Colombia

Resultados el Dorado Mañana de hoy 1 de septiembre: los últimos números ganadores

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Por Armando Montes

Guardar
El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

El Dorado publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo publicado este lunes 1 de septiembre.

Se trata de una de las loterías más populares de Colombia que entrega distintos premios todos los días, descubre si eres uno de ellos.

Números ganadores El Dorado Mañana

  • Fecha: 1 Septiembre 2025
  • Resultados: 2505
  • Quinta: 1

Números ganadores El Dorado Tarde

  • Fecha: 1 Septiembre 2025
  • Resultados: pendiente
  • Quinta: pendiente

Números ganadores El Dorado Noche

  • Fecha: 1 Septiembre 2025
  • Resultados: pendiente
  • Quinta: pendiente

Cómo se juega El Dorado Mañana

Cómo jugar la Lotería del Dorado. Créditos: Infobae México.

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería El Dorado MañanaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Deportistas se tomaron la plaza de Bolívar en Bogotá para protestar contra el Gobierno Petro por reducción de presupuesto: “También es un derecho”

Los atletas, entrenadores y familiares de los deportistas exigen que no se recorten los recursos destinados para fortalecer la participación colombiana en competencias nacionales e internacionales

Deportistas se tomaron la plaza

Equipo de Daniel Quintero denunció a director de la Ungrd, Carlos Carrillo, por presunta participación en política: “Aprovecha para mentir”

El jefe de Debate del precandidato presidencial, Juan David Duque, aseguró que el funcionario ha atacado a Quintero y al Gobierno Petro, en repetidas ocasiones, a través de los medios de comunicación

Equipo de Daniel Quintero denunció

Exrepresentante Edward Rodríguez hizo fuertes señalamientos en contra de Iván Cepeda: “¿El senador ya fue llamado a declarar ante la JEP?"

El pronunciamiento del exsenador se dio por medio de su cuenta en X, donde pidió al ahora precandidato presidencial que se pronuncie sobre sus posibles nexos con las Farc

Exrepresentante Edward Rodríguez hizo fuertes

Junto a su novio, Carla Giraldo celebró su cumpleaños número 39, al que también asistieron varios amigos: “Salud por ustedes”

La presentadora de ‘La casa de los famosos’ compartió románticas imágenes de la celebración que tuvo en su casa, donde Roberto Asís, su actual pareja, se encargó de cocinar para ella y los invitados: “Los cumplí muy feliz”

Junto a su novio, Carla

Seis militares fueron llamados a juicio por presunta vinculación con alias Matamba

Los involucrados no solo habrían tolerado el desplazamiento de integrantes de la organización, sino que además “suministraban a ese grupo ilegal información documental”

Seis militares fueron llamados a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Junto a su novio, Carla

Junto a su novio, Carla Giraldo celebró su cumpleaños número 39, al que también asistieron varios amigos: “Salud por ustedes”

Adriana Romero contó las razones por las que se separó de Rodrigo Candamil: “Los caminos se abrieron”

Lucho, eliminado del ‘Desafío 2025’ habló del tipo de cáncer que le arrebató a su madre y reveló cómo fueron sus últimos días

La actriz Natalia Reyes se despachó contra reconocida aerolínea por cobrarle extra por el coche de su hija: “Esto es básico, es inclusión”

Candidata de Miss Universe Colombia 2025 a quien comparan físicamente con Westcol se roba el show en el ‘reality’ de RCN

Deportes

Un colombiano detuvo a Messi

Un colombiano detuvo a Messi y se consagró como campeón de la Leagues Cup ante Inter Miami: la final terminó en pelea

Dayro Moreno no solo quiere jugar con la selección Colombia: le apunta a dos récords sorpresivos

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Néstor Lorenzo definió el rol de Dayro Moreno en la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

Alberto Gamero se refirió a la muerte del hincha del Cali arrollado por el bus del equipo: “Hoy es un día cruel”