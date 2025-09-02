Así se prepara un sushi con ingredientes colombianos

El sushi colombiano fusiona la tradición del arroz enrollado en alga nori con toques caribeños, andinos y tropicales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cocina de fusión en Colombia ha transformado platos contemporáneos como el sushi, adaptando la técnica japonesa e incorporando ingredientes típicos nacionales para crear una versión única y con identidad local.

El sushi con ingredientes colombianos es una propuesta atractiva para quienes desean experimentar sabores nuevos sin perder el alma de la receta tradicional.

El uso de productos destacados, como plátano maduro, aguacate hass, tilapia y salsa de maracuyá, otorga a este rollo una expresión auténtica de la riqueza gastronómica colombiana.

El sushi colombiano fusiona la tradición del arroz enrollado en alga nori con toques caribeños, andinos y tropicales. Es frecuente encontrarlo en propuestas innovadoras de restaurantes en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena, así como en ferias gastronómicas.

La receta admite variaciones regionales: en la costa Caribe se puede incluir camarón o tilapia, mientras que en la zona andina destaca el aguacate y el queso campesino.

Para acompañar, suelen ofrecerse salsas a base de tamarindo o maracuyá, que sustituyen la típica salsa de soya.

Una tabla de sushi colorida despierta los sentidos con la auténtica experiencia culinaria japonesa. Descubre la oferta gastronómica en restaurantes que captura la esencia de Japón - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Receta de sushi con ingredientes colombianos

El sushi colombiano se caracteriza por mantener la base de arroz aderezado con vinagre, pero incorpora en su relleno algunos de los ingredientes más reconocidos del país: aguacate, mango, plátano maduro frito, queso crema, cilantro, ají y proteínas como camarón o tilapia. El resultado es un bocado de contraste dulce y salado, suavidad y frescura, donde la creatividad no tiene límites. El proceso de preparación sigue los mismos principios que el sushi japonés, pero en cada paso resalta el sabor local.

Tiempo de preparación

Preparación del arroz: 30 minutos

Preparación de ingredientes y rellenos: 20 minutos

Armado de rollos y corte: 15 minutos

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos

Ingredientes

1 taza de arroz para sushi o arroz blanco de grano corto colombiano 2 cucharadas de vinagre de arroz o vinagre blanco suave 1 cucharada de azúcar 1 cucharadita de sal 2 láminas de nori (opcional) 1 plátano maduro 1 aguacate hass 1 mango maduro 100 gramos de queso crema 100 gramos de camarón cocido o filete de tilapia 1 ramita de cilantro fresco 1 ají dulce o picante (opcional) Aceite vegetal para freír Salsa de soya, salsa de tamarindo o de maracuyá para acompañar

El sushi con ingredientes colombianos es una propuesta atractiva para quienes desean experimentar sabores nuevos sin perder el alma de la receta tradicional - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Cómo hacer sushi con ingredientes colombianos, paso a paso

Cocina el arroz con un poco menos de agua que lo habitual hasta que quede pegajoso. Mezcla el arroz caliente con el vinagre, azúcar y sal. Deja enfriar por completo. Pela y corta el plátano maduro en tiras largas y fríelas en aceite vegetal hasta que estén doradas; escurre en papel absorbente. Corta el aguacate, mango y queso crema en tiras alargadas. Cocina los camarones en agua con sal o, si prefieres, cocina un filete de tilapia y córtalo en tiras. Pica el cilantro finamente y, si lo deseas, el ají. Coloca una lámina de nori sobre una esterilla de bambú o sobre una bolsa plástica limpia. Extiende una capa de arroz sobre el nori, dejando dos centímetros libres en la parte superior. Dispón en el centro una tira de plátano frito, aguacate, mango, queso crema, camarón o tilapia, cilantro y ají. Presiona ligeramente los ingredientes para que el rollo quede firme. Enrolla firmemente con la ayuda de la esterilla. Para un corte limpio, humedece el cuchillo antes de cortar las piezas. Sella el borde del nori humedeciéndolo, si utilizas esta lámina. Corta el rollo en piezas de dos centímetros. Sirve de inmediato acompañado de salsa de soya, o prueba con salsa de maracuyá o tamarindo para resaltar el sabor colombiano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 180 kcal por 4 piezas

Proteínas: 5 gramos

Grasas: 6 gramos

Carbohidratos: 28 gramos

Fibra: 2 gramos

Grupo de personas disfrutando de un delicioso sushi - crédito Imagen ilustrativa Infobae