daniel Quiroga no tenía licencia de conducción.

Este elemento refuerza, según El Tiempo, el vínculo entre las víctimas y sugiere una continuidad en los ataques contra la familia Quiroga.

Las fuerzas de seguridad, acompañadas por miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron inspección en la escena del crimen.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a la existencia de amenazas previas recibidas por Deivis Quiroga y descartan que los asesinatos correspondan a hechos aislados.

El sicariato se ha convertido en otra preocupación de las autoridades del Distrito de Bogotá, reconoció el alcalde Carlos Fernando Galán

“No es una fatal coincidencia”: una fuente cercana al caso

“No se trata de una fatal coincidencia; existe una relación directa con antecedentes y amenazas vinculadas a la familia”, expresó una fuente consultada por El Tiempo.

Daniel Emilio Quiroga tuvo paso por la Policía Nacional durante un periodo de tres años, saliendo de la institución por decisión administrativa, y posteriormente trabajó para una empresa privada.

Las autoridades, en diálogo con El Tiempo, indicaron que el caso se investiga bajo la modalidad de sicariato y que el análisis de cámaras de seguridad, sumado a las evidencias halladas en el vehículo, será clave para determinar los autores materiales e identificar posibles móviles detrás de esta serie de ataques.

Se considera que el sicariato fue por un aparente ajuste de cuentas

Y aunque se creyó que la víctima mortal del 3 de septiembre fue llevada al centro asistencial aún con vida, el teniente coronel Óscar Campaña, vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó en diálogo con Infobae Colombia que el exuniformado de 67 años perdió la vida en el interior del vehículo.

“Se presenta un hecho lamentable donde pierde la vida un ciudadano al interior de un vehículo, el cual es abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, los cuales lo intimidan con arma de fuego y le causan diferentes lesiones, perdiendo la vida (...) en el lugar de los hechos, se encuentra el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, adelantando todas las labores de campo con el fin de recopilar elementos que nos permita dar claridad sobre la situación presentada en este momento”.

En el sitio del crimen las autoridades hallaron seis cartuchos y, según datos difundidos por medios nacionales, al menos tres impactos fueron al cuerpo del exagente. S maneja aún la hipótesis de que, entre las posibles hipótesis, un ajuste de cuentas perpetrado por una organización delincuencial, aunque no se descarta tampoco un intento de robo. Vecinos de la zona manifestaron a este medio que Quiroga no había reportado amenazas recientes, pero la modalidad y circunstancias del ataque orientan la indagación hacia el sicariato planificado.