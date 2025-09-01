Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

El video ha generado diferentes reacciones en redes sociales - crédito @letengoelchisme/IG

Yeferson Cossio se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales contenido con el que en ocasiones sensibiliza, mientras que otros tienen que ver con las pesadas bromas que realiza a su hermana Cintia, en las que en ocasiones resulta afectada también su novia Carolina Gómez.

Sin embargo, una reciente publicación del paisa generó todo un debate en redes sociales, pues aparentemente visitó a la que sería su abuela. Lo que llamó la atención fue el descuido del espacio en el que se encontraba la mujer de la tercera edad, que en un punto le dice que “pensé que ya me había abandonado”, teniendo en cuenta las comodidades que presume el creador de contenido.

Estos son algunos de los carros de Yeferson Cossio: Corvette C8 2021, Corvette C7, Corvette C4, Cadillac Escalade ESV Sport Premium, McLaren 720s y una motocicleta BMW S1000R - crédito @yefersoncossio/IG

Por otro lado, en el clip el influencer aparece sin camisa y se muestra dispuesto a atender las necesidades de quien sería su abuela que rompe en llanto ante la presencia del creador de contenido que no dudó en abrazarla.

Aunque las intenciones de Cossio fueron buenas, algunos criticaron el hecho de necesitar de hacer un show en redes sociales para presumir sus obras sociales.

Entre los comentarios que recibió el paisa en redes sociales, destacan: “Puro show, de tener buen corazón, esa mujer estaría en mejores condiciones”; “es fuerte lo que dice la abuela ‘yo pensé que me había abandonado’, apenas se acordó que tenía abuela”; “esa reacción que tuvo la abuela es como si él nunca la visitara”; “que curioso que justo se mueve la cámara cuando ella dice ‘yo pensé que me había abandonado’”, entre otros más.

Yeferson Cossio recordó los motivos por los que no visitaba la casa de su abuela - crédito @letengoelchisme/IG

Por otro lado, en otra de las publicaciones el paisa compartió que había evitado volver a la casa en la que creció su padre “porque sabía que iba a sentir lo que sentí”, pues de acuerdo con lo que expresó tenía algunos recuerdos guardados, pero que está mucho más tranquilo después de la visita que realizó al lugar.

Y agregó: “Valoren mucho a sus familiares, uno nunca sabe cuando ya no van a estar más”.

Estas son algunas de las obras sociales que ha ejecutado el paisa

El creador de contenido Yeferson Cossio consolidó una trayectoria de impacto social en los últimos años, sumando donaciones, campañas de esterilización animal y apoyos a poblaciones vulnerables. Entre las acciones más recientes, en 2024 anunció su apoyo financiero para la esterilización de 300 perros en La Guajira, con la posibilidad de ampliar la cobertura a 600 animales si sus seguidores colaboraban económicamente.

El influencer decidió disfrazarse de Papá Noel y visitar una fundación infantil, donde sorprendió a 50 niños con regalos, ropa, zapatos y canastas familiares - crédito yefersoncossio/Instagram

De acuerdo con la Revista Vea, la meta buscaba beneficiar a mascotas en zonas con mayores necesidades en el norte del país. Asimismo, Cossio recibió en 2021 la condecoración ‘Magna Cruz Bolivariana de los Derechos Humanos’ por parte del Congreso de la República de Colombia.

Este reconocimiento llegó tras realizar donaciones cercanas a 870 millones de pesos, fondos que se distribuyeron entre fundaciones para la protección animal, grupos de adultos mayores, niños con discapacidades y proyectos de emprendimiento comunitario.

El influencer colombiano instaló energía para una comunidad Wayúu - crédito Yeferson Cossio

Asimismo, a través de sus redes sociales, el creador de contenido confirmó que eligió no divulgar con frecuencia sus ayudas, bajo el argumento de que “la gente prefiere el ocio al altruismo”. Esta decisión buscó enfocar la atención en los beneficiarios y no en la visibilidad personal del influencer.

“Hace años invertí 300 millones de pesos en un video donde pusimos energía solar a una ranchería de La Guajira casa por casa y lo documenté, fue mi video con menos vistas, en términos de monetización le hice solo 270 dólares. Luego invertí 500 pesos en un huevo, grabé como se lo rompía en la cabeza a mi hermana y fácilmente le hice 3.000 dólares. Yo sigo haciendo mi aporte social, pero vivo de tener entretenida a la gente”, contó a W Radio.