Colombia

“Infórmese”: gobernadora del Valle del Cauca le reclamó a Petro por declaraciones sobre el PAE

Durante su intervención, el presidente señaló que en varios departamentos del país se estarían presentando irregularidades con el manejo de los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
Dilian Francisca Toro cuestionó a
Dilian Francisca Toro cuestionó a Petro por cifras sobre el PAE - crédito Camila Díaz/Colprensa

Un cruce de declaraciones se registró este martes 2 de septiembre entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en torno a la financiación y cobertura del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

El pronunciamiento de Toro, a través de su cuenta de X, surgió luego de la alocución televisada del jefe de Estado, en la que presentó los avances de su Gobierno en materia educativa.

Durante su intervención, el presidente señaló que en varios departamentos del país se estarían presentando irregularidades con el manejo de los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes.

En su mensaje aseguró que en Tolima el dinero no llegaba a los beneficiarios y sugirió que situaciones similares ocurrían en otras regiones, entre ellas, el Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Poco después, la mandataria departamental utilizó su cuenta en la mencionada red social para aclarar el panorama en su departamento.

Toro explicó que el Valle del Cauca asegura cobertura total del programa, beneficiando a más de 111.000 estudiantes en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.

Según precisó, el Departamento Nacional de Planeación le otorgó la máxima calificación a la ejecución del PAE en esa región.

En su pronunciamiento, la gobernadora también detalló la composición del financiamiento.

De acuerdo con las cifras expuestas, cerca del 76 % de los recursos provienen de la administración departamental, mientras que el aporte de la Nación alcanza aproximadamente un 24 %.

A juicio de Toro, esta inversión ha permitido garantizar continuidad y calidad en la operación del programa en el territorio vallecaucano.

“¿Sabía usted, Presidente, que el Valle del Cauca es el único departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes? ¿Sabía usted que la cobertura impacta a los estudiantes de cero a once en todas instituciones de los municipios no certificados en el Valle? ¿Sabía que El PAE en el Valle del Cauca ha sido calificado con 100 sobre 100 por el DNP del Gobierno Nacional?” Si no lo sabía, se lo cuento y de paso, le cuento que el costo de ese programa lo asume en un 76 % el Departamento y los recursos que nos envía la nación son apenas un 24 % del programa, escribió.

Dilian Francisca Toro controvirtió al
Dilian Francisca Toro controvirtió al presidente Petro por cifras del PAE - crédito X

El señalamiento de la mandataria fue interpretado como una corrección directa a las afirmaciones del presidente.

En su mensaje insistió en que las cifras son verificables y que la ejecución se realiza con criterios de transparencia.

“Esas son las cifras, señor Presidente, un plan ejecutado con trabajo, cumplimiento y transparencia, infórmese o pídale a sus asesores que le entreguen las cifras antes de señalar sin fundamento. Le pido que respete al Valle del Cauca y que me respete”, concluyó.

La controversia llegó hasta el Consejo de Ministros. El diario El Tiempo informó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, leyó en esa instancia el mensaje publicado por Toro y pidió una explicación al ministro de Educación, Daniel Rojas.

Sin embargo, el jefe de esa cartera prefirió desarrollar su presentación sobre el sector sin referirse de inmediato al tema.

Solo al concluir su exposición, Rojas presentó un gráfico en el que se evidenciaba el aumento progresivo de los recursos de la Nación destinados al PAE en los últimos años.

Según dijo, el incremento de la inversión nacional respalda los avances en cobertura de la alimentación escolar.

El intercambio de mensajes entre el presidente Petro y la gobernadora del Valle refleja las tensiones alrededor de la financiación y ejecución del PAE, un programa que resulta fundamental para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y que suele estar en el centro del debate público por su alcance social y la magnitud de los recursos que administra.

Temas Relacionados

Dilian Francisca ToroGustavo PetroPAEPlan de Alimentación EscolarColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá crearía cuerpo especial de tránsito para vigilar ciclorrutas y proteger a ciclistas frente al desorden vial

El proyecto de acuerdo 746 de 2025 busca crear agentes exclusivos para controlar las ciclorrutas, reducir accidentes y garantizar la seguridad de ciclistas y usuarios de movilidad sostenible en la capital

Bogotá crearía cuerpo especial de

Diego Guauque reveló cuál era la última voluntad del fallecido periodista Fredy Calvache

Tras su muerte en Zúrich, la familia del reportero y sus compañeros gestionan el regreso de sus restos, mientras amigos y ciudadanos preparan un homenaje en Popayán para honrar su legado periodístico

Diego Guauque reveló cuál era

La justicia colombiana ordenó devolver 21 bienes a la familia del narcotraficante Horacio Triana

El fallo establece que la SAE debe reintegrar activos que incluye empresas, haciendas, apartamentos, camionetas de alta gama, camiones, motos, trescientas cabezas de ganado y una cuenta bancaria

La justicia colombiana ordenó devolver

Vuelta a España 2025 EN VIVO, etapa 11, Bilbao: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá su paso por el País Vasco, en donde contará con varios premios de media montaña, que podría aprovechar Egan Bernal para volver a estar entre los diez primeros de la clasificación general

Vuelta a España 2025 EN

Magnicidio de Miguel Uribe: estos son los siete capturados por el crimen del precandidato presidencial

Siete personas, incluido un menor de 15 años, enfrentan cargos por el crimen del senador, mientras la Fiscalía revela detalles de la estructura criminal y los roles de cada implicado en el atentado que conmocionó a Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe: estos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón y Melissa Gate

Yina Calderón y Melissa Gate dejan atrás su rivalidad y juegan con la intriga de un posible proyecto juntas

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ confirmó relación entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar

Thunderbolts arrasa en su semana de estreno y triunfa en el ranking de películas de Disney+ Colombia

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

El efecto Karola en ‘La Casa de Alofoke’, el fenómeno viral que se apoderó de la red: “Voy reescribiendo la historia día a día”

Deportes

Vuelta a España 2025 EN

Vuelta a España 2025 EN VIVO, etapa 11, Bilbao: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Video: Un jugador agrede a la árbitra Vanessa Ceballos tras ser expulsado en la primera C del fútbol colombiano

Jhon Jáder Durán ya tendría regreso a las canchas tras su lesión en Fenerbahce: la selección Colombia no lo extrañaría

Deportivo Pasto habría caído muy bajo en su crisis económica: denuncian desvió de recursos para el equipo femenino

Se sacude Millonarios por la lesión de Guillermo de Amores: pierde al portero de manera indefinida