A un niño de 4 años le cayó un lavamanos encima y lo mató en Santander

El pequeño falleció tras los cortes ocasionados por el lavamanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025 se presentó un brutal accidente que cobró la vida de un niño de 4 años, de acuerdo con el reporte de los medios locales. El menor de edad se encontraba al interior de su vivienda en el corregimiento de Yarima, jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurí (Santander), donde sufrió el accidente doméstico.

Versiones preliminares indican que el pequeño estaba en su casa, bajo el cuidado de su hermano, otro menor de edad, de 16 años, debido a que sus padres estaban asistiendo a una de sus reuniones en la iglesia, por lo que no se encontraban presentes en la vivienda cuando ocurrió el lamentable hecho.

En el momento de la tragedia, el pequeño se acercó hasta un lavamanos que se desprendió de la estructura, lo que ocasionó que la baldosa también se viera afectada y como la víctima se encontraba allí resultó lesionada. Los trozos de cerámica le ocasionaron al menor de edad una profunda herida en el cuello, lo que desató la preocupación entre su hermano.

El adolescente no dudó en comunicarse con sus demás familiares que adelantaron el respectivo traslado del menor de edad hasta el centro de salud que se encuentra ubicado en el corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, aunque los médicos les confirmaron que ya no había nada qué hacer, pues el pequeño no tenía signos vitales.

El lavamanos se partió en pedazos, ocasionando heridas mortales al menor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La razón por la que los familiares del pequeño lo trasladaron hasta este sector es que en Yarima no se cuenta con un puesto de salud, por lo que sus habitantes volvieron a hacer un llamado para que las autoridades intervengan este punto, teniendo en cuenta que se pueden volver a presentar nuevos accidentes domésticos que requieran de atención inmediata.

Después de que los especialistas confirmaran la muerte, se comunicaron con la Policía Nacional para que adelantara las respectivas labores con el cadáver del pequeño de 4 años. Los agentes se encargaron del traslado a una de las sedes más cercanas del Instituto Nacional de Medicina Legal con el fin de que se realicen las investigaciones para la posterior entrega a sus familiares.

Ante la gravedad de lo ocurrido, los habitantes de la zona hicieron un llamado para que se realicen las respectivas revisiones de las estructuras del sector, teniendo en cuenta que una verificación oportuna de las condiciones del lavamanos pudo haber evitado el deceso del menor de edad.

Sin embargo, otros habitantes se solidarizaron con lo ocurrido: “Es muy triste lo que le pasó a esta familia. No entendemos por qué se le acabó la vida a un angelito de estos. No debemos juzgar y más bien acompañar en su duelo”, según el diario local Vanguardia.

Entre tanto, también se elevó un llamado dirigido para las autoridades locales y departamentales, con el fin de que se asegure que el corregimiento cuente con un centro de salud para atender tragedias de este tipo.

Las autoridades piden a los padres no descuidar a los pequeños - crédito Freepik

Lamentablemente, las tragedias con los menores de edad son frecuentes en el territorio nacional, por lo que las autoridades piden a los padres y cuidadores de los menores, especialmente los más pequeños, estar atentos a cada uno de sus movimientos, aún así estén al interior de su casa, pues allí también existen riesgos.

Y es que entre otras historias conocidas se encuentran las de aquellos niños que se han ahogado en los tanques de su casa, baldes de agua o que han terminado electrocutados con las tomas corrientes que se encuentran distribuidas en su hogar. Por esta razón, el llamado es claro: cuidar a los niños en todo momento.