Colombia

Así se prepara un bistec a caballo al estilo colombiano

Se recomienda marinar los filetes previamente con sal, pimienta, ajo y una pizca de comino durante 20 minutos para intensificar los aromas de la carne

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Originario de la región andina, especialmente
Originario de la región andina, especialmente Bogotá y el altiplano cundiboyacense, este plato es infaltable en los menús criollos y restaurantes populares - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En la mesa colombiana, el bistec a caballo despierta la curiosidad por su inconfundible presentación y su mezcla de sabores caseros.

El huevo frito que corona la carne jugosa crea un contraste irresistible, mientras el aroma del hogao llena la cocina, invitando a disfrutar de un plato que es símbolo de tradición y sencillez.

Originario de la región andina, especialmente Bogotá y el altiplano cundiboyacense, este plato es infaltable en los menús criollos y restaurantes populares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El bistec a caballo suele presentarse acompañado de arroz blanco, papas fritas, plátano maduro frito y ensalada fresca, evidenciando la influencia de la cocina casera.

Se trata de una receta adaptable: el tipo de carne puede variar, aunque la base es siempre una fritura rápida, terminada con salsa hogao y huevo.

Receta de bistec a caballo

En la receta tradicional de bistec a caballo se utiliza carne de res cortada en filetes, que se cocina a la plancha o en sartén con hogao, y se termina con un huevo frito encima.

El resultado son filetes jugosos, con el toque suave y untuoso del huevo y el sabor criollo del hogao de cebolla y tomate.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos
En la mesa colombiana, el bistec
En la mesa colombiana, el bistec a caballo despierta la curiosidad por su inconfundible presentación y su mezcla de sabores caseros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

  1. Cuatro (4) filetes de carne de res (contra, lomo, muchacho redondo)
  2. Una (1) cebolla cabezona roja
  3. Dos (2) tomates rojos maduros
  4. Un (1) diente de ajo
  5. Cuatro (4) huevos
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta al gusto
  8. Aceite vegetal
  9. Comino al gusto (opcional)

Cómo hacer bistec a caballo, paso a paso

  1. Lava los filetes y sécalos con papel absorbente.
  2. Pela y pica finamente la cebolla, el tomate y el ajo.
  3. En una sartén amplia, calienta una cucharada de aceite vegetal.
  4. Agrega la cebolla, el ajo y el tomate; sofríe hasta que la mezcla se deshaga y toma consistencia de hogao (aproximadamente 8 minutos). Salpimienta.
  5. Aparta el hogao y mantén caliente.
  6. En la misma sartén (puedes añadir un poco más de aceite), sella los filetes de carne por ambos lados a fuego medio-alto, salpimentando y agregando comino si prefieres. Cocina hasta el punto deseado.
  7. Coloca los filetes cocidos en los platos individuales.
  8. Cubre los filetes con una buena porción de hogao.
  9. Fríe los huevos en una sartén aparte, procurando que la yema quede líquida.
  10. Pon un huevo frito sobre cada filete cubierto de hogao. Sirve inmediatamente.

El bistec a caballo puede enriquecerse incorporando variantes y consejos prácticos que elevan su sabor y presentación. Se recomienda marinar los filetes previamente con sal, pimienta, ajo y una pizca de comino durante 20 minutos para intensificar los aromas de la carne. Para el hogao, algunos hogares añaden ají suave o unas hojas de cilantro fresco al final de la cocción, aportando un matiz especial. Una guarnición clásica es el arroz blanco, acompañado de papas saladas o fritas y rodajas de plátano maduro. El huevo, idealmente frito al momento y con yema líquida, aporta jugosidad y equilibra la textura del plato.

Bistec a caballo - crédito
Bistec a caballo - crédito redes sociales

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde cuatro (4) porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 325 kcal aproximadamente
  • Grasas: 20 g
  • Carbohidratos: 6 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 29 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bistec a caballo puede conservarse refrigerado en recipiente hermético hasta dos días. Se recomienda recalentar la carne y el hogao en sartén y preparar el huevo justo antes de servir.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Bistec a CaballoComida ColombianaColombia-RecetasColombia-Noticias

Más Noticias

Estos alimentos son los principales causantes de hinchazón abdominal, según expertos de Harvard

Las recomendaciones de la Escuela de Medicina incluyen identificar los grupos más problemáticos y adoptar hábitos sencillos para mejorar la digestión y reducir el malestar diario

Estos alimentos son los principales

Concejal de Aratoca, Santander, fue denunciado por su pareja por violencia de género

La mujer contó que la agresión de Ciro Alfonso Ortiz fue mientras compartía con amigos de ambos en el municipio de Jordania, y por razones de celos

Concejal de Aratoca, Santander, fue

Video | Migrante colombiana explicó por qué decidió regresarse de Canadá a Bogotá junto a su pareja y su pequeña: “Calidad de vida”

Camila Pedraza contó lo que tuvo que atravesar junto a su familia, y los motivos que los llevaron a tomar un vuelo hacia su tierra natal

Video | Migrante colombiana explicó

Gobierno Petro suspendió subsidio a créditos Icetex, cuotas podrían duplicarse para beneficiarios: cuál fue la razón

El retiro del beneficio, comunicado oficialmente por la entidad, afectará solo a quienes reciben el subsidio durante su formación, mientras que los egresados no verán cambios en sus condiciones de pago

Gobierno Petro suspendió subsidio a

En medio de pelea entre Yaya y La Toxi Costeña, internautas revivieron entrevista de hace años en la que se llevaban bien: bailaron ‘Macta llega’

El cruce de palabras entre las dos exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ se dio por insultos de la Toxi a Jose Rodríguez, novio de Yaya

En medio de pelea entre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista contra un helicóptero

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

ENTRETENIMIENTO

En medio de pelea entre

En medio de pelea entre Yaya y La Toxi Costeña, internautas revivieron entrevista de hace años en la que se llevaban bien: bailaron ‘Macta llega’

Gabriela Tafur reveló cuál es el sueño que tiene con su nuevo proyecto de ‘streaming’: “En 10 años quiero ser Netflix”

La Segura e Ignacio Baladán no descartan la posibilidad de tener un segundo hijo: “Me sueño viéndolos jugar”

Yina Calderón reveló las imágenes de un reportaje en una revista internacional: “Mi primera portada”

Valentina Taguado recibirá castigo en ‘Masterchef Celebrity: por qué faltó a uno de los retos que presentó Jorge Rausch

Deportes

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el partido que podría dar el cupo al Mundial

Este es el plan de Bolivia para neutralizar el calor de Barranquilla en el partido ante Colombia por Eliminatorias

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia si la selección Colombia clasifica al Mundial: “Ni se les ocurra”

La FIFA destacó a Luis Díaz por sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas: así fue el homenaje

Alcalde de Barranquilla anunció la ampliación del estadio Metropolitano, la casa de la selección Colombia: “Apenas Junior quede campeón”