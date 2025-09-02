Colombia

Formulan pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero por posible “cartelización” de contratos

La investigación se centró en la revisión de contratos relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas y la organización de eventos recreativos y deportivos financiados con recursos del Presupuesto Participativo

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Según la vocera de Todos
Según la vocera de Todos por Medellín, Piedad Restrepo, la Procuraduría también ha comenzado a examinar al menos 12 contratos adicionales entre Metroparques y otras dependencias del distrito, los cuales podrían presentar irregularidades similares - crédito Personería de Medellín/Alcaldía de Medellín

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero Calle en torno a presuntas irregularidades contractuales entre Metroparques, el Inder y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un año después de que la veeduría ciudadana Todos por Medellín denunciara posibles anomalías en estos acuerdos.

La investigación, iniciada en mayo de 2024, se centró en la revisión de contratos relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas y la organización de eventos recreativos y deportivos, financiados con recursos del Presupuesto Participativo.

Según la vocera de Todos por Medellín, Piedad Restrepo, la Procuraduría también ha comenzado a examinar al menos 12 contratos adicionales entre Metroparques y otras dependencias del distrito, los cuales podrían presentar irregularidades similares.

Entre los exfuncionarios señalados se encuentran Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora general del Inder; y los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda. La Procuraduría determinó que, en todos los casos, la formulación de cargos corresponde a culpa gravísima, lo que implica la continuación del proceso disciplinario para establecer si los involucrados actuaron conforme a la normativa vigente.

Las denuncias de Todos por Medellín apuntaron a una posible ‘cartelización’ en la adjudicación de contratos entre las entidades mencionadas, señalando que algunos procesos se realizaron bajo la modalidad de invitación privada en lugar de licitación pública, y que en ciertos casos los contratistas no acreditaron la experiencia requerida.

Noticia en desarrollo...

