Alcalde de Bogotá tiene el tiempo en contra, y conductores exigen pronta respuesta o bloquearán la ciudad: esto piden

El concejal de Bogotá Julián Forero —conocido por su trabajo en favor de los intereses del gremio de conductores— encabezó una reunión clave en la que diferentes representantes del sector acordaron articular una protesta dirigida a la administración de Carlos Fernando Galán.

Según las voces del gremio, la actual crisis de movilidad en la ciudad ha llegado a niveles insostenibles, motivando una respuesta unificada ante la gestión de las autoridades distritales y, en especial, de la Secretaría de Movilidad.

Durante el encuentro, los participantes compartieron opiniones, solicitudes y propuestas, en medio de un ambiente marcado por la inconformidad generalizada. Las preocupaciones centrales giran en torno al crecimiento de la congestión vehicular, el aumento de frentes de obra que limitan los corredores viales, denuncias de abuso por parte de las autoridades de tránsito, la falta de eficiencia institucional en el distrito y el supuesto direccionamiento inadecuado de los fondos destinados a movilidad.

De manera unánime, los líderes del gremio fijaron dos acciones inmediatas para exigir respuestas del gobierno distrital. En primer lugar, radicaron una carta al alcalde Carlos Fernando Galán Pachón demandando una reunión formal entre la administración y los representantes del sector. Los conductores dieron como plazo máximo el 9 de septiembre de 2024 para que se concrete este encuentro.

“Si no lo hace, el 16 de septiembre saldremos a las calles en una gran movilización de conductores y motociclistas. Somos quienes movemos la ciudad y merecemos respeto”, señaló el cabildante, como vocero de los participantes.

En segundo término, reclamaron la renuncia inmediata de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, a quien señalan por fallas constantes en la gestión del tráfico, permisividad ante presuntas irregularidades internas y la falta de atención efectiva a las necesidades de los ciudadanos.

En palabras recogidas por los asistentes, los líderes del gremio manifestaron: “Nosotros como gremio, movemos diariamente la economía de las familias, fomentamos la productividad y el empleo, pero a cambio solo recibimos persecución, estigmatización y censura. Nos sentimos vulnerados por esta administración que prometió mucho para los conductores, pero que solo nos ha visto como caja menor. Es momento de unirnos, organizarnos y hacernos sentir, porque solo nuestra voz podrá generar un eco que impacte positivamente en la movilidad de Bogotá”.

Los líderes del gremio advirtieron que, si no se obtiene una respuesta favorable o la convocatoria a una reunión formal, el sector está dispuesto a realizar una manifestación masiva en las calles, para que la administración escuche sus reclamos mediante una “sola voz de protesta”.

En el trasfondo de esta movilización está el debate en curso sobre la gestión de Claudia Díaz Acosta al frente de la Secretaría de Movilidad. Julián Forero criticó días antes lo que calificó como “mala gestión y cero soluciones en un plan de gestión del tráfico efectivo”, señalando la existencia de múltiples denuncias, quejas e investigaciones alrededor de la administración de la movilidad en la ciudad.

Forero se refirió también al creciente número de operativos de tránsito, en algunos casos catalogados como arbitrarios por los transportadores, así como a supuestos abusos de autoridad de los agentes hacia conductores y motociclistas.

El concejal también denunció la falta de garantías de seguridad en las zonas de parqueo pago, exponiendo que “se están robando los vehículos y nadie responde”. Forero indicó que su equipo ha presentado iniciativas, quejas y proyectos ante entidades de control como la Contraloría y la Personería, sin recibir respuesta efectiva ni avances concretos.

Otra de las críticas del concejal apunta a la próxima incorporación de más agentes de tránsito en Bogotá y la instalación de 60 nuevas cámaras de fotomultas. Según Forero, estas son medidas orientadas principalmente al recaudo y no a resolver la congestión ni la inseguridad vial que afecta a la capital.

Aseguró además que los recursos obtenidos por concepto de multas y derechos de tránsito se destinan en buena parte a la contratación de personal y a contratos de concesión e interventoría que, según él, carecen de vigilancia y control fiscal transparentes.

Forero recordó que el propio Carlos Fernando Galán ha pedido recientemente la renuncia “protocolaria” de los alcaldes locales y de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), argumentando falta de transparencia, eficiencia y resultados. Bajo ese mismo criterio, el cabildante consideró que la secretaria de Movilidad debería ser la primera en separarse del cargo:

“Si esa es la vara de medición, entonces la Secretaría de Movilidad debería ser la primera en salir. Bogotá vive una crisis de movilidad insostenible, la ciudad está atrapada en trancones eternos, los conductores son maltratados con abusos de autoridad y no se ven soluciones claras”, expresó el concejal.

La reunión concluyó con el compromiso del gremio de conductores de mantener la presión sobre la administración, enfocados en lograr respuestas, compromisos concretos y cambios palpables en la movilidad de Bogotá. La expectativa ahora recae en la respuesta del alcalde Galán y en la capacidad de la administración distrital de escuchar, actuar y rendir cuentas ante uno de los sectores más afectados de la ciudad.