Yeferson Cossio reaccionó a las críticas que recibió por la pobreza en que vive su abuela mientras él derrocha dinero: “Esa casa es sagrada”

La reciente visita de Yeferson Cossio a la casa donde reside su abuela reabrió debates en plataformas digitales sobre la exposición de la vida privada y el papel de los influencers en la representación de sus entornos familiares, especialmente por los lujos que presume el paisa en sus redes sociales.

La publicación, difundida a través de las cuentas oficiales del creador de contenido, mostró imágenes y fragmentos de la residencia de la que se desconoce su ubicación, lo que despertó reacciones inmediatas entre seguidores y detractores.

Algunos usuarios cuestionaron la humildad de la vivienda donde vive la abuela del influencer, originando discusiones sobre su éxito económico y las condiciones en las que vive su familia.

Entre los comentarios más divulgados se destacaron observaciones acerca de la aparente falta de mejoras en la propiedad familiar.

“Con tantos recursos, podría tener a su abuela en mejores condiciones”, y otros señalando que el encuentro parecía más una puesta en escena emocional para obtener interacciones que un acto genuino de afecto familiar.

La situación adquirió visibilidad de forma viral, que Cossio decidió responderles a sus haters para ampliar su perspectiva sobre la vivienda.

El creador de contenido explicó a su audiencia que la decisión de mantener la casa en su estado original tiene razones emocionales y familiares.

“Yo puedo tener toda la plata del mundo, y no es que la tenga, naturalmente. Pero puedo tener todo el bendito dinero del mundo y esa casa no se toca, no se cambia una sola baldosa, no se modifica, esa casa es sagrada…”, expresó durante una transmisión en la red social Kick.

Por otro lado, Cossio agregó que la vivienda encierra una carga de memorias colectivas y representa un espacio simbólico para varias generaciones.

“No solo para mí, sino para mi abuela. No se le cambió el baño, no se le movió la cama, aún están los mismos espejos, no solo por mí… esa casa está llena de recuerdos sagrados no solo para mí, sino también para mi abuela, para los hermanos de mi papá que aún están vivos”, dijo frente a su comunidad digital.

Al tratar las dudas y comentarios críticos, el paisa aclaró que el estado de la vivienda no representa un abandono ni condiciones indignas para su abuela. “En qué momento alguien dijo que la casa estaba mala. Que se vivía en una condición precaria… Es una casita humilde, la casa es así y así se va a quedar”, sostuvo el influenciador.

Al hacer estas precisiones, reiteró que el valor sentimental de la residencia supera cualquier posible renovación material. El creador de contenido contó a sus seguidores que su abuela ha habitado ese lugar durante gran parte de su vida y él mismo vivió allí hasta los 12 años.

La publicación original incluyó fragmentos en los que la abuela expresó: “Pensé que ya me había abandonado”, lo que muchos interpretaron desde ángulos divergentes. Algunos lo vieron como un reflejo de ternura familiar, mientras otros lo entendieron como una señal de distancia prolongada.

Pese a las interpretaciones, el influenciador enfatizó que visita a su abuela siempre que puede y que esos encuentros le permiten reconectarse con sus orígenes y vivencias infantiles. En una de las intervenciones, Cossio aconsejó a sus seguidores valorar a sus seres queridos, recordando que el tiempo junto a la familia no se puede recuperar. Al respecto, señaló: “Valoren mucho a sus familiares, uno nunca sabe cuando ya no van a estar más”, en una fotografía en la que se veía acongojado por la situación que acababa de enfrentar.