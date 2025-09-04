Colombia

Abelardo de la Espriella le pidió a Elon Musk que cierre la cuenta de X de Gustavo Petro y el presidente lo cuestionó: “Dechado de democracia”

El abogado y precandidato presidencial señaló que el mandatario colombiano habría incurrido en conductas inapropiadas en la red social que ameritan su suspensión

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

El abogado elevó su petición
El abogado elevó su petición al magnate Elon Musk - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

En medio de su visita oficial por Japón, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para criticar la reciente petición del abogado y precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta de X, con una corta frase, el mandatario nacional hizo referencia a la petición del jurista al magnate estadounidense Elon Musk, dueño de la red social, en la que solicitó el cierre de la cuenta del jefe de Estado colombiano, al considerar que incurrió en varias conductas inapropiadas para la plataforma digital.

Ante ello, el presidente le respondió: “Dechado de democracia”.

Esta no ha sido la única polémica entre el mandatario colombiano y el aspirante presidencial, ya que anteriormente habían discutido sobre unas declaraciones de De la Espriella en la que indicó el camino que debe tomar el país en el 2026.

