Colombia

Buscan al conductor de una camioneta de alta gama que embistió a un familia que viajaba en motocicleta en vía de Pereira

En el hecho, la pareja de esposos murió, mientras que su hija, de cuatro años, se debate entre la vida y la muerte en un centro médico de la capital risaraldense

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Este sería el vehículo involucrado
Este sería el vehículo involucrado en el siniestro que dejó dos personas muertas y dos más heridas - crédito Redes sociales/Facebook

El 1 de septiembre se conoció el fallecimiento de una segunda víctima que dejó un grave accidente de tránsito en la vía Pereira–Condina, ocurrido en la noche del lunes 25 de agosto de 2025.

Los hechos involucraron al conductor de una camioneta de alta gama y una pareja que, junto con su pequeña hija, se movilizaban en una motocicleta por la variante Condina de Pereira.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 4+500 de la mencionada vía, donde una camioneta Toyota Prado blanca colisionó una motocicleta en la que viajaban Michel Vélez López, de 19 años, su pareja Brian Stiven Villegas Arias, de 27, y su hija Celeste, de cuatro años.

Los fallecidos en el siniestro
Los fallecidos en el siniestro fueron identificados como Michel Vélez López, de 19 años, y su compañero sentimental Brian Stiven Villegas Arias - crédito Redes sociales/Facebook

El choque provocó que los tres ocupantes salieran despedidos y cayeran violentamente sobre el pavimento. Michel Vélez López murió de manera instantánea en el lugar, mientras que Villegas Arias y la menor resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia a centros médicos de la ciudad.

A pesar de los esfuerzos médicos, Brian Stiven Villegas Arias falleció el lunes, ocho días después del accidente, debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Mientras que la pequeña Celeste, de 4 años, continúa internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Pereira.

Los médicos informaron que la menor ingresó en estado de coma, con un trauma craneoencefálico severo, lesiones torácicas y una fractura en la pierna. Aunque ha sido sometida a varias cirugías, su pronóstico sigue siendo reservado.

Entre tanto, el conductor de la camioneta Toyota Prado, que portaría placas RGK167 de Bogotá, abandonó el vehículo en el lugar del accidente y huyó antes de la llegada de las autoridades.

Uno de los cuerpos tuvo
Uno de los cuerpos tuvo que ser recuperado de una pendiente de 20 metros a un costado de la carretera - crédito Café Caliente Noticias/Facebook

Testigos que transitaban por la zona indicaron que el responsable habría sido recogido por otra camioneta, una Toyota TXL negra con placas IYP581, que lo retiró del sitio inmediatamente después del choque. La camioneta involucrada quedó a un costado de la vía, con la parte delantera destruida por el impacto, y permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanza la investigación.

Las autoridades de Pereira confirmaron que ambos vehículos implicados en el accidente ya se encuentran plenamente identificados. El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, señaló en declaraciones a una emisora local que los investigadores trabajan en el proceso de identificación del propietario y en el esclarecimiento de los hechos. Ochoa también instó a los responsables a presentarse ante las autoridades para colaborar con la investigación.

El proceso judicial sigue en curso y las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita ubicar a quienes participaron en el accidente. La menor, mientras tanto, permanece bajo observación médica, con un estado de salud delicado tras las intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometida.

Al lugar lleraron organismos de
Al lugar lleraron organismos de socorro para atender a los heridos, mientras que el conductor se habría dado a la fuga - crédito Café Caliente Noticias/Facebook

La Policía Nacional mantiene habilitadas sus líneas de contacto para que cualquier persona que tenga información sobre los implicados en este accidente pueda comunicarse y contribuir a la investigación, en busca de justicia para las víctimas y sus familias.

Mientras tanto, en redes sociales familiares y allegados a las víctimas lamentaron lo sucedido y piden justicia y que las investigaciones policiales arrojen resultados lo más pronto posible.

“Hoy mi corazón esta hechos pedazos por mi tio que era como mi hermano hoy me llena el alma de tristeza y en mi corazón un vacío inmenso solo quedan recuerdos,momentos que pasamos juntos cada risa ,cada cumpleaños toodo cada cosa siempre quedarán en mi corazón y en mi mete nunca te olvidaré te amo mucho tio de mi alma descansa en paz cachorrito siempre vivirás en mi mente y en mi corazón”; “Una tragedia lo sucedido en Pereira Michel velez lopez hermana de una chinchinense muere instantáneamente tras un accidente de tránsito en la vía condina de pereira su esposo muere el día de hoy, la bebé sigue en cuidados intensivos el conductor que los saco de la vía huyó del lugar dejando la camioneta abandonada ya pasaron 8 días y la justicia no muestra avances pues no hay capturados será q es tan difícil identificar al dueño del vehículo donde esta la gestión de fiscalía en este caso 🤔 la niña ahora huérfana de padre y madre aún sigue en el hospital y nadie responde (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

