Colombia

Natalia Reyes se despachó contra reconocida aerolínea por cobrarle un recargo adicional por el coche de su hija Isla

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz expresó su inconformidad, pues considera que el accesorio para la movilidad de los bebés es casi igual de indispensable que una silla de ruedas

Iván Gaitán

Iván Gaitán

La actriz aseguró que le cobraron por el coche de su pequeña hija Isla - crédito @nataliareyesg/IG

Natalia Reyes, una reconocida actriz que ha formado parte de diferentes producciones a nivel nacional e internacional como Lady, la vendedora de rosas, A mano limpia o Terminator: Destino oscuro, recientemente compartió una incomodidad que tuvo con una reconocida aerolínea de bajo costo, relacionado con su pequeña hija Isla, que viajaba con ella.

De acuerdo con la actriz, al acercarse a la zona de abordaje de la aerolínea JetSmart, uno de los encargados le indicó que, debido a la edad de su hija y que viajaba en coche, el mismo debía ser cobrado como equipaje adicional a pesar de que era el único accesorio con el que viajaba la menor. En razón de esto, lanzó un duro cuestionamiento por este tipo de políticas.

Isla tiene 3 años y
Isla tiene 3 años y todavía se mueve en coche en zonas donde la distancia es larga - crédito @nataliareyesg/IG

Acaba de pasarme algo que me tiene en shock. JetSmart es la única aerolínea en Colombia que cobra un coche de niño como una maleta adicional. Según ellos, un niño desde que cumple dos años ya puede caminar y no necesita de ayuda”, indicó la actriz, mientras hacía referencia al hecho de que menores como la pequeña Isla “difícilmente van a caminar todo el aeropuerto”.

Asimismo, indicó que es una necesidad de movilidad casi que equivalente a la que necesita un adulto mayor cuando se desplaza en una silla de ruedas: “Esto es básico, es inclusión, es ayuda para las familias. No puede ser un lujo llevar un carro y pagar adicional, cuando además, era el único objeto que llevaba Isla pagando una silla”, concluyó.

La actriz expresó su molestia
La actriz expresó su molestia por no poder llevar el coche de su hija como maleta de bodega - crédito @nataliareyesg/IG

La actriz también dijo que las distancias en los aeropuertos son extensas, teniendo en cuenta la edad de los infantes y el coche es una ayuda que tiene la familia en medio de los desplