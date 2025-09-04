“Asqueroso lo que está haciendo”: Paloma Valencia criticó reacción de Petro a la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Valencia criticó a Gustavo Petro por su aparente proceder en temas políticos - crédito Colprensa

El ambiente político en Colombia se tensionó con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, evento que desencadenó fuertes críticas desde el mismo Gobierno, pero también a partir de la oposición hacia la administración del presidente Petro.

Y es que la reacción del primer dignatario tras la elección de Camargo y no de María Patricia Balanta, candidata a magistrada que le daría el pulso al Gobierno en la rama judicial, fue fuertemente criticada.

“Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaba la corte. Mentirosos sucios. Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena. El senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso. ¿Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del pueblo haya siquiera alzado la voz? Quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia. Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”; escribió Petro en sus redes sociales, aunque negó que Balanta tuviera que ver con su Gobierno.

Como respuesta, durante el programa El debate, de Semana, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, emitió declaraciones de alto calibre contra el Gobierno, y señaló irregularidades en el manejo de cargos públicos y falta de un proyecto nacional.

“Es asqueroso, no encuentro otra palabra. Asqueroso lo que está haciendo Gustavo Petro, porque muestra su corrupción. Él ha manejado los cargos públicos de acuerdo con sus intereses políticos”, expresó Valencia en el espacio de análisis político.

La congresista aprovechó y criticó el sistema de nombramientos en el Ejecutivo, sosteniendo que “aquí lo que hay son cuotas burocráticas, despresando como si fuera un pollo asado el Estado”, en referencia a los recientes cambios y posibles nuevos movimientos en el gabinete ministerial.

El pronunciamiento se produjo luego de que María Patricia Balanta, candidata respaldada por Petro para la alta corte, no obtuviera los votos necesarios en el Senado.

El mandatario, a través de su cuenta en X, calificó la decisión como excluyente y defendió la postulación, mientras reconocía que Balanta había sido su alternativa para el cargo.

Valencia Laserna insistió en que el gobierno opera bajo lógicas “improvisadas” y que, en función de los resultados políticos, realiza nombramientos o remociones en cargos públicos.

Según la senadora, esto obedece a la búsqueda de respaldo y no a una visión coherente de país.

El proceso de elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional estuvo marcado por la intervención del presidente Gustavo Petro y la derrota del oficialismo - crédito Colprensa

“Me parece que degrada lo que tiene que ser un gobierno, que muestra que aquí no hay un proyecto de país. Aquí hay una cantidad de intereses que se van pagando con favores de la administración pública. Asqueroso”, concluyo Valencia.

Balanta negó ser la favorita del Gobierno

Balanta, ternada por la Corte Suprema de Justicia, negó ser la cuota del presidente Gustavo Petro y denunció que enfrenta estigmatización por razones de género y raza.

“Me han estigmatizado. Yo estoy segura que es por ser mujer y por ser negra, porque a mí no me ubicaron en el petrismo y yo no soy petrista”, declaró ante los medios de comunicación en la víspera de la votación en el Senado de la República.

Según lo publicado por Semana, sectores de oposición han señalado a Balanta como favorita del Gobierno para cubrir la vacante que dejará el magistrado José Fernando Reyes.

Frente a estos señalamientos, la abogada resaltó su independencia política y aseguró no haber hecho alianzas con ningún partido. “Yo no pertenezco al Gobierno, yo no he hecho alianzas con ningún partido político. Y he cumplido este proceso ante el Congreso y los senadores pueden dar fe… los he conquistado en los pasillos, los he atrapado en cualquier espacio donde pueda hablar con ellos”, aseguró Balanta.