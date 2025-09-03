Colombia

Abogado de la tiktoker colombiana Leidy Tatiana Mafla Martínez, detenida por agentes de ICE en Estados Unidos, aseguró que quieren deportarla sin razón previa

Según el jurista, su cliente sí contaba con documentación a la hora de la detención, pero en los detalles que se han conocido, la versión de las autoridades apuntaría a lo contrario

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

En medio de la transmisión
En medio de la transmisión la abordaron los agentes migratorios de ICE - crédito @PedeanaCarlos/X

Carlos Jurado, abogado de la tiktoker colombiana Leidy Tatiana Mafla Martínez, aseguró en diálogo con la emisora Caracol Radio que “Tatiana permanece privada de la libertad en un centro de detención migratorio en Los Ángeles, California, y su defensa está tramitando los procedimientos legales necesarios para garantizar sus derechos”.

Jurado recalcó que la creadora de contenido fue detenida por agentes de inmigración mientras realizaba una transmisión en vivo desde la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos.

El abogado explicó que el arresto ocurrió en plena calle, en presencia de varios seguidores conectados a la transmisión.

“Tatiana estaba en su cuenta de Tiktok, registrando lo que sucedía, cuando los agentes la abordaron. El procedimiento fue visible y generó muchas reacciones en redes sociales”, relató Jurado.

Tatiana Martínez, influencer colombiana, fue arrestada en Los Ángeles durante una transmisión en vivo por TikTok, mientras informaba sobre un operativo migratorio - crédito @danyhurtado_2/ X

Sobre el estado actual de Tatiana Mafla Martínez, el defensor indicó que “se encuentra aislada, sin acceso pleno a sus equipos de comunicación”, y aclaró que su salud es estable.

“Hemos tenido contacto limitado, pero Tatiana ha manifestado que está bien y que espera resolver su situación con celeridad”, sostuvo el abogado, quien también dijo que la familia ha tenido reportes directos sobre su estado.

Jurado detalló los pasos legales en curso, resaltando que la situación de Mafla Martínez está en manos de la autoridad migratoria de Estados Unidos.

“A Tatiana no hay un cargo directo que se le esté poniendo en su récord, más allá de que ahora a ella la están poniendo en proceso porque el gobierno la quiere deportar de Estados Unidos sin razón directa”, argumentó Jurado.

Según señaló el jurista, el equipo de defensa ya solicitó una revisión formal del caso y está en contacto con las entidades consulares, todo porque se aseguró que ella no tenía documentación en el momento de la captura, pero la versión del abogado apunta a lo contrario.

“Estamos reuniendo toda la documentación necesaria para sustentar la permanencia legal de Tatiana y lograr su liberación lo más pronto posible”, resaltó Jurado.

La agencia migratoria justificó el
La agencia migratoria justificó el arresto con un mensaje en X, calificando a Martínez como 'extranjera ilegal' y criticando a la administración Biden - crédito @DHSgov / X

“El siguiente paso es esperar la audiencia respectiva y ratificar ante las autoridades la situación humanitaria de Tatiana. La prioridad es asegurar que se respeten sus derechos y su integridad durante todo el proceso”, concluyó el abogado en entrevista con la cadena radial colombiana.

