Jota Pe Hernández afirmó que los deportistas sufren las consecuencias del mal gobierno de Petro: “Para los bandidos sí hay plata”

Jota Pe Hernández, senador de la República - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El senador de la República, Jota Pe Hernández, lanzó fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro por reducir el presupuesto de los deportistas en Colombia.

Según el congresista, la mala administración del actual presidente trajo serias consecuencias a los deportistas de Colombia, quienes se han visto afectados por un recorte presupuestales.

“Hoy pagan los platos rotos todos y entre esos los deportistas, los que les están haciendo un recorte presupuestal de tremendas dimensiones. Empezaron con 550 mil millones de pesos y ahora les recortan el presupuesto a 312 mil millones de pesos para el 2026, casi el 50%. Plata para los bandidos si hay, pero para los deportistas no”, señaló.

