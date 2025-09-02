Colombia

Famosa actriz de ‘Pedro, el escamoso’ dejó la televisión: “Vivir de la actuación sería imposible”

La artista apostó por el crecimiento personal tras una etapa de cambios en su vida

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

Aura Helena Prada es recordada
Aura Helena Prada es recordada por su exitoso paso en Pedro el Escamoso

Aura Helena Prada, reconocida por su papel de Mónica Ferreira en la exitosa telenovela Pedro el escamoso, tuvo una transformación en su vida profesional y personal durante la última década. Tras un periodo de escasa presencia en la televisión colombiana, la actriz se mudó a México, pero optó por regresar a su país natal, donde actualmente se dedica al teatro y explora nuevas facetas de su carrera artística y personal.

Durante su trayectoria en la televisión, se consolidó como una figura destacada de la pantalla chica. Su interpretación en Pedro el escamoso la catapultó al reconocimiento nacional, y durante años formó parte del elenco de diversas producciones que marcaron la cultura popular. Sin embargo, la disminución de propuestas laborales en televisión la llevó a replantear su rumbo profesional.

Ante la falta de oportunidades en la pantalla, Prada decidió mudarse a México en busca de nuevos horizontes. Allí se enfrentó a preguntas sobre su identidad profesional y su futuro en el medio artístico, por lo que decidió volver a su tierra.

“He tenido poco trabajo en televisión. Los últimos dos los he dedicado al teatro y he estado muy feliz haciendo El Exorcista. Pero claro, uno se plantea: ¿dejé de ser actriz?, ¿me volví mala actriz?, ¿qué pasó? Creo que son etapas y momentos, y en mi carrera también ha habido muchísimos momentos felices”, expresó en una entrevista con Lo sé todo.

El regreso a Colombia se convirtió el inicio de una nueva etapa para Prada, que encontró en el teatro un espacio de reconexión con su vocación. Además, asumió un rol activo en la defensa de los derechos de sus colegas al desempeñarse como presidenta de la Actores Sociedad Colombiana de Gestión, desde donde impulsó iniciativas en beneficio del gremio, pues explicó que la inestabilidad laboral en el sector obliga a los actores a planificar con cautela sus finanzas.

Aura Helena Prada, amiga de
Aura Helena Prada, amiga de Sandra Reyes habló de cómo la actriz se alistó para su muerte la cual sus allegados estaban pidiendo

¿De qué vive la actriz?

“Hay épocas en que tienes más trabajo y otras en que no. En esas épocas de vacas gordas fui muy juiciosa: ahorré, compré cositas que hoy me dan ingresos por arriendo. Si no hubiera sido así, vivir de la actuación sería imposible”, relató.

Más allá de la actuación, Prada ha cultivado intereses y actividades que complementan su vida profesional, pues se ha dedicado a la corrección de textos y tipografía, ha explorado métodos de sanación y profundizado en la astrología, y destina tiempo a su bienestar emocional.

“Aburrirme no me aburro. Creo que sanarnos emocionalmente tiene repercusiones importantes en la versión que somos cada día”, afirmó, refiriéndose a la importancia que otorga el crecimiento personal y el aprendizaje constante.

En el ámbito personal, la actriz aclaró que atravesó una ruptura sentimental hace 15 meses con el español Cándido Nieto, con el que compartió siete años de su vida: “Mi corazón está sano. Tenemos una relación bonita, nos queremos y ya veremos si mi corazón vuelve a activarse. Espero encontrar el amor muy pronto”, compartió. Al referirse a ese vínculo, lo describió como un encuentro de almas que cumplió un propósito en su vida: “Éramos el espejo del otro y de alguna manera cumplimos ese papel”.

Aura Helena Prada vive alejada
Aura Helena Prada vive alejada de la televisión, aunque no se niega a los proyectos

Actualmente, Prada se define como una mujer apasionada por los temas sociales, sensible y abierta a conectar con los demás sin complicaciones. Su filosofía de vida se basa en aceptar los cambios, fluir con las circunstancias y reconocer que cada etapa trae consigo un propósito distinto.

A dos años de su regreso a Colombia, Aura Helena Prada transita un periodo de renovación, mientras disfruta de su trabajo en el teatro y mantiene la expectativa de que nuevas oportunidades en televisión puedan surgir.

