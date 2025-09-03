Colombia

Juan Pablo Barragán revela qué es lo más difícil de actuar con influenciadores y no con actores formados profesionalmente

El actor colombiano relata experiencias en el set y advierte sobre los riesgos de priorizar la fama sobre la formación

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Juan Pablo Barragán lanza una
Juan Pablo Barragán lanza una advertencia sobre la llegada de influenciadores a la actuación - crédito Canal RCN

La irrupción de los influencers digitales en las producciones audiovisuales ha abierto un debate sobre la profesionalización en la actuación.

El actor colombiano Juan Pablo Barragán, a partir de su amplia trayectoria, expuso las diferencias que percibe entre trabajar con actores profesionales y con generadores de contenido que han llegado a la pantalla sin una formación sólida en ese campo.

Para Barragán, la falta de preparación y compromiso con el oficio representa un desafío para la calidad y el futuro de la industria, pues explicó que eso son diferencias evidentes entre los dos personajes, lo cual afecta la calidad del trabajo.

En entrevista con La Kalle, Barragán destacó cuáles son esas características que se pueden sentir en medio de una grabación, teniendo en cuenta la persona que esté a cargo de interpretar el papel y reveló detalles respecto a lo que él ha vivido y conocido con ese tema.

De acuerdo con sus declaraciones, la principal diferencia radica en la preparación y el manejo del trabajo en el set porque “cuando trabajas con un actor es alguien que sabe trabajar el texto, entiende la situación, que puede hacer que el set rinda más el tiempo, que tiene su libreto preparado, que trabajó”, según afirmó.

La sinceridad de Juan Pablo
La sinceridad de Juan Pablo Barragán: “No todo es fama, la actuación necesita preparación” - crédito @juanpablo30/IG

Esta distinción explicó que se traduce en mayor eficiencia y en un ambiente de trabajo más profesional, donde el tiempo y el esfuerzo de todo el equipo se aprovechan mejor.

Es por esto que Juan Pablo subrayó la importancia de la formación y la profesionalización en la actuación, más allá de la popularidad o la apariencia, pues reconoció que hay personas que acceden a papeles por su belleza, suerte, contactos o cantidad de seguidores en redes sociales, pero insiste en que “es muy importante que uno profesionalice lo que uno hace”.

Para él, la preparación es lo que sostiene la carrera de un actor y le permite enfrentar los retos del oficio con solvencia. Además, según las experiencias en las que ha compartido set con influenciadores pudo notar que, en lugar de concentrarse en el libreto y en el trabajo actoral, se enfocan en transmitir en vivo o en generar contenido para sus redes sociales.

La persona está transmitiendo todo el día en vivo y hablando... en vez de leer el libreto y no se sabe el texto”, comentó el actor.

Juan Pablo Barragán defiende el
Juan Pablo Barragán defiende el teatro y critica la superficialidad en la pantalla por culpa de las redes sociales - crédito captura de pantalla MasterChef/Canal RCN

Esta actitud, según Barragán, dificulta el trabajo colectivo y puede llevar a que el contenido final pierda profundidad y calidad, por eso advierte sobre el riesgo de que la industria opte por un “camino fácil”, donde se prioriza la visibilidad en redes por encima del talento y la dedicación.

En su reflexión, Barragán alertó sobre la tendencia a valorar la superficialidad y la inmediatez, lo que, a su juicio, puede vaciar de sentido el trabajo actoral.

Profesionalización actoralJuan Pablo BarragánInfluenciadores digitalesActores profesionalesInfluenciadores actuandoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

