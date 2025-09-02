Colombia

Sicarios llegaron en lancha y atacaron a una mujer de 52 años en Cimitarra, Santander: sería la madre de un convicto

Se trata de Luz Marina Gómez Agudelo, que fue asesinada dentro de su vivienda por hombres armados. El hecho conmocionó a la comunidad y reavivó el temor por la violencia asociada al microtráfico

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La mujer de 52 años
La mujer de 52 años fue asesinada al interior de su vivienda - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa -Diario regional/Facebook)

Cinco disparos interrumpieron la noche del 1 de septiembre en Puerto Olaya, un pequeño corregimiento a orillas del río Magdalena en Cimitarra (Santander).

Se trata de Luz Marina Gómez Agudelo, de 52 años, que fue asesinada dentro de su vivienda por hombres armados que llegaron en lancha, un hecho que conmocionó a la comunidad y reavivó el temor por la violencia asociada al microtráfico en la región del Magdalena Medio.

El ataque ocurrió hacia las 9:00 p. m., cuando un grupo de hombres arribó en una lancha tipo chalupa y se detuvo frente a la casa de Gómez Agudelo, ubicada cerca de la cancha de fútbol del corregimiento.

Los criminales habrían llegado en
Los criminales habrían llegado en lancha o "chalupa" a la vivienda de Luz Marina Gómez Agudelo - crédito Campo Elías/Pinterest

Los agresores descendieron de la embarcación, ingresaron a la residencia y dispararon en repetidas ocasiones contra la mujer. Vecinos relataron que escucharon al menos cinco detonaciones antes de que los sicarios huyeran por la misma vía fluvial.

Las autoridades informaron que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego, uno en el pecho y otro en el costado izquierdo, aparentemente causados por perdigones de escopeta.

Aunque los habitantes intentaron auxiliarla, las heridas resultaron mortales. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cimitarra acudió al lugar tras la llamada de emergencia para realizar los procedimientos judiciales y el levantamiento del cuerpo.

Hipótesis sobre la muerte de Luz Marina Gómez Agudelo

De acuerdo con información extraoficial conocida por medios locales, Luz Marina Gómez Agudelo era madre de Brayan Yorman Gómez, conocido como “Yorman”, que se encuentra detenido desde 2022 y es señalado como presunto cabecilla de la banda Los de Olaya. Este vínculo familiar cobró relevancia en las primeras versiones sobre el posible móvil del crimen.

Aunque las autoridades no han confirmado una hipótesis oficial, no descartan que el asesinato esté relacionado con disputas entre bandas criminales que operan en el Magdalena Medio.

El sicario habría asesinado a
El sicario habría asesinado a la mujer con una escopeta - crédito @rosaliliatorrs/X

Un líder comunal del sector habría indicado a la Policía que los responsables serían integrantes de una banda de microtráfico procedente de Puerto Berrío (Antioquia), lo que refuerza la sospecha de un ajuste de cuentas vinculado a actividades ilegales en la zona.

La comunidad de Puerto Olaya expresó su preocupación ante el aumento de hechos violentos y solicitó mayor presencia de la fuerza pública. El temor se ha intensificado por la percepción de que la región ribereña se ha convertido en escenario de enfrentamientos entre grupos dedicados al microtráfico y otras actividades ilícitas.

Tras el crimen, la Policía de Santander desplegó un operativo en la zona y reiteró que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Las autoridades han recabado testimonios de vecinos y líderes locales, y mantienen abiertas varias líneas de investigación, sin descartar ninguna hipótesis.

Recompensa de hasta 30 millones de pesos por información sobre grupos armados y extorsión en Santander

La Gobernación de Santander y la Policía Nacional anunciaron el ofrecimiento de una recompensa de hasta $30 millones por información que permita la captura de integrantes de grupos armados organizados y estructuras de delincuencia común que han afectado la seguridad en el departamento, especialmente mediante el delito de extorsión.

Desde la administración departamental se reiteró el rechazo a los hechos violentos y las intimidaciones provocadas por estos grupos, así como a la instalación de banderas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural de Piedecuesta.

Bandera del ELN en Piedecuesta,
Bandera del ELN en Piedecuesta, Santander, desató temor e incertidumbre sobre la presencia del grupo armado en la región - crédito Redes sociales

Al respecto, Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander, declaró: “Hacemos énfasis en esa investigación y acompañamiento interinstitucional para poder desmontar y presentar las evidencias al ente investigador para dar alcance a los procesos que se deben adelantar en investigación judicial ante esa intención y posicionamiento de una bandera que pretende acción de intimidación, que contrarrestamos y repudiamos con todos los componentes institucionales”.

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a confiar en los mecanismos de denuncia y garantizaron la reserva de la información proporcionada. Además, informaron que el Gaula Militar y el Gaula de la Policía incrementarán su presencia en el territorio con el objetivo de combatir la extorsión. Hernández agregó: “Estamos comprometidos en contrarrestar estas estructuras armadas y delincuenciales. Invitamos a la comunidad a denunciar, con la seguridad de que su información será protegida”.

Temas Relacionados

Luz Marina Gómez AgudeloPuerto OlayaCimitarraSantanderMagdalena MedioColombia-Noticias

Más Noticias

MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

