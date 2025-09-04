Colombia

Federico Gutiérrez anunció la entrega de más de 500 vehículos a la Policía de Medellín: “Inversión histórica”

El dirigente antioqueño compartió imágenes del evento en el que se oficializó la entrega de diferentes motocicletas a la fuerza pública con el fin de combatir a los delincuentes en la ciudad

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Federico Gutiérrez destacó el accionar
Federico Gutiérrez destacó el accionar de la fuerza pública en Medellín- crédito @FicoGutierrez/X

En un acto dominado por la necesidad de reforzar la seguridad en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la entrega de 504 nuevos vehículos —entre motos y automóviles— destinados a fortalecer a la Policía Nacional de la ciudad, con una inversión que supera los 30.000 millones de pesos.

En su mensaje publicado en redes, Gutiérrez destacó que se trata de la mayor inversión histórica en seguridad que haya realizado una administración en Medellín, y lo presentó no solo como un respaldo a la Fuerza Pública, sino como una apuesta decidida por la tranquilidad de sus habitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Una de nuestras grandes prioridades es que nuestra gente viva tranquila. Hoy entregamos a nuestra Policía Nacional 504 nuevos vehículos entre motos y carros, con una inversión de más de 30 mil millones de pesos. Esta es la inversión histórica más grande que se ha hecho en Medellín por la seguridad 💥. Acá no solo hay amor por nuestra Fuerza Pública, sino también todo nuestro compromiso", puntualizó el dirigente.

Durante el evento de entrega, el mandatario compartió imágenes en las que se observa claramente el despliegue de los nuevos recursos: filas impecables de motos y vehículos policiales listos para ser puestos en operación.

Federico Gutiérrez publicó un mensaje
Federico Gutiérrez publicó un mensaje a la fuerza pública a través de sus redes sociales- crédito @FicoGutierrez/X

Las fotografías muestran también la presencia de oficiales y personal administrativo que participan en la ceremonia, evidenciando una puesta en escena del fortalecimiento institucional.

Este tipo de iniciativas públicas apuntan a enviar una señal clara sobre el compromiso gubernamental frente a la inseguridad. En el discurso de Gutiérrez se percibe una narrativa de corresponsabilidad: el municipio no solo reconoce a la Policía como garante del orden, sino que la mueve desde lo simbólico —a través de la comunicación visual— hacia lo concreto, con equipamiento tangible que facilita la operatividad y la presencia activa de las autoridades en barrios y zonas vulnerables.

Federico Gutiérrez posó con los
Federico Gutiérrez posó con los altos mandos de la fuerza pública en Medellín- crédito @FicoGutierrez/X

Complementando este fortalecimiento logístico, las estadísticas oficiales muestran que estas acciones deben enmarcarse en una estrategia más amplia y coordinada.

En lo que va de 2025, Medellín ha registrado reducciones significativas en hurtos a personas (24 %), atracos (33 %) y otras modalidades delictivas, mientras que se han realizado más de 1.200 capturas por hurtos, han sido recuperados más de 1.000 celulares robados y se han ejecutado operativos preventivos como “Avispa” con decenas de capturas e incautaciones.

Estos resultados se suman al despliegue de mecanismos disuasivos que refuerzan la percepción de seguridad, aunque persisten desafíos en delitos complejos como el homicidio, que en algunos sectores ha registrado incrementos.

Decenas de motocicletas fueron entregadas
Decenas de motocicletas fueron entregadas a las autoridades- crédito @FicoGutierrez/X

Cifras relacionadas con la inseguridad disminuyen en Medellín

Durante el primer semestre de 2025, Medellín registró disminuciones destacadas en varias modalidades de hurto. Según explicaron las autoridades, el hurto a personas cayó un 28%, el hurto a establecimientos comerciales se redujo un 54%, mientras que los robos de vehículos y motocicletas descendieron en 37% y 30% respectivamente.

También hubo importantes reducciones en hurto a residencias (-26%), extorsión (-23%), lesiones personales (-16%) y violencia intrafamiliar (-7%).

Estos logros se enmarcan en una ofensiva sostenida que ha permitido capturar a 1.200 personas por delitos relacionados con hurto hasta el 8 de agosto. Con respecto al año anterior, el hurto a personas disminuyó un 25%, los robos de vehículos y residencias bajaron entre 17% y 32%, posicionando estos resultados como los más alentadores en años recientes.

Pese a las reducciones en gran parte de los delitos, los homicidios mostraron un claro repunte. Con corte al 12 de agosto de 2025, Medellín reportó 211 homicidios violentos, 28 más que en el mismo período en 2024 —un aumento del 15%—. De estos, 46 casos estuvieron vinculados a enfrentamientos entre bandas, cifra similar al año anterior.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezMedellínAntioquiaPolicía de AntioquiaInseguridad en MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: la Tricolor busca el cupo al mundial de 2026

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen una oportunidad enorme para clasificar al certamen de la FIFA en condición de local, ante un rival que sacrificará todo por soñar con el repechaje

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Café colombiano rompe récords: producción crece 19% en agosto y consolida su repunte histórico

El grano nacional conquista mercados globales y se consolida como motor estratégico. La diversificación y la estabilidad de ingresos son claves para el futuro del sector

Café colombiano rompe récords: producción

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

John Gabriel Molina condenó enérgicamente el hecho, que dejó a dos uniformados con quemaduras graves durante una operación antidrogas, y advirtió sobre el impacto que este tipo de actos tiene en la región

Gobernador de Putumayo calificó como

Enrique Peñalosa tildó de “chimbo” el relato de Petro que vincula a ‘El Mosco’ y el Bronx con el asesinato de Miguel Uribe

En su planteamiento, el presidente cuestionó la actuación de las autoridades extranjeras, lamentando que la justicia ecuatoriana no haya entregado a alias El Mosco a Colombia

Enrique Peñalosa tildó de “chimbo”

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

El grupo de WhatsApp en el que se planeó el atentado contra Miguel Uribe Turbay tenía el nombre de una frase popular de Pablo Escobar

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Putumayo calificó como

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

ENTRETENIMIENTO

Funk Tribu, DJ y productor

Funk Tribu, DJ y productor colombiano, se prepara para dos noches inolvidables con lleno total en el Coliseo Medplus

Exparticipante de ‘El Desafío Siglo XXI’ reveló la millonada que le ofrecieron por cortarse el pelo: “Fue humillante”

En medio de pelea entre Yaya y La Toxi Costeña, internautas revivieron entrevista cuando se llevaban bien: bailaron ‘Macta llega’

Gabriela Tafur habló de su nuevo proyecto de ‘streaming’: “Quiero ser Netflix”

La Segura e Ignacio Baladán no descartan la posibilidad de tener un segundo hijo: “Me sueño viéndolos jugar”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: la Tricolor busca el cupo al mundial de 2026

Se le habría caído al América de Cali un reconocido entrenador extranjero: vea de quién se trata

Independiente Santa Fe dio a conocer la boletería para juego de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor

Este el perfil del argentino Darío Herrera, árbitro del Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

Hugo Rodallega se mostró contento por la convocatoria de Dayro Moreno: “Ojalá pueda jugar”