Reforma tributaria del Gobierno Petro se radica hoy: cambios en impuestos y efectos para los colombianos

Este lunes 1 de septiembre, el Ministerio de Hacienda radicará ante el Congreso de la República la tercera reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, con la que se busca recaudar $26,3 billones de pesos. Estos recursos serían la base para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que asciende a $557 billones de pesos.

La propuesta, denominada también Ley de Financiamiento, llega en medio de un ambiente político complejo con un año preelectoral, una oposición fortalecida y un Congreso dividido, factores que ponen en duda la aprobación de un proyecto que, de ser aprobado, se convertiría en la reforma tributaria más ambiciosa de las últimas dos décadas.

¿Qué impuestos propone la nueva reforma tributaria?

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha dado a conocer algunos de los puntos principales de la iniciativa:

Revisión de beneficios tributarios del IVA , estos aplicados a bienes y servicios consumidos por personas de altos ingresos.

No se gravará la canasta familiar , según el Ministerio de Hacienda.

Aumento de la progresividad en el impuesto de renta y patrimonio.

Incremento del impuesto al carbono , que impactará en el precio de la gasolina, el ACPM y el combustible para aviones.

Más cargas al consumo de licores, tabaco, cervezas y cigarrillos , lo que afectaría a los ingresos de los departamentos, que hoy dependen de ese recaudo.

Tributación a los juegos de suerte y azar en línea , con una tarifa permanente del 19%.

Incremento de impuestos a las ganancias ocasionales , que pasarían del 15% al 20% o incluso al 25%. Esto afectaría herencias, donaciones, premios de lotería y la venta de inmuebles.

Nuevos impuestos saludables, que se aplicaran sobre bebidas azucaradas, lácteos procesados, quesos, carnes frías y panadería.

El paquete también contempla la tributación de dividendos, arrendamientos e intereses, así como una estampilla para enajenaciones de propiedades superiores a $800 millones.

Críticas de la oposición y riesgo de hundimiento

Pese a (según el Gobierno) la importancia del proyecto para las finanzas públicas, el ambiente en el Congreso es desfavorable. En 2022, Petro logró aprobar una tributaria que recaudó $11 billones; sin embargo, en 2024 fracasó otra iniciativa de $12 billones. Ahora, con una meta de $26,3 billones, el reto es aún mayor.

El presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, fue contundente: “A la reforma tributaria que anuncia el Gobierno la estudiaremos y le daremos cristiana sepultura”.

Por su parte, el presidente del Senado, Lidio García, reconoció que se trata de un proyecto impopular: “Una reforma tributaria no es amable para los políticos y es bastante impopular en un año preelectoral”.

La oposición ha planteado incluso la necesidad de recortar el presupuesto de 2026, advirtiendo que de lo contrario se repetirá el escenario de 2024, cuando el Gobierno aprobó el PGN por decreto.

¿Cómo afecta a los colombianos?

Expertos señalan que la clase media y los microempresarios serían los más golpeados con la nueva tributaria.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que el proyecto “no tiene ni pies ni cabeza”, pues elimina beneficios en IVA y aumenta impuestos al consumo, afectando a las familias. Además, criticó que se incluyan cargas al carbono, que impactarán directamente en los costos de transporte y producción.

El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez también alertó que la tributaria significaría “meterle la mano al bolsillo a los pobres”, ya que los impuestos a las ganancias ocasionales y a los arriendos terminarán castigando a ciudadanos de ingresos medios.

Desde el sector académico, el tributarista Julio César Leal advirtió que el proyecto pone en riesgo la competitividad del país, afirmó que mientras otros países bajan tarifas de renta para atraer inversión extranjera, Colombia mantiene tasas efectivas por encima del 70%.

Una reforma clave para el Presupuesto 2026

El Gobierno insiste en que la tributaria es esencial para el equilibrio de las cuentas nacionales. Según el ministro Ávila, la ley “va a garantizar la estabilidad financiera del Presupuesto de 2026 y de los próximos cinco años”.

El PGN prevé inversiones en sectores como educación ($88,2 billones), salud ($78 billones), agricultura ($1,1 billones), comercio ($1,6 billones) y relaciones exteriores ($2 billones). No obstante, el gasto de funcionamiento crecerá en $42,7 billones, lo que preocupa a varios congresistas.

El Ejecutivo defiende que el gasto será “moderado” y que el presupuesto no está desbordado. Sin embargo, la oposición asegura que los cálculos son demasiado optimistas y que existe una brecha de $39,5 billones para cumplir con la regla fiscal en 2026.

¿Qué viene ahora?

Tras la radicación del proyecto, se presumen que el Ministerio de Hacienda ofrecerá una rueda de prensa y se reunirá con los coordinadores de las Comisiones Económicas del Congreso para iniciar el estudio de la iniciativa.

El Congreso tiene plazo hasta finales de septiembre para aprobar el presupuesto y la reforma tributaria. Si el proyecto no prospera, el Gobierno podría recurrir nuevamente a la expedición por decreto, lo que intensificaría la confrontación política.

Por ahora, la Reforma Tributaria del Gobierno Petro se enfrenta a un camino empinado donde deberá equilibrar las finanzas de la nación sin ahogar a los contribuyentes y, al mismo tiempo, superar el pulso político en un año decisivo para el futuro económico del país.