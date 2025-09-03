Remezón en el gabinete de Gustavo Petro: tres ministros saldrán de sus carteras, tras elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte

Gustavo Petro pidió la salida de tres de sus ministros, con miras al tramo final de su Gobierno - crédito Ovidio González/Presidencia

La dura derrota en la plenaria del Senado de la República, en la que la candidata del Gobierno a la magistratura de la Corte Constitucional María Patricia Balanta perdió ante el aspirante de la oposición, el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, empieza a tener consecuencias en la conformación del gabinete ministerial. Una decisión que le daría sentido al mensaje que el presidente Gustavo Petro había transmitido antes de la decisiva jornada.

En efecto, se conoció en la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025 que la directora del Departamento Administrativo de la Presidencial (Dapre), Angie Rodríguez, le pidió la renuncia a tres miembros del equipo de trabajo de Petro: los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; de Comercio y Turismo, Diana Morales, y de las Tecnologías de la Información (TIC), Julián Molina: tres de los titulares de cartera que saldrán del Ejecutivo.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional - crédito @petrogustavo/X

“La elección de la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, había advertido el primer mandatario frente a esta escogencia, y antes de terminar el día, considerado nefasto para los intereses de su Gobierno, se filtraron determinaciones frente a estos tres funcionarios, que representan a tres de los partidos que tenían aún representación en su gabinete.

Será el ministro delegatario, Armando Benedetti, que está en funciones ante el viaje de Petro a Japón, en donde protagonizará una gira oficial de Estado, el encargado de formalizar las salidas de estos tres funcionarios: en un fuerte movimiento que se dio a 338 días del final del actual mandato, que debe llegar a su fin el 7 de agosto de 2026. Los ecos de lo sucedido en la plenaria del legislativo llegaron hasta territorio nipón, en donde se tomaron determinaciones.

Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y apareció a su familia por su compañía en cada paso que da profesionalmente - crédito @SenadoGovCo/X

Gustavo Petro le pasó cuenta de cobro a los liberales, la U y los verdes

En el caso de Sanguino, era la cuota del partido Alianza Verde, y había llegado en reemplazo de Gloria Inés Ramírez para el ministerio del Trabajo. Por su parte, Morales, del partido Liberal, asumió en lugar de Luis Carlos Reyes, en una decisión que en su momento se tomó para complacer a los sectores de este partido que eran leales al presidente; en tanto que Molina ha sido relacionado con el partido de la U, colectividad que tenía a la mitad de su bancada en el oficialismo.

La paliza para Petro fue evidente, e incluso se habría configurado con los mismos votos de algunos de los miembros de la coalición de Gobierno, pues Camargo obtuvo 62 votos de 103 posibles, frente a 41 de Balanta, que no pudo consolidar las alianzas suficientes para llegar al alto tribunal. Tal parece que la presión que empezó a ejercer el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en su más reciente columna de opinión, dio los frutos que buscaba.

María Patricia Balanta fue candidata a magistrada de la Corte Constitucional - crédito @SenadoGOVCo/X

Versiones que se conocieron sobre el particular indicaron que, tras impedírsele el acceso al recinto en donde se llevó a cabo la votación, a Sanguino y sus compañeros se les habría citado en la Casa de Nariño, en donde -al parecer- se les comunicó que, en caso de que Balanta no ganara la elección, serían relevados de sus funciones. Como en efecto sucedió, pues solo será cuestión de oficialización para que se consume el fuerte remezón que trajo consigo la sesión legislativa.

“Mi primera obligación será con la carta política que nos rige. La Constitución es mucho más que un conjunto de normas, es un pacto de convivencia, una promesa de igualdad y un límite al poder para garantizar que la dignidad humana nunca sea vulnerada”, expresó Camargo, al asumir su cargo como magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033, en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas, que culminó su estancia en el alto tribunal.