Colombia

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

Un operativo conjunto permitió la detención del sospechoso con amplio historial delictivo. Su aprehensión afecta la capacidad operativa de la organización armada en Guaviare y Meta

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

El Ejército capturó a alias
El Ejército capturó a alias Janpier, presunto cabecilla de las Raer del GAO-r Estructura Primera Armando Ríos, en Villavicencio - crédito Ejército Nacional

En una operación conjunta realizada en Villavicencio, unidades del Ejército Nacional capturaron a alias Janpier, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de las Redes de Apoyo a Estructuras Residuales (Raer) del GAO-r Estructura Primera Armando Ríos.

El operativo culminó con la aprehensión del sospechoso, que tenía requerimientos judiciales por múltiples delitos, incluyendo fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, concierto para delinquir con fines de terrorismo y extorsión. Según informó la autoridad militar, la detención se produjo en coordinación con la Dijín Grate y el Goes.

El Ejército precisó que durante el procedimiento también se incautó un teléfono celular, considerado pieza clave para el avance de las investigaciones. Las autoridades resaltaron que este dispositivo será analizado en busca de información relevante sobre las operaciones de la estructura criminal. La captura de alias Janpier se considera un golpe relevante contra el brazo logístico y operativo del GAO-r en el sur del país.

Prontuario criminal de ‘Janpier’

Alias Janpier tenía requerimientos judiciales
Alias Janpier tenía requerimientos judiciales por delitos como terrorismo, extorsión y porte de armas de uso restringido - crédito Ejército Nacional

El historial delictivo de “Janpier” supera cinco años dentro del GAO-r, con influencia directa en el municipio de Miraflores, Guaviare. La institución castrense resaltó que, según las investigaciones, el detenido habría participado en el diseño y ejecución de acciones de inteligencia delictiva y actos terroristas dirigidos tanto contra la fuerza pública como contra la población civil.

Entre los antecedentes que se le atribuyen destaca la consecución de armamento y explosivos utilizados en la fabricación de minas y rampas de lanzamiento caseras.

Mediante un comunicado, el Ejército detalló que entre los hechos señalados se encuentra la presunta participación en el lanzamiento de cilindros bomba contra la Base Militar de Miraflores, lo que produjo daños materiales importantes y afectaciones en el suministro de energía solar de la población local.

Las autoridades también le atribuyen acciones terroristas mediante uso de drones acondicionados con explosivos, lo que perjudicó la infraestructura militar en esa misma región.

La captura fue realizada por
La captura fue realizada por el Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 20, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con las Fuerzas Militares, la neutralización de alias Janpier responde a la intensificación de las estrategias para debilitar la estructura del GAO-r Estructura Primera Armando Ríos.

Es preciso destacar que, la operación fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 20, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional. En el comunicado, la institución castrense asegura que la captura impacta de manera directa en la capacidad de planeamiento y ejecución de acciones terroristas en los departamentos de Guaviare y Meta.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites de judicialización correspondientes. Las instituciones participantes reiteraron su compromiso de mantener operativos contra grupos que persisten en actividades delictivas, con el objetivo de proteger la seguridad y tranquilidad de los habitantes del suroriente colombiano.

Operativos recientes contra la Estructura Primera Armando Ríos

En 2025, las autoridades intensificaron
En 2025, las autoridades intensificaron operativos contra la Estructura Armando Ríos, logrando capturas y neutralizaciones clave - crédito Fuerzas Militares

En 2025, las autoridades incrementaron sus operaciones contra este GAO-r, logrando algunos de los golpes más importantes a esa organización.

  • El 9 de abril, en Solano, Caquetá, fue abatido Edilberto Marín Gómez, alias Paisa o ‘Duver’, considerado cabecilla principal de la estructura, lo cual debilitó la presencia de esta organización en la región.
  • El 19 de abril, un miembro indígena del grupo se desmovilizó en Miraflores, Guaviare, tras haber sido víctima de reclutamiento forzado.
  • El 4 de febrero, una operación en Miraflores, Guaviare resultó en la captura de un presunto integrante, la neutralización de dos individuos más y la recuperación de seis menores reclutados ilegalmente, además de la incautación de armas y municiones.
  • El 11 de junio, en Carurú, Vaupés, fueron capturadas tres personas acusadas de reclutar menores indígenas para la organización, procesadas por concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito.

