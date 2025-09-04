En imágenes: así quedó el bus de Atlético Nacional tras ser atacado con piedras en Armenia

Ataque al bus de Atlético Nacional tras partido con Quindío en Armenia deja daños materiales y alerta por violencia en el fútbol colombiano. - crédito Atlético Nacional

El bus de Atlético Nacional fue atacado con piedras tras el empate 2-2 frente a Deportes Quindío en Armenia, un hecho que quedó registrado en imágenes y que reaviva el debate sobre la seguridad en los partidos del fútbol colombiano.

El incidente ocurrió cuando el plantel se desplazaba desde el estadio Centenario hacia el hotel de concentración, luego de asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Colombia con un marcador global de 6-2.

Según la información difundida, Atlético Nacional abandonaba el estadio tras un encuentro marcado por la tensión dentro y fuera del campo. Antes del partido, se produjeron enfrentamientos entre barras de ambos equipos en los alrededores del estadio, generando una situación caótica. Se reporta al menos un herido en estos choques previos al encuentro.

Se presentaron daños en varias de las ventanas del autobús. - crédito Atlético Nacional

Al concluir el partido, el bus que trasladaba a la delegación de Atlético Nacional fue blanco de piedras lanzadas por individuos identificados como hinchas locales. Las imágenes compartidas muestran ventanas destrozadas por el impacto, dejando en evidencia la magnitud de la agresión. Pese a los daños materiales, no hubo jugadores ni miembros del cuerpo técnico heridos.

Las autoridades debieron custodiar el bus de Atlético Nacional para evitar mayores incidentes, mientras el vehículo se dirigía al hotel donde se alojaba el equipo. El incidente desató reacciones de rechazo en redes sociales y entre aficionados al fútbol colombiano, quienes piden sanciones y mayores controles para prevenir este tipo de agresiones.

Usuarios rechazan ataque al bus de Atlético Nacional y cuestionan actitudes de algunos jugadores. - crédito @AlvarezHug/X

Otros casos este año

El ataque se suma a una serie de episodios similares ocurridos en el presente año. Atlético Nacional ya había enfrentado una situación comparable durante su visita a Cúcuta Deportivo, también en la Copa Colombia, donde el delantero Alfredo Morelos recibió el impacto de una esquirla en el pie por una piedra lanzada, aunque no sufrió consecuencias graves. Otro club afectado ha sido Millonarios, cuyo bus fue atacado durante partidos frente a Unión Magdalena y Santa Fe, redes en las que resultó herido el portero Iván Arboleda.

Así quedó el bus de Millonarios, en una de sus ventanas, tras el ataque a piedra - crédito @alexisnoticias/X

Durante el partido en Armenia también se vivieron momentos de alta tensión deportiva. Atlético Nacional remontó un marcador adverso de 2-0 y superó la expulsión de Marlos Moreno, logrando el empate 2-2 que le aseguró el pase a la siguiente ronda. La frustración de la afición local por el resultado podría haber sido detonante de las agresiones.

Testigos presenciales reportaron que el bus fue rodeado por hinchas tras dejar el estadio, quienes comenzaron a lanzarle piedras bajo la mirada de efectivos policiales. Fotografías difundidos en redes sociales muestran las dimensiones de las rocas utilizadas en el ataque y el daño en las ventanillas.

No es la primera vez que situaciones violentas rodean los compromisos del fútbol colombiano. Atlético Nacional padeció otro ataque a su bus recientemente en Cali, cuando aficionados arrojaron objetos al vehículo durante un encuentro con América por la Liga BetPlay. A pesar de estos antecedentes, hasta la fecha los incidentes han dejado solo daños materiales y algunas lesiones menores.

En lo inmediato, el equipo viajará de regreso a Medellín para preparar el clásico paisa frente a Independiente Medellín. El recuerdo de la noche en Armenia persiste no solo por lo acontecido en el campo, donde los locales estuvieron cerca de la hazaña, sino también por la nueva manifestación de violencia que ensombreció la jornada y que, una vez más, deja abierta la discusión sobre la seguridad en el fútbol profesional colombiano.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, la reiteración de estos episodios ha generado malestar en diferentes sectores del fútbol nacional, que observan con inquietud el aumento de la violencia dentro y fuera de los estadios.