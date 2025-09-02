Famoso acordeonero del Binomio de Oro anuncia nueva colaboración con Carlos Vives: “Yo sé que les va a encantar”

Carlos Vives e Israel Romero unen fuerzas en una colaboración histórica para el vallenato - crédito @elpolloirra y @carlosvives/IG

El anuncio de una nueva colaboración entre dos figuras emblemáticas de la música colombiana ha generado amplia expectativa entre los seguidores del género vallenato.

Israel Romero, conocido como el Pollo Irra, reveló que participará como acordeonero en el próximo sencillo del cantautor samario Carlos Vives, marcando una alianza que promete dejar huella en la historia del vallenato, según la información que compartió en sus redes sociales.

A través de un video en el que aparece el propio Israel Romero tocando su adorado instrumento, compartió la noticia, destacando la invitación extendida por Vives y su esposa Claudia Elena Vásquez para integrarse a una producción musical del artista de 64 años.

“Con este acordeón alegre les quiero dar una grata noticia. En estos días fui invitado por mis amigos Claudia Elena Vásquez y Carlos Vives a una producción musical que hicieron. Una canción en la cual me invitaron para que yo toque el acordeón que yo sé que les va a encantar, les va a fascinar. Ahí estuvimos con toda la banda de Carlos Vives, algo grandioso. Así pues, que muchas gracias anticipadas porque sé que les va a encantar este trabajo con mi amigo Carlos Vives”, indicó el músico.

La nueva canción de Carlos Vives con Israel Romero mantiene en vilo a los amantes del vallenato- crédito @elpolloirra/IG

La unión de estas dos trayectorias no solo representa un nuevo capítulo para el vallenato, sino que constituye un momento histórico para un género que ha proyectado la identidad musical de Colombia hacia el mundo.

El Pollo Irra, líder de la legendaria agrupación Binomio de Oro, cuenta con más de 40 años de carrera, consolidando su posición como referente indiscutible no solo en el acordeón, también como compositor y cantante en temas como Bañarte en mis sueños, No puedo olvidarla y ‘Hoy me di cuenta’.