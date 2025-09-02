Colombia

Tractomula atropelló a varias personas que ayudaban a un motociclista en el Huila: hay por lo menos cinco muertos

Unos transeúntes se encontraban auxiliando un incidente previo de un motociclista, cuando el conductor de vehículo de carga pesada presentó una falla en los frenos

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

El siniestro vial dejó por
El siniestro vial dejó por lo menos cinco muertos en la vía Altamira – Garzón - crédito Redes sociales

Un fuerte accidente de tránsito que se presentó en la carretera del Huila dejó al menos cinco personas fallecidas y ocho lesionadas, tras una serie de impactos que involucraron a un autobús, un tractocamión, una motocicleta y varios transeúntes.

De acuerdo con información oficial, el siniestro vial se ocurrió en la noche del lunes 1 de septiembre, en el tramo que une Altamira con Garzón.

Las primeras versiones indican que el siniestro se desencadenó cuando un motociclista chocó contra un vehículo de carga y quedó atrapado.

Fue así, como personas que se encontraban cerca intentaron auxiliar al motociclista, momento en el que la tractomula se aproximó y arrolló al grupo de socorristas, incrementando el número de víctimas fatales y heridos en la escena.

El siniestro ocurrió cuando algunas de las víctimas intentaban auxiliar a un motociclista - crédito @EltrinoCo/X

Los heridos fueron trasladados al hospital del municipio de Garzón para recibir atención emergencia, mientras que las autoridades locales coordinaron las labores de rescate, levantamiento de cuerpos y aseguraron la zona para realizar las primeras diligencias judiciales.

La Policía aseguró que mantendrán informada a la comunidad conforme avancen las investigaciones.

“En este siniestro vial se reportan cinco personas fallecidas y ocho lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales de municipios cercanos. En el lugar se adelantan las diligencias de criminalística para el levantamiento de los cuerpos y la investigación correspondiente sobre las causas de la accidentalidad”, aseguró el capitán José Enrique Botello, Jefe seccional de Tránsito y Transporte de Huila.

En medio del trágico saldo, el medio regional Opanoticias confirmó que entre los muertos se encontraba Héctor Alfonso, exalcalde del municipio de Guadalupe, una de las localidades cercanas a donde se produjo el siniestro. Otra víctima falta fue Alexander Álvarez Tapia, de 53 años, quien se desempeñaba como ayudante en uno de los vehículos involucrados.

El accidente de tránsito ocurrió
El accidente de tránsito ocurrió en la noche de este lunes 1 de septiembre en el departamento de Huila - crédito @ColombiaOscura/X

De momento, la vía entre Altamira y Garzón permanece con movilidad restringida durante la recolección de pruebas y reconstrucción de los hechos, mientras que el sector permanece bajo vigilancia de las autoridades para garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes.

Tractomula embistió y mató a dos personas en la vía al Llano, el vehículo se salió de la carretera

El sector de Pipiral se vio sacudido tras un accidente que, según la Concesionaria Vial Andina Coviandina, se produjo a las 2:51 p. m. del 13 de julio de 2025 y generó importantes afectaciones a la movilidad debido a las labores judiciales y de tránsito en la vía al Llano.

El siniestro involucró a un tractocamión que, desplazándose a alta velocidad, salió de la carretera por el carril con sentido Bogotá – Villavicencio y alcanzó a dos peatones que transitaban por el andén junto a la vía.

Las cámaras de seguridad captaron la secuencia del hecho, donde el vehículo de carga perdió el control e impactó violentamente a Arnulfo López, de 54 años, y Dora Esther Quevedo, de 47 años. Ambos fallecieron de inmediato en el lugar, según informaron las autoridades, que también revelaron que el conductor del camión resultó ileso.

Las primeras hipótesis de los organismos viales apuntan a que un microsueño habría sido la causa detrás del accidente, provocando que el conductor perdiera el dominio del vehículo.

“Por siniestro vial con fatalidad en el sector de Pipiral se registran afectaciones a la movilidad, teniendo en cuenta que las autoridades de tránsito y de Fiscalía, adelantan las labores de levantamiento de las personas fallecidas. Siga sus instrucciones”, recomendó Coviandina a través de su cuenta de X.

La comunidad local expresó conmoción tras el incidente, quedando a la espera de que avancen las investigaciones para esclarecer todos los factores que llevaron a este trágico desenlace. Por el momento, los cuerpos de López y Quevedo permanecen bajo custodia de las autoridades mientras se adelantan los trámites legales respectivos.

