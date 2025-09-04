Federico Gutiérrez anunció la entrega de más de 500 vehículos a la Policía de Medellín: “Inversión histórica”

Federico Gutiérrez destacó el accionar de la fuerza pública en Medellín- crédito @FicoGutierrez/X

En un acto dominado por la necesidad de reforzar la seguridad en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la entrega de 504 nuevos vehículos —entre motos y automóviles— destinados a fortalecer a la Policía Nacional de la ciudad, con una inversión que supera los 30.000 millones de pesos.

En su mensaje publicado en redes, Gutiérrez destacó que se trata de la mayor inversión histórica en seguridad que haya realizado una administración en Medellín, y lo presentó no solo como un respaldo a la Fuerza Pública, sino como una apuesta decidida por la tranquilidad de sus habitantes.

“Una de nuestras grandes prioridades es que nuestra gente viva tranquila. Hoy entregamos a nuestra Policía Nacional 504 nuevos vehículos entre motos y carros, con una inversión de más de 30 mil millones de pesos. Esta es la inversión histórica más grande que se ha hecho en Medellín por la seguridad 💥. Acá no solo hay amor por nuestra Fuerza Pública, sino también todo nuestro compromiso", puntualizó el dirigente.

Durante el evento de entrega, el mandatario compartió imágenes en las que se observa claramente el despliegue de los nuevos recursos: filas impecables de motos y vehículos policiales listos para ser puestos en operación.

Federico Gutiérrez publicó un mensaje a la fuerza pública a través de sus redes sociales- crédito @FicoGutierrez/X

Las fotografías muestran también la presencia de oficiales y personal administrativo que participan en la ceremonia, evidenciando una puesta en escena del fortalecimiento institucional.

Este tipo de iniciativas públicas apuntan a enviar una señal clara sobre el compromiso gubernamental frente a la inseguridad. En el discurso de Gutiérrez se percibe una narrativa de corresponsabilidad: el municipio no solo reconoce a la Policía como garante del orden, sino que la mueve desde lo simbólico —a través de la comunicación visual— hacia lo concreto, con equipamiento tangible que facilita la operatividad y la presencia activa de las autoridades en barrios y zonas vulnerables.

Federico Gutiérrez posó con los altos mandos de la fuerza pública en Medellín- crédito @FicoGutierrez/X

Complementando este fortalecimiento logístico, las estadísticas oficiales muestran que estas acciones deben enmarcarse en una estrategia más amplia y coordinada.

En lo que va de 2025, Medellín ha registrado reducciones significativas en hurtos a personas (24 %), atracos (33 %) y otras modalidades delictivas, mientras que se han realizado más de 1.200 capturas por hurtos, han sido recuperados más de 1.000 celulares robados y se han ejecutado operativos preventivos como “Avispa” con decenas de capturas e incautaciones.

Estos resultados se suman al despliegue de mecanismos disuasivos que refuerzan la percepción de seguridad, aunque persisten desafíos en delitos complejos como el homicidio, que en algunos sectores ha registrado incrementos.

Decenas de motocicletas fueron entregadas a las autoridades- crédito @FicoGutierrez/X

Cifras relacionadas con la inseguridad disminuyen en Medellín

Durante el primer semestre de 2025, Medellín registró disminuciones destacadas en varias modalidades de hurto. Según explicaron las autoridades, el hurto a personas cayó un 28%, el hurto a establecimientos comerciales se redujo un 54%, mientras que los robos de vehículos y motocicletas descendieron en 37% y 30% respectivamente.

También hubo importantes reducciones en hurto a residencias (-26%), extorsión (-23%), lesiones personales (-16%) y violencia intrafamiliar (-7%).

Estos logros se enmarcan en una ofensiva sostenida que ha permitido capturar a 1.200 personas por delitos relacionados con hurto hasta el 8 de agosto. Con respecto al año anterior, el hurto a personas disminuyó un 25%, los robos de vehículos y residencias bajaron entre 17% y 32%, posicionando estos resultados como los más alentadores en años recientes.

Pese a las reducciones en gran parte de los delitos, los homicidios mostraron un claro repunte. Con corte al 12 de agosto de 2025, Medellín reportó 211 homicidios violentos, 28 más que en el mismo período en 2024 —un aumento del 15%—. De estos, 46 casos estuvieron vinculados a enfrentamientos entre bandas, cifra similar al año anterior.