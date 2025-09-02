Colombia

Yeferson Cossio reaccionó a las críticas que recibió por la pobreza en que vive su abuela mientras él derrocha dinero: “Esa casa es sagrada”

El ‘influencer’ paisa fue blanco de comentarios de parte de algunos seguidores que criticaron sus ingresos y la precariedad en la que se ve la vivienda de su familiar de la tercera edad

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
El paisa despejó dudas debido a las críticas de las que fue víctima - crédito @tiocossio.clips/TikTok

La reciente visita de Yeferson Cossio a la casa donde reside su abuela reabrió debates en plataformas digitales sobre la exposición de la vida privada y el papel de los influencers en la representación de sus entornos familiares, especialmente por los lujos que presume el paisa en sus redes sociales.

La publicación, difundida a través de las cuentas oficiales del creador de contenido, mostró imágenes y fragmentos de la residencia de la que se desconoce su ubicación, lo que despertó reacciones inmediatas entre seguidores y detractores.

Algunos usuarios cuestionaron la humildad de la vivienda donde vive la abuela del influencer, originando discusiones sobre su éxito económico y las condiciones en las que vive su familia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yeferson Cossio llevó a su
Yeferson Cossio llevó a su mamá al viaje de sus sueños - crédito @yefito/IG

Entre los comentarios más divulgados se destacaron observaciones acerca de la aparente falta de mejoras en la propiedad familiar.

“Con tantos recursos, podría tener a su abuela en mejores condiciones”, y otros señalando que el encuentro parecía más una puesta en escena emocional para obtener interacciones que un acto genuino de afecto familiar.

La situación adquirió visibilidad de forma viral, que Cossio decidió responderles a sus haters para ampliar su perspectiva sobre la vivienda.

El creador de contenido explicó a su audiencia que la decisión de mantener la casa en su estado original tiene razones emocionales y familiares.

“Yo puedo tener toda la plata del mundo, y no es que la tenga, naturalmente. Pero puedo tener todo el bendito dinero del mundo y esa casa no se toca, no se cambia una sola baldosa, no se modifica, esa casa es sagrada…”, expresó durante una transmisión en la red social Kick.

El video ha generado diferentes reacciones en redes sociales - crédito @letengoelchisme/IG

Por otro lado, Cossio agregó que la vivienda encierra una carga de memorias colectivas y representa un espacio simbólico para varias generaciones.

“No solo para mí, sino para mi abuela. No se le cambió el baño, no se le movió la cama, aún están los mismos espejos, no solo por mí… esa casa está llena de recuerdos sagrados no solo para mí, sino también para mi abuela, para los hermanos de mi papá que aún están vivos”, dijo frente a su comunidad digital.

Al tratar las dudas y comentarios críticos, el paisa aclaró que el estado de la vivienda no representa un abandono ni condiciones indignas para su abuela. “En qué momento alguien dijo que la casa estaba mala. Que se vivía en una condición precaria… Es una casita humilde, la casa es así y así se va a quedar”, sostuvo el influenciador.

Al hacer estas precisiones, reiteró que el valor sentimental de la residencia supera cualquier posible renovación material. El creador de contenido contó a sus seguidores que su abuela ha habitado ese lugar durante gran parte de su vida y él mismo vivió allí hasta los 12 años.

El razón de la polémica

Yeferson Cossio recordó los motivos
Yeferson Cossio recordó los motivos por los que no visitaba la casa de su abuela - crédito @letengoelchisme/IG

La publicación original incluyó fragmentos en los que la abuela expresó: “Pensé que ya me había abandonado”, lo que muchos interpretaron desde ángulos divergentes. Algunos lo vieron como un reflejo de ternura familiar, mientras otros lo entendieron como una señal de distancia prolongada.

Pese a las interpretaciones, el influenciador enfatizó que visita a su abuela siempre que puede y que esos encuentros le permiten reconectarse con sus orígenes y vivencias infantiles. En una de las intervenciones, Cossio aconsejó a sus seguidores valorar a sus seres queridos, recordando que el tiempo junto a la familia no se puede recuperar. Al respecto, señaló: “Valoren mucho a sus familiares, uno nunca sabe cuando ya no van a estar más”, en una fotografía en la que se veía acongojado por la situación que acababa de enfrentar.

Temas Relacionados

Yeferson CossioAbuela de Yeferson CossioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero afirmó que Federico Gutiérrez se “embolató” la plata de la venta de UNE: “La gente está emberracada pero él no se da cuenta porque anda en Japón”

El pronunciamiento del precandidato presidencial se dio por un video de unos ciudadanos que estallaron ante la reciente propuesta del alcalde de Medellín de dotar la ciudad con un mar

Daniel Quintero afirmó que Federico

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

El delantero, que ya supo integrar el plantel de la selección con distintos entrenadores como José Perkerman, Leonel Álvarez y Jorge Luis Pinto, es el actual goleador de la Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero se refirió

Sebastián Caicedo habló de su nuevo propósito de vida y reveló que ya no depende de la actuación: “No persigo ni fama, ni dinero”

El actor explicó por qué rechazó entrar a ‘La casa de los famosos’ y le dará un vuelco a su trabajo en las pantallas dando prioridad a su familia: “Dios quiere que yo sea luz en la oscuridad”

Sebastián Caicedo habló de su

Armando Benedetti se despachó contra quienes criticaron la reforma tributaria 2025 propuesta por el Gobierno Petro: “Cínicos”

El ministro del Interior aseguró que la desinformación sobre el nuevo proyecto de ley provendría desde la oposición. Además, aseguró que la reforma aplicará únicamente a los más ricos del país

Armando Benedetti se despachó contra

Siete personas fueron capturadas luego de robar y agredir a pasajeros de Transmilenio, en Bogotá

Cuatro adultos quedaron detenidos y tres menores de edad aprehendidos tras ser señalados como responsables de intimidar a las víctimas con armas cortopunzantes

Siete personas fueron capturadas luego
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reaccionó a las

Yeferson Cossio reaccionó a las críticas que recibió por condiciones en las que vive su abuela: “Esa casa es sagrada”

Feid posó para fotógrafo callejero en Tokio, que no lo reconoció por su música, pero destacó su estilo

AuronPlay, reconocido youtuber, sorprendió a sus fans colombianos al compartir video con el famoso single “Desde septiembre se siente diciembre”

Juan Guillermo Cuadrado lleva sus zapatillas a México con una ambiciosa meta de $8.000 millones en ventas y revela cuál es el lugar a donde quiere llegar con sus prendas

Dos K-dramas conquistan la lista de las 10 series más populares en Netflix Colombia

Deportes

Hinchas de la selección Colombia

Hinchas de la selección Colombia le ponen presión a Néstor Lorenzo antes del partido ante Bolivia: “Pon a Dayro”

La invitación de James Rodríguez en medio de la concentración con la selección Colombia: “El jueves TODOS unidos por un solo sueño”

Egan Bernal será el capo de la selección Colombia en el Mundial de ciclismo de Ruta: Nairo Quintana se quedó por fuera

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia a la selección Colombia en caso de que no le ganen a Bolivia: “Se tienen que ir todos”

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que pierde tiempo con Jonas Vingegaard en la clasificación general