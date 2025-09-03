Colombia vs. Bolivia: así estará el clima durante el partido decisivo para clasificar al Mundial 2026

Los hinchas de la Tricolor se tienen que preparar para las condiciones climáticas - crédito Mario Alejandro Rodríguez /Infobae

El enfrentamiento entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, que se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre de 2025, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, tiene atentos a todos los seguidores del deporte porque es el partido decisivo de clasificación al evento deportivo.

Aunque este no es el único aspecto que tiene pensando a los asistentes al estadio, debido a que muchos están pensando en las condiciones climáticas que acompañarán el encuentro.

Y es que la preocupación no solo gira en torno al resultado deportivo, sino a la probabilidad de lluvias, un factor que causó incertidumbre entre aquellos que ya tienen su boleta, debido a los recientes episodios de precipitaciones intensas en la región costera colombiana, que han derivado en emergencias e inundaciones.

De acuerdo con las diferentes aplicaciones y páginas de predicción del clima, la probabilidad general de lluvia para el día del partido en Barranquilla está sobre el 60%, por lo que se espera que el pronóstico influya en las condiciones del encuentro deportivo.

Aunque durante el inicio, que está previsto para las 6:30 p. m., la posibilidad de precipitaciones desciende al 15%, por lo que los jugadores podrían terminar con tiempo seco.

Las versiones de las páginas del clima fueron reforzadas por el reporte del meteorólogo Max Henríquez Daza, que explicó lo siguiente: “Para el jueves hay probabilidad de lluvias en Barranquilla, especialmente generalizadas hasta las 3 o 4 p. m. A las 6 p. m., se abre el cielo, pero quedan pedazos de nubes de lluvia moviéndose en la vecindad. Ojalá no caigan en el estadio”.

El experto aclaró que probablemente llueva antes del encuentro, pero el tiempo podría mejorar - crédito X

Cabe mencionar que la temperatura mínima se mantendrá en 27 °C entre las 5:00 a. m. y las 6:00 p. m., y la máxima llegará a 33 °C entre las 12:00 p. m. y las 1:00 p. m. Además, la sensación térmica podría llegar a los 38°C, superando en todo momento la temperatura real.

Bolivia tiene un gran reto con el clima

Para la selección boliviana, el clima de Barranquilla se perfila como uno de los principales retos, pues se prevé que durante el partido la temperatura sea bastante alta y la humedad alcance el 81%. Ante este escenario, el cuerpo técnico de los visitantes están atentos a la hidratación de los jugadores desde el inicio de la concentración en La Paz una semana antes del encuentro.

El preparador físico de Bolivia, Maximiliano Alonso, se refirió al trabajo realizado con cada uno de los jugadores antes del encuentro: “Vemos la tasa de sudoración de cada deportista. Más allá de que tenemos la base de datos de los que sudan más, la hidratación para ellos será diferente. Tratamos de ejecutar un plan para que lleguen con la tasa de hidratación más alta”.

Colombia se prepara para enfrentar al rival

El técnico argentino Néstor Lorenzo se refirió al rival, advirtiendo que Bolivia representa un desafío considerable, debido a que es un conjunto disciplinado y con un bloque medio bien estructurado, que tiene un objetivo claro: obstaculizar la generación de juego de la Tricolor.

“Bolivia es un equipo muy ordenado, no creo que se meta atrás, un bloque medio y compacto que intente cortar nuestra generación de juego, pero la responsabilidad es nuestra, en nuestro estadio y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, abriendo caminos hacia adelante”, explicó.

Las directivas técnicas piden apoyo de la hinchada para brindar ánimo a los jugadores - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Del mismo modo, el técnico no perdió su oportunidad en conferencia de prensa para recordar a la hinchada local que su apoyo será determinante para que la selección Colombia logre la victoria ante Bolivia.

“A la gente que crea, que cuando una jugada no sale, la idea es que salga un mensaje de apoyo y de optimismo por parte de la hinchada. Eso sirve mucho”, dijo.