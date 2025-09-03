Colombia

Germán Vargas Lleras lanzó sablazo a Jaime Tobar, candidato a magistrado a la Corte Constitucional: “Es increíble que entregue el país”

El exvicepresidente de la República, con un duro mensaje en sus redes sociales, cuestionó que el ternado haya mantenido su candidatura, lo que a juicio del exfuncionario hará que se pierdan votos valiosos para evitar lo que podría ser la victoria de su contendora, María Patricia Balanta, y que lleguen a Carlos Camargo Assís

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras acusó al presidente Gustavo Petro de interferir en la designación del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional - crédito Jesús Avilés/Infobae

La controversia en torno a la elección de un nuevo magistrado para la Corte Constitucional escaló el miércoles 3 de septiembre de 2025 a niveles de alto impacto tras el contundente pronunciamiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras: que cuestionó en forma abierta la permanencia de Jaime Humberto Tobar como candidato a este alto tribunal, en reemplazo del saliente José Fernando Reyes Cuartas, que terminará su periodo tras ocho años.

En palabras del exvicepresidente, que había advertido en una columna de opinión sobre este proceso, resulta “increíble que el doctor Tobar insista en su candidatura a la Corte Constitucional y entregue el país de esa manera, sabiendo que no obtendrá más de tres votos”. Todo esto, en contraste de sus contrincantes, María Patricia Balanta, que parte como gran favorita, al ser la candidata del Gobierno nacional; y el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assís.

Con este mensaje, el exvicepresidente
Con este mensaje, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras arremetió contra Jaime Humberto Tobar, por insistir en su candidatura a candidato de la Corte Constitucional - crédito @German_Vargas/X

Vargas Lleras, en su perfil de X, que se ha convertido en una de las plataformas desde la cual ha cuestionado los procederes del actual mandato, advirtió que la decisión de Tobar podría tener consecuencias políticas de gran alcance, al señalar que “si esto ocurre y facilita la elección de la candidata del régimen, Colombia no se lo perdonará, a no ser que haya acordado este mecanismo a favor de Petro, porque no se entiende de otra manera su proceder”.

Los argumentos de Germán Vargas Lleras para insistir en que Jaime Humberto Tobar debe dar un paso al costado

El exfuncionario, que fue el segundo al mando durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, entre 2014 y 2018, expresó su preocupación por el impacto que la candidatura de Tobar podría tener en el equilibrio de fuerzas dentro del alto tribunal. Según Vargas Lleras, “debe ser consciente de que su tercería no prosperó y, al sostenerla, se concluye que está contribuyendo a la elección de la candidata de Petro. ¡Todo muy oscuro!”.

Jaime Humberto Tobar, uno de
Jaime Humberto Tobar, uno de los tres ternados para llegar a la magistratura de la Corte Constitucional - crédito Consejo de Estado

Esta declaración buscaría poner en duda la transparencia del proceso y sugirió la posibilidad de acuerdos políticos no explícitos para que sea Balanta la ganadora del proceso, para el periodo 2025-2033. La sospecha de una maniobra estratégica también fue planteada por Vargas Lleras, quien cuestionó: “¿Acaso todo esto hace parte de una estrategia? Ya lo sabremos si los dos o tres votos del doctor Tobar permiten consolidar al petrismo en el poder”.

De este modo, el exvicepresidente dejó entrever que la fragmentación del voto podría favorecer a la candidata respaldada por el Ejecutivo; e hizo un llamado directo a Tobar para que reconsidere su posición, pese a que sus posibilidades serían casi nulas. “Doctor Tobar, aún es momento de recapacitar. La historia juzgará con dureza a quienes, por ambición o vanidad, permitieron que el desastre continúe”, puntualizó el también exsenador y exministro.

El Senado será responsable de
El Senado será responsable de elegir al nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional a partir de la terna seleccionada, luego de una ronda de votación - crédito Corte Suprema de Justicia

No es la primera vez en que Tobar es ternado para llegar a la Corte Constitucional. El 19 de noviembre de 2024 hizo parte de la lista de aspirantes presentada por el Consejo de Estado al Senado, en la que Miguel Efraín Polo le ganó a Claudia Dangond en una apretada votación, y en la que no tuvo un apoyo favorable, pues no cosechó sufragios en esta designación. Es por ello que Vargas Lleras insiste en que decline su aspiración y no torpedee, según él, el proceso.

Tobar, según su hoja de vida, cuenta con una trayectoria de más de 25 años como árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, e integra la lista oficial de árbitros no solo de este órgano, también la Cámara de Comercio de Medellín y el Centro de Arbitraje y Conciliación Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Es egresado de la Universidad del Rosario, con máster de Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid.

