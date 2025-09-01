Colombia

Euro a peso colombiano, así inicia la semana el tipo de cambio este 1 de septiembre

En Europa los mercados lograron cierta recuperación. El Stoxx 600 subió 0,2% apoyado en el sector defensa, tras reportes del Financial Times sobre planes para eventuales despliegues postconflicto en Ucrania

Por Armando Montes

El euro inicia la semana
El euro inicia la semana con relativo aumento. (Canva)

Tras la apertura de mercados este lunes 1 de septiembre, el euro se paga a 4.696,46 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,02% comparado con el valor de la jornada previa, cuando se situó en 4.695,36 pesos, informa Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el tipo de cambio registra un ascenso 1,22% y en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 2,73 por ciento.

En relación a las variaciones de este día respecto de días pasados, en Colombia encadena cuatro jornadas consecutivas en ascenso. En la última semana la volatilidad es de 5,06%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (15,13%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos alteraciones de lo habitual en fechas recientes.

Las peores caídas del euro en su historia

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

A lo largo de su historia, la moneda europea ha sufrido varias caídas que afectaron tanto su cotización como la confianza en la economía de la Eurozona.

Una de las más severas ocurrió en 2010, durante la crisis de deuda soberana. Países como Grecia, Irlanda y España atravesaban serios problemas financieros, lo que llevó a la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para frenar el contagio y restaurar la confianza.

Otro momento crítico se dio entre 2022 y 2023, cuando el euro cayó a su nivel más bajo frente al dólar en dos décadas, alcanzando la paridad 1:1. La guerra en Ucrania, la crisis energética por el recorte del gas ruso y la diferencia en políticas monetarias entre el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) provocaron una fuga de capitales hacia el dólar, debilitando aún más la divisa europea.

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio euro-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Para 2025, el valor del euro volvió a resentirse tras un acuerdo comercial con Estados Unidos que elevó los aranceles a exportaciones europeas. Esto generó inquietud sobre una posible desaceleración económica en la región, reflejando la vulnerabilidad de la moneda frente a tensiones comerciales.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

