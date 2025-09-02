Patrullera de la Policía atacada a tiros está en estado crítico: uno de los proyectiles habría impactado su cabeza

La uniformada fue remitida de urgencia a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Cali - crédito red social X

La violencia vuelve a atacar al departamento de Cauca: un ataque sicarial en el municipio de Puerto Tejada involucró a una patrullera de la Policía Nacional.

Según la información conocida hasta el momento, los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 1 de septiembre cuando la uniformada, identificada preliminarmente como Karol Ruiz, se encontraba realizando labores de patrullaje y registro de control en el barrio El Triunfo.

Sin embargo, en medio del operativo, los uniformados habrían sido sorprendidos por un sujeto en motocicleta que, para evitar la requisa, desenfundó su arma y, sin mediar palabras, disparó indiscriminadamente.

La información proporcionada hasta el momento detalla que una de las balas alcanzó en la cabeza a la patrullera Karol Ruiz causándole heridas críticas, por lo que fue necesario su traslado de urgencia al hospital local y posteriormente remitida a la clínica Valle de Lili en Cali.

La uniformada fue traslada por la comunidad y sus compañeros al centro médico del municipio - crédito Facebook

“La información que tenemos del caso es que la compañera, a eso de las 9:16 de la noche, realizaba labores de patrullaje en una de las calles del barrio El Triunfo de este municipio en compañía de otro compañero, de ahí que pararon a un motociclista para practicarle una requisa, sin embargo, la respuesta de este sujeto fue sacar una arma de fuego para después dispare a la uniformada en la frente”, señaló un uniformado de Puerto Tejada en declaraciones obtenidas por El País de Cali.

Aunque varios medios locales informaron sobre el supuesto fallecimiento de la uniformada, hasta el momento se conoce que Ruiz fue sometida a varias intervenciones para revertir el daño de los impactos, mientras que las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial del caso.

“La compañera tiene 21 años de edad, es oriunda del municipio de Almaguer, y después de prestar servicio militar ingresó luego a la institución como patrullera, por eso nos golpea fuertemente este caso, porque es una chica muy joven que ahora lucha por su existencia en esa clínica de Cali”, comentó otro de los uniformados al diario nacional.

Entretanto, el municipio de Puerto Tejada enfrenta una cruenta disputa entre bandas que estaría dejando en medio a la Policía Nacional y miembros del Ejército.

El municipio estaría siendo disputado por bandas delincuenciales - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE, Family Search, tubarco.news

Según la información conocida hasta el momento, en el municipio habría al menos 30 bandas delictivas, en su mayoría aprovechándose de los jóvenes, para imponer su régimen de violencia y quedarse con los recursos provenientes del microtráfico.

De momento, en Puerto Tejada se desplegó un operativo para encontrar al responsable del ataque, al tiempo que las autoridades judiciales investigan cómo transcurrió el ataque.

Este es el segundo ataque contra uniformados de la Policía en menos de 48 horas en el departamento del Cauca. El subintendente Óscar Eduardo Ulabarry González de la Policía Nacional fue asesinado el domingo 31 de agosto en el municipio de Guachené.

Con este hecho, ya son tres los policías asesinados en el Cauca durante la semana, de acuerdo con testimonios recogidos en la zona. El primer caso ocurrió el lunes 25 de agosto, cuando el subintendente José Reyes Lucumí fue atacado en el barrio Pedro León de Corinto.

El viernes 29 de agosto, el subintendente Édgar Eduardo Daza Meneses murió por disparos en el sector rural de Bolívar; trabajaba en el área de talento humano de la Regional Cuatro de la Policía, con sede en Popayán.

Testigos relataron que Ulabarry González se encontraba conversando con vecinos frente a su residencia, en el barrio Las Palmas, cuando dos hombres armados se acercaron y le dispararon en la cabeza en varias ocasiones.

El ataque ocurrió a las 10:52 de la mañana. Los disparos provocaron que quienes estaban cerca buscaran refugio, y al salir comprobaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

El subintendente, de 35 años, estaba de civil y disfrutaba de un periodo de vacaciones. Tenía más de quince años de servicio en la Policía y debía reincorporarse el lunes 1 de septiembre a la estación de Piendamó, donde trabajaba desde hacía aproximadamente dos años.