Colombia

Sujeto cometió actos obscenos frente a una vivienda y saltó la reja para acercarse a una joven

Hay alerta porque el criminal intente atacar nuevamente una mujer en la comunidad

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El criminal se acercó a una joven con el fin de acosarla y sus familiares lo buscan - crédito Camila Díaz/Colprensa

Los habitantes del barrio Jordán de Ibagué (Tolima) piden apoyo de las autoridades por causa de una situación que ha generado alarma y repudio, teniendo en cuenta que una familia de la zona denunció que un hombre desconocido fue sorprendido realizando actos obscenos frente a su vivienda, lo que puso en alerta a la comunidad y desató la búsqueda del señalado.

Sin embargo, el hecho no terminó con el desagradable acto, pues la situación se agravó cuando, según los habitantes de la vivienda, el individuo no solo se detuvo frente a la reja de la casa a masturbarse, sino que saltó la reja y se aproximó a la ventana de la sala, donde se encontraba la joven de 19 años.

Ante la gravedad de los hechos, la familia revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad para verificar qué había ocurrido. Así, confirmaron que el sujeto estuvo merodeando la zona en varias ocasiones anteriores; sin embargo, en esta oportunidad, no dudó en pararse en frente de la ventana para acercarse a la joven, lo que generó pánico.

Reacción de los residentes

La dueña de la vivienda, al percatarse de la presencia del hombre, le exigió que se retirara, pero él intentó disimular su conducta y preguntó si allí vendían cervezas. Un familiar le contó al diario local El Olfato lo siguiente: “Ella se asustó mucho porque lo vio en la ventana de la sala. Después revisamos las cámaras y confirmamos lo que estaba haciendo: primero se paró en la reja y empezó a masturbarse, y luego saltó para acercarse más. Fue horrible, qué asco”.

La ciudadanía pretende buscar ayuda policial después de identificar plenamente al agresor - crédito John Paz/Colprensa

La familia decidió denunciar debido a que en su hogar se cuenta con la presencia habitual de menores en la vivienda. La denunciante expresó: “Mi hija de 6 años y mi sobrina están ahí casi siempre, eso es lo que nos da miedo. Es un peligro para la sociedad. Un adulto se defiende, pero ¿un niño?”.

Los vecinos también mostraron su inquietud por la actitud del sujeto, al que describieron como alguien que actuó con total descaro: “Mirando para todos lados, disimulando con el celular. Se notaba que sabía lo que estaba haciendo. Eso lo hace aún más peligroso”.

Cabe mencionar que el hecho se presentó en inmediaciones de las canchas del sector Jordán, una zona que es frecuentada por menores de edad, lo que tiene a la comunidad en alerta.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la familia anunció que ofrecerá una recompensa a aquellos que aporten información que permita identificar al responsable de estos lamentables actos. Del mismo modo, aseguraron que acudirán a la Fiscalía General de la Nación para formalizar la denuncia.

En palabras de los afectados: “Lamentablemente uno tiene que hacerle el trabajo a la justicia, porque si no les damos un nombre, muchas veces no investigan. Con la identidad podremos proceder legalmente”.

La ciudadanía teme a una agresión mayor por parte del criminal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comunidad se mostró temerosa de que el individuo pueda volver a incurrir en estas conductas, por lo que pidió a las autoridades una respuesta rápida. Entre tanto, la familia que fue directamente afectada pidió a aquellos que tengan datos sobre el hombre, que se comuniquen con la línea 3153234081, con el fin de contactarse con ellos y así dar información para que se pueda dar inicio a un proceso formal en contra del señalado responsable.

Cabe mencionar que el medio local El Olfato difundió el video que fue suministrado por los familiares de la víctima de este caso de acoso, por lo que se está a la espera de que el criminal sea identificado por los habitantes de la ciudad.

