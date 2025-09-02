Colombia

Muerte de colombiano en Brasil | “El Bendecido AQ” había partido desde su casa en el Quindío con un solo fin: recorrer Suramérica en bicicleta

El recorrido de Jhoan Manuel Zapata Rivera, un fervoroso hincha del Deportes Quindío y de 26 años, se vio truncado por cuenta de un motociclista en el estado de Rondonia

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

El joven tenía como destino
El joven tenía como destino final Sao Paulo - crédito Facebook y Pexels

El viaje de Jhoan Manuel Zapata Rivera, reconocido hincha del Deportes Quindío, concluyó de forma trágica en una carretera de Brasil.

Zapata Rivera, conocido entre la afición del equipo que se desempeña en la segunda división del fútbol colombiano, era conocido como “el Bendecido AQ”, y falleció tras ser atropellado por una motocicleta en el municipio de Candeias do Jamari, municipio ubicado en el estado de Rondonia (occidente del país, zona fronteriza con Bolivia).

Su familia, residente en Armenia, busca ayuda para repatriar el cuerpo y poder despedirlo en su ciudad natal, de acuerdo con el testimonio que brindaron al diario La Crónica del Quindío.

El joven, de 27 años, partió de su hogar ubicado en el barrio Santafé de Armenia con el objetivo de recorrer Suramérica en bicicleta.

Su recorrido tenía como destino final São Paulo, como expresaba en sus últimas publicaciones en redes sociales.

Portaba pocas pertenencias y una bicicleta amarilla equipada como taller móvil de soldadura, herramienta que usaba para reparar rejas y puertas y así financiar su travesía.

crédito Elbendecido AQ / Facebook

Qué le dijo ‘el Bendecido AQ’ a su mamá la última vez que conversaron

“Para comer y tener para el hospedaje en sus recorridos arreglaba rejas, puertas y lo que le resultara con su pequeño equipo”, relató su madre, Ana Lucía Zapata, en diálogo con el medio local.

La última conversación entre madre e hijo ocurrió el sábado 30 de agosto, horas antes del accidente. “Ya casi seguimos rumbo a Sao Pablo con la bendición de Dios”, escribió tres días antes de esta conversación, el 27 de agosto, en su cuenta de Facebook.

El impacto del hecho en la comunidad quindiana se reflejó en los mensajes publicados en redes sociales por integrantes de la barra Artillería Verde Sur (AVS) y el grupo ‘Plagas Santander’, que recordaron a Zapata Rivera por su entrega y lealtad hacia el equipo cafetero.

Zapata Rivera había salido de Armenia cerca de ocho meses atrás con la intención de conocer nuevos lugares y trabajar por cuenta propia. A pesar de las adversidades, mantenía el deseo de regresar a su tierra natal, precisó el mismo diario del Eje Cafetero.

Jhoan Manuel Zapata Rivera llevaba
Jhoan Manuel Zapata Rivera llevaba ocho meses viajando en su bicicleta por Sudamérica - crédito Elbendecido AQ / Facebook

Familia de colombiano que murió en Brasil pide ayuda para acarrear los gastos de repatriación del cuerpo

Dado que la familia no cuenta con los recursos necesarios para la repatriación, actualmente solicita el apoyo de la comunidad y autoridades para trasladar los restos y así cumplir el anhelo de despedirlo en Armenia.

Las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al número celular 310 255 5959, que cuenta con una cuenta de Nequi habilitada para recibir aportes, indicaron allegados del joven.

Uno de los detalles que más ha generado impacto y mensajes de apoyo a la familia del joven es que un día antes de la ultima conversación que tuvo con su mamá, compartió un mensaje en su cuenta de Facebook. Allí dejó un mensaje de aliento a los demás jóvenes que, como él, iban tras un sueño.

Uno de los últimos mensajes
Uno de los últimos mensajes que dejó en su cuenta de Facebook - crédito Elbendecido AQ / Facebook

“No paren de soñar y cumplir sus metas motívese todos los días por ser la mejor persona del mundo hay momentos duros pero pronto llegan cosas mejores Amén y Amén”, reza en una de sus últimas publicaciones, y de las que también hicieron parte varios videos que dieron cuenta de la travesía en bicicleta que terminó de forma trágica en territorio brasileño.

Los familiares por el momento solo esperan que los usuarios se pongan “la mano en el corazón”, como se dice de forma popular, para que ayuden con donaciones que permitan realizar el traslado del cuerpo a Colombia, para así poderle dar el último adiós en su tierra natal, rodeado de los suyos, y en especial, de sus compañeros de barra, que solo esperan poderlo despedir de la forma que suelen hacerlo los barristas con sus pares, por medio de una comparsa que acompaña el cortejo fúnebre.

crédito Elbendecido AQ / Facebook

