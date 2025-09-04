Así se prepara un bistec a caballo al estilo colombiano

En la mesa colombiana, el bistec a caballo despierta la curiosidad por su inconfundible presentación y su mezcla de sabores caseros.
El huevo frito que corona la carne jugosa crea un contraste irresistible, mientras el aroma del hogao llena la cocina, invitando a disfrutar de un plato que es símbolo de tradición y sencillez.
Originario de la región andina, especialmente Bogotá y el altiplano cundiboyacense, este plato es infaltable en los menús criollos y restaurantes populares.
El bistec a caballo suele presentarse acompañado de arroz blanco, papas fritas, plátano maduro frito y ensalada fresca, evidenciando la influencia de la cocina casera.
Se trata de una receta adaptable: el tipo de carne puede variar, aunque la base es siempre una fritura rápida, terminada con salsa hogao y huevo.
Receta de bistec a caballo
En la receta tradicional de bistec a caballo se utiliza carne de res cortada en filetes, que se cocina a la plancha o en sartén con hogao, y se termina con un huevo frito encima.
El resultado son filetes jugosos, con el toque suave y untuoso del huevo y el sabor criollo del hogao de cebolla y tomate.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Tiempo total: 30 minutos
Ingredientes
- Cuatro (4) filetes de carne de res (contra, lomo, muchacho redondo)
- Una (1) cebolla cabezona roja
- Dos (2) tomates rojos maduros
- Un (1) diente de ajo
- Cuatro (4) huevos
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Aceite vegetal
- Comino al gusto (opcional)
Cómo hacer bistec a caballo, paso a paso
- Lava los filetes y sécalos con papel absorbente.
- Pela y pica finamente la cebolla, el tomate y el ajo.
- En una sartén amplia, calienta una cucharada de aceite vegetal.
- Agrega la cebolla, el ajo y el tomate; sofríe hasta que la mezcla se deshaga y toma consistencia de hogao (aproximadamente 8 minutos). Salpimienta.
- Aparta el hogao y mantén caliente.
- En la misma sartén (puedes añadir un poco más de aceite), sella los filetes de carne por ambos lados a fuego medio-alto, salpimentando y agregando comino si prefieres. Cocina hasta el punto deseado.
- Coloca los filetes cocidos en los platos individuales.
- Cubre los filetes con una buena porción de hogao.
- Fríe los huevos en una sartén aparte, procurando que la yema quede líquida.
- Pon un huevo frito sobre cada filete cubierto de hogao. Sirve inmediatamente.
El bistec a caballo puede enriquecerse incorporando variantes y consejos prácticos que elevan su sabor y presentación. Se recomienda marinar los filetes previamente con sal, pimienta, ajo y una pizca de comino durante 20 minutos para intensificar los aromas de la carne. Para el hogao, algunos hogares añaden ají suave o unas hojas de cilantro fresco al final de la cocción, aportando un matiz especial. Una guarnición clásica es el arroz blanco, acompañado de papas saladas o fritas y rodajas de plátano maduro. El huevo, idealmente frito al momento y con yema líquida, aporta jugosidad y equilibra la textura del plato.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde cuatro (4) porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 325 kcal aproximadamente
- Grasas: 20 g
- Carbohidratos: 6 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 29 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El bistec a caballo puede conservarse refrigerado en recipiente hermético hasta dos días. Se recomienda recalentar la carne y el hogao en sartén y preparar el huevo justo antes de servir.