Colombia

Resultados del Super Astro 31 de agosto de 2025

Esta popular lotería colombiana publicó el signo y número ganador de su último sorteo del mes

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Super Astro Luna fue
Super Astro Luna fue el último sorteo del mes de agosto (Infobae)

Super Astro dio a conocer los resultados ganadores de su último sorteo del mes celebrado este domingo 31 de agosto de 2025.

En esta ocasión la popular lotería colombiana entregó más de 384 millones de pesos a más de 4 mil ganadores, averigüe si es uno de ellos.

Resultados del Super Astro Luna

Resultados del Super Astro Luna
Resultados del Super Astro Luna del 31 de agosto
  • Fecha del sorteo: Domingo 31 de agosto de 2025.
  • Número ganador: 5 9 6 7.
  • Signo: Cancer.
  • Total de ganadores: 4 mil 322.
  • Total de premio del día: $384,195,500,
  • Total de premios del mes: $33,022,042,100.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.

El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Qué necesito para cobrar un premio en Super Astro

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cobrar un premio en Super Astro, debes presentar documentos que varían según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

Para premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.120 pesos), debes entregar el tiquete original debidamente diligenciado, el documento de identidad original y una copia ampliada al 150%. Estos premios suelen pagarse en puntos de venta autorizados como Su Red o Supergiros.

Para premios entre 48 y 181 UVT (entre $2.259.120 y $8.518.765 aproximadamente), además de lo anterior, debes diligenciar un formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos), que encontrarás en el punto de venta.

Para premios mayores a 181 UVT (más de $8.518.765), debes presentar los documentos anteriores más una certificación bancaria a nombre del ganador con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Es fundamental que el tiquete original esté en buen estado, sin tachones ni enmendaduras y que la copia del documento de identidad sea legible. 

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super AstroSuper Astro SolSuper Astro Lunacolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Esta es la aspirante del Gobierno Petro a la Corte Constitucional: Enfrenta una denuncia por acoso laboral

La queja contra María Patricia Balanta fue presentada el 22 de marzo de 2024 por Natalia Giraldo Fernández

Esta es la aspirante del

Euro a peso colombiano, así inicia la semana el tipo de cambio este 1 de septiembre

En Europa los mercados lograron cierta recuperación. El Stoxx 600 subió 0,2% apoyado en el sector defensa, tras reportes del Financial Times sobre planes para eventuales despliegues postconflicto en Ucrania

Euro a peso colombiano, así

Vehículo se salió de la carretera y resultó en el techo de una vivienda en Ibagué, Tolima: el conductor fue trasladado de emergencia

El cuerpo de Bomberos llegó hasta el lugar para retirar a la persona atrapada entre las latas y revisar las fuertes afectaciones estructurales en la casa

Vehículo se salió de la

Iva a las iglesias y otros polémicos impuestos: esto es lo que plantea la nueva reforma tributaria de Gustavo Petro

Expertos advierten que las recientes reformas han generado confusión al establecer nuevos impuestos mientras disminuyen cargas en otros rubros, lo que complica el cumplimiento fiscal de personas y empresas

Iva a las iglesias y

Gustavo Petro regañó a Ricardo Roa por polémico contrato de regasificación entregado a uno de sus amigos: “Debe romper de inmediato”

El presidente de Ecopetrol habría beneficiado a uno de sus más cercanos alfiles para quedarse con un jugoso contrato para regasificar el gas importado que ordenó el presidente

Gustavo Petro regañó a Ricardo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes dedicó emotivo mensaje

Marcela Reyes dedicó emotivo mensaje a su pareja y reveló que se habría casado en secreto: “Eres el mejor esposo”

Claudia Bahamón organizó picnic en su casa con los participantes de ‘Masterchef Celebrity 2025’: así fue el encuentro

Mamá de Epa Colombia publicó video de la empresaria llorando y conmovió con mensaje: “Todo esto acabará”

Proclaman ‘santa’ a Shakira tras “milagro” que ocurrió en uno de sus conciertos: mujer se levantó de su silla de ruedas

Jenn Muriel respondió a las comparaciones con Carolina Gómez, actual pareja de Yeferson Cossio: “Cada persona deja su huella a su manera”

Deportes

Diego Raimondi se despidió de

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Néstor Lorenzo definió el rol que cumplirá Dayro Moreno con la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

Alberto Gamero se mostró bastante conmovido por muerte del hincha del Cali arrollado, accidentalmente, por bus del equipo

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Juan Fernando Quintero despertó las alarmas en la selección Colombia: salió con hielo, horas antes de sumarse a convocatoria