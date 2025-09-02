Colombia

Daniel Briceño reencauchó video de Fabio Rubiano, tras confirmarse que Gustavo Petro quiere gravar con el 19% de IVA las actividades culturales

En su publicación, el concejal de Bogotá, perteneciente al Centro Democrático, sacó a relucir las palabras del actor y dramaturgo, que veía en la propuesta del presidente de la República, y su vicepresidenta, Francia Márquez, “sensibilidad por este tipo de expresiones”

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El concejal Daniel Briceño recordó
El concejal Daniel Briceño recordó video del actor y dramaturgo Fabio Rubiano, en el que elogiaba al presidente Gustavo Petro - crédito @danielbricen/X - Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó el lunes 1 de septiembre de 2025 ante el Congreso una nueva propuesta de ley de financiamiento: o más conocida como reforma tributaria 3.0, con la cual introduce modificaciones al esquema tributario nacional. La proposición, como estaba calculado, desató una intensa crítica de los sectores de la oposición, que consideran la iniciativa inconveniente.

Entre las modificaciones que quieren ponerse en marcha con el proyecto, se contempla la incorporación de una tarifa del 19% de IVA a las actividades culturales, entre ellas la asistencia a conciertos, funciones de teatro, proyecciones de cine y eventos deportivos. Esto dio pie para que el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, arremetiera contra uno de los artistas que en su momento apoyó al Gobierno nacional: el actor Fabio Rubiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

"Petro propone en su reforma tributaria ponerle 19% de IVA las actividades culturales. Celebra @FabioRubianoO y compañía (?)“, comentó el cabildante distrital en su perfil de X, con un video de la campaña electoral del 2022. Con ello, el joven político, que se autopercibe como veedor ciudadano y del que se dice que tendría aspiraciones de ser senador, sin que hayan sido desmentidas, quiso exponer lo que sería el incumplimiento del Gobierno con el sector cultural.

Con este mensaje, el concejal
Con este mensaje, el concejal de Bogotá Daniel Briceño enfatizó en sus críticas al actor Fabio Rubiano, por su apoyo al Gobierno Petro - crédito @danielbricen/X

Es válido destacar que en el video, Rubiano, reconocido dramaturgo, destacaba el interés que según él tenía el hoy mandatario en su compromiso por la cultura y el arte. En declaraciones anteriores, Rubiano mencionó que confiaba en la “sensibilidad” del nuevo Ejecutivo, especialmente de líderes como la vicepresidenta Francia Márquez y Petro, que según él “han vivido de verdad este país desde, desde las bases” y conocen las necesidades culturales y sociales.

Creo que viene gente con una gran sensibilidad, no solamente por la cultura y por la sensibilidad artística, sino porque sabe exactamente cuáles son las necesidades porque las han vivido en carne propia. Me refiero a Francia y sí, también me refiero a Petro, que han vivido de verdad este país desde, desde las bases”, afirmó Rubiano en ese fragmento, con lo que enfatizaba su apoyo a la llegada del Gobierno progresista a la Casa de Nariño.

Con este video, el concejal Daniel Briceño recordó cómo Fabio Rubiano apoyaba al hoy presidente Gustavo Petro, por su "sensibilidad" con el sector cultural; el mismo al que hoy quiere gravar con más impuestos - crédito @danielbricen/X

Más críticas al proyecto de reforma tributaria del Gobierno Petro

El proyecto fue objeto de críticas también por distintos políticos. El representante a la Cámara Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, también cuestionó la iniciativa. “Entradas a conciertos, teatro, cine y deportes tendrán IVA del 19%. Esto dificultará el acceso a espacios culturales y recreativos que son fundamentales para el bienestar social”, afirmó el vallecaucano, que promoverá proposiciones para asegurar que la cultura se mantenga como derecho y no un lujo.

Desde el punto de vista jurídico, la abogada Carolina Restrepo Cañavera puntualizó diversas implicaciones negativas de la reforma. En primer lugar, señaló que el Gobierno presentó el proyecto como un acto de “justicia social”, aunque en la práctica supone un mecanismo de recaudo fiscal que, en su opinión, “castiga a los mismos contribuyentes de siempre”. E indicó que a partir de 4,7 millones de pesos mensuales se incrementa la retención en la fuente, lo que eleva la carga tributaria sobre la clase media formal, el sector que carece de opciones para evadir el control fiscal.

