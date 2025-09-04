Colombia

Capturado en Medellín ciudadano estadounidense solicitado en extradición por narcotráfico de opioides

Una vez en el sospechoso enviaba la droga a Estados Unidos, los fármacos eran puestos a la venta a pequeña escala en el mercado ilegal o mediante plataformas de la llamada ‘dark web’

Por Juan Romero

Se trata de Michel Bernabé Vásquez, quien pertenecería a una red narcotraficante dedicada a la obtención y venta al menudeo de analgésicos que generan adicción - crédito Fiscalía General

Un ciudadano de nacionalidad estadounidense fue detenido en Medellín en un operativo conjunto de las autoridades colombianas y agencias de investigación de Estados Unidos.

La Fiscalía General de la Nación informó que se trata de Michel Bernabé Vásquez, requerido por una Corte del Distrito Sur de Florida por delitos relacionados con el tráfico internacional de narcóticos y opioides.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Aranjuez, en la capital antioqueña, con la participación de la Policía Nacional y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

La detención se realizó en vía pública sin que se registraran incidentes.

De acuerdo con la documentación remitida por las autoridades estadounidenses, Vásquez estaría vinculado a una organización transnacional especializada en la obtención y envío de medicamentos opioides de uso restringido, como oxicodona e hidrocodona.

Estos analgésicos, que cuentan con regulación estricta debido a su alto potencial adictivo, eran supuestamente transportados desde distintos aeropuertos colombianos en vuelos comerciales con destino a territorio norteamericano.

Una vez en Estados Unidos, los fármacos eran puestos a la venta a pequeña escala en el mercado ilegal o mediante plataformas de la llamada dark web (web oscura), un espacio digital al que no es posible acceder a través de los buscadores convencionales y que suele ser empleado para operaciones clandestinas.

Según las autoridades, la red de la cual haría parte el capturado estaba orientada a lucrarse con la demanda creciente de estos medicamentos, pese a los riesgos que representan para el sistema nervioso central y respiratorio de los consumidores.

El detenido quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los trámites judiciales que definirán su entrega a las autoridades estadounidenses.

La captura, subrayó la entidad, responde a un esfuerzo coordinado para enfrentar el tráfico trasnacional de opioides, un fenómeno que ha sido catalogado como una amenaza a la salud pública en varios países.

