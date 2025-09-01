Policía resultó herido durante su intervención en una pelea en Bucaramanga

El subintendente Carlos Gaona fue atacado por uno de los involucrados en la riña. - crédito Policía Nacional

Un subintendente de la Policía Nacional resultó herido la noche del 31 de agosto en el barrio Juan 23 de Bucaramanga durante la intervención de una riña múltiple, cuando fue atacado con un cuchillo por una persona implicada en el enfrentamiento, hecho que actualmente es investigado por las autoridades locales.

La emergencia inició cuando, de acuerdo con el primer reporte conocido, una llamada a la línea 123 alertó sobre una pelea con varios participantes en las inmediaciones del barrio Juan 23. Las autoridades desplegaron a la patrulla 3-6 del CAI Viaducto hacia la zona con el objetivo de controlar la situación y salvaguardar la integridad de los habitantes.

Al arribar al sitio, los uniformados intentaron separar a los miembros de la riña y restablecer el orden. En ese momento, el subintendente Carlos Gaona fue atacado por uno de los involucrados. El agresor, que portaba un cuchillo, hirió a Gaona en la parte superior derecha del pecho. El riesgo fue tal que el uniformado tuvo que desenfundar su arma de dotación para intentar salvaguardar su vida, dada la agresión inminente.

Una llamada a la línea 123 alertó sobre una pelea con varios participantes en las inmediaciones del barrio Juan 23. - crédito de referencia Moiés Pablo/ Cuartoscuro

El compañero del subintendente Gaona, al presenciar la gravedad de la agresión, pidió refuerzos a través de los canales oficiales. Se solicitó apoyo de otras unidades policiales en Bucaramanga, ya que la riña integraba a varios jóvenes armados con cuchillos y el ambiente continuaba siendo tenso. Este llamado permitió la llegada de más agentes al sector de Juan 23, lo que facilitó el control de la situación y la atención rápida de los heridos.

Tras el ataque, Carlos Gaona fue remitido de manera urgente a la Clínica Foscal de la ciudad, donde recibió atención médica inmediata. El presunto agresor del policía también resultó lesionado y fue conducido a la Clínica Bucaramanga para valoración y tratamiento médico, quedando a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso investigativo.

Vecinos del sector relataron que, tras la llegada de la Policía, algunos jóvenes con heridas descendieron rápidamente desde el barrio Juan 23 hacia la vía principal de la zona. Esta vía conecta directamente con el municipio de Girón y se presume que varios de los implicados habrían intentado conseguir un taxi o transporte informal para huir y evitar ser capturados por las patrullas que llegaron en apoyo.

La Policía Nacional investiga las causas que originaron la riña múltiple. - crédito EUROPAPRESS

La Policía Nacional investiga las causas que originaron la riña múltiple y trabaja en el esclarecimiento de las circunstancias específicas que rodearon el ataque contra el subintendente. Se están recolectando testimonios de vecinos y recopilando videos de cámaras de seguridad en el barrio para identificar a todos los implicados. Hasta el momento, las autoridades han confirmado que el enfrentamiento dejó varios jóvenes heridos, sin entregar una cifra oficial de personas lesionadas.

El barrio Juan 23 de Bucaramanga es conocido por la reiteración de incidentes de violencia relacionados con disputas entre jóvenes. Las autoridades han intensificado los patrullajes en la zona ante el aumento de estos hechos e insistieron en su llamado a la ciudadanía para denunciar riñas y alteraciones del orden al número 123.

Otro patrullero fue herido durante una persecución policial en Palmira, Valle

Mientras avanza la investigación en Bucaramanga, otro hecho violento contra la Policía Nacional fue reportado en Palmira, Valle, el mismo 31 de agosto. En este municipio, el patrullero Andrés Felipe Trujillo resultó herido durante una persecución realizada en el marco del operativo Plan Candado.

Según el informe preliminar, el procedimiento comenzó cuando los agentes detectaron a un individuo de 22 años movilizándose en una motocicleta robada. La reacción de los uniformados desencadenó una persecución, durante la cual se produjo un intercambio de disparos. Como consecuencia, el patrullero Trujillo resultó herido, pero su estado de salud fue reportado como fuera de peligro.

Persecución policial en Palmira, Valle, dejó un patrullero herido y un capturado- - crédito captura de video

El sujeto fue capturado por las autoridades y se le inició proceso judicial por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y municiones, además de la utilización de la motocicleta hurtada. La Policía en Palmira y Bucaramanga reiteraron su compromiso de seguir ejecutando controles y operativos preventivos en los municipios, al tiempo que aseguraron que investigarán cualquier ataque a uniformados en el cumplimiento de su labor.