Adicionalmente, la reforma impone una tarifa de renta del 50% al sector financiero y establece sobretasas para las industrias de petróleo y carbón, sectores clave para la economía colombiana. Sobre el particular, la letrada argumentó que este enfoque envía el mensaje de que producir y generar empleo en Colombia resulta penalizado, en contraste con otros países que procuran atraer capital mediante incentivos tributarios.

Con este mensaje, el representante
Con este mensaje, el representante Duvalier Sánchez mostró su preocupación sobre un punto clave de la reforma tributaria 3.0: el gravamen a los espectáculos - crédito @DuvalierSanchez/X

Respecto al impuesto al valor agregado, la ley estipula que el precio de la gasolina y el diésel recibirá un IVA del 10% a partir de 2026, que subirá al 19% en 2027 y 2028. La abogada resaltó que este es uno de los impuestos “más regresivos” y de mayor impacto para la economía familiar, ya que afectará a todos los consumidores al aumentar los costos logísticos en el sector transportador colombiano.

Otra de las disposiciones señaladas en la propuesta afecta directamente al patrimonio y al ahorro. A partir de los 1.700 millones de pesos, los contribuyentes deberán abonar un impuesto patrimonial cuyas tarifas llegan al 5%. Del mismo modo, las herencias y donaciones se gravarán con una tarifa del 15% sobre ganancias ocasionales, reduciéndose las exenciones previas, lo que incidirá en la transferencia intergeneracional de patrimonio familiar.

Algunos sectores sociales y políticos han sostenido que la reforma podría restringir el acceso de los ciudadanos a la cultura y el entretenimiento: toda vez que encarecer las entradas a espectáculos culturales y deportivos representaría una barrera para la participación pública y disminuye las oportunidades de desarrollo artístico y recreativo, siendo factores considerados fundamentales para el bienestar de la sociedad.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoFabio RubianoReforma tributariaLey de financiamientoGobierno PetroGustavo PetroReforma tributaria 3.0Colombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero envió fuerte mensaje al CNE sobre la personería jurídica del Pacto Histórico: “Ustedes no pueden atravesarse a la democracia”

Según el exalcalde de Medellín, desde la derecha buscan impedir que esa coalición participe en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026

Daniel Quintero envió fuerte mensaje

Así es como el Gobierno Petro obligará a que las iglesias paguen impuestos: esta medida viene en la reforma tributaria

El nuevo proyecto de ley abre un debate sobre el papel económico de las instituciones religiosas y la equidad tributaria en el país

Así es como el Gobierno

Famosa actriz de ‘Pedro, el escamoso’ dejó la televisión: “Vivir de la actuación sería imposible”

La artista apostó por el crecimiento personal tras una etapa de cambios en su vida

Famosa actriz de ‘Pedro, el

Representante opositora denunció “extorsión” del Gobierno con la elección del nuevo magistrado de la Corte: así le ‘cantó la tabla’ a Benedetti y Petro

La congresista Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, acusó al Ejecutivo de querer presionar al Senado de la República en la elección del nuevo integrante del alto tribunal, en reemplazo del próximo togado a salir, el caldense José Fernando Reyes

Representante opositora denunció “extorsión” del

Caso Valeria Afanador: Gobernación de Cundinamarca ordenó proceso administrativo sancionatorio contra la institución educativa

Jorge Emilio Rey expresó preocupación por la falta de claridad en la reconstrucción de los hechos y solicitó profundizar en cómo la niña logró abandonar el colegio antes de su muerte

Caso Valeria Afanador: Gobernación de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Famosa actriz de ‘Pedro, el

Famosa actriz de ‘Pedro, el escamoso’ dejó la televisión: “Vivir de la actuación sería imposible”

La canción más escuchada en Apple Colombia este día

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Deportes

Juan Fernando Quintero se refirió

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

Revelan el que sería el verdadero motivo de la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia

La protesta de los zapatos de hinchas de Millonarios le salió cara al club: la millonaria multa y la sanción de la Dimayor de cara al clásico ante Santa Fe

Gabriel Raimondi ya no es más técnico de América de Cali: este será su reemplazo

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao