Colombia

Red religiosa en Colombia pide frenar “política de terror” en el Foro Mundial de Migración que se realiza en La Guajira

Representantes eclesiásticos pidieron a gobiernos abandonar medidas restrictivas y criminalización de migrantes durante el Foro Mundial de Migración en Riohacha

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

En Riohacha se desarrolla la
En Riohacha se desarrolla la cumbre migratoria de Naciones Unidas. Allí asistió la canciller Rosa Villavicencio - crédito Cancillería

La voz de la Iglesia colombiana resonó durante la XV Cumbre del Foro Mundial de Migración que se celebra en Riohacha, en La Guajira, al urgir el cese de las denominadas “políticas de terror” aplicadas contra migrantes y refugiados en distintos países.

Este foro, auspiciado por Naciones Unidas, reúne a representantes del sector privado, gobiernos y la sociedad civil para debatir los desafíos globales en materia migratoria.

Según informó el medio religioso Vida Nueva Digital, en calidad de representante de la sociedad civil, la Red eclesial católica Clamor (Red Eclesial Latinoamericana y caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas) forma parte de las 75 organizaciones presentes, y es una de las más relevantes de las voces religiosas y comunitarias nacionales.

En cuanto a los temas de la agenda migratoria, el énfasis programático de la edición del 2025 gira en torno a la campaña: “Resistir, Recuperar, Realizar: Los derechos de las personas migrantes son derechos humanos”.

Arturo Arrieta, coordinador de Clamor en Colombia, explicó que la red participó activamente en cuatro encuentros temáticos previos al foro, así como en reuniones preparatorias esenciales para construir una agenda común.

Esta labor derivó en la elaboración de un pliego de propuestas destinado a los gobiernos de la región, fundamentadas en el llamado papal a “la cultura del encuentro”, una perspectiva magisterial sobre migración y refugio inspirada por el papa Francisco.

Durante su intervención, Arrieta condenó con firmeza la criminalización de la población migrante y las políticas restrictivas implementadas en diversas geografías.

“Migrar no es un delito”, recordó, para instar yrechazar la exclusión y las persecuciones, pues “no solo se violan sus derechos, sino su dignidad”.

La red Clamor, en nombre de la Iglesia Católica colombiana, exhortó a los gobiernos asistentes a desarrollar políticas de acogida y a superar las narrativas xenofóbicas que amplifican el rechazo social.

Arrieta enfatizó: “hacemos un llamado firme y urgente a la humanización de las migraciones” y a la garantía, en primer término, del derecho a no migrar; cuando este no pueda cumplirse, solicitó el establecimiento de “condiciones de seguridad, libertad, dignidad y bienestar” para quienes deban abandonar su tierra.

Finalmente, la Red Clamor demandó la armonización de la legislación nacional con los principios y derechos fundamentales internacionales, insistiéndose en que “toda persona migrante, sin distinción alguna”, debe ver garantizados sus derechos.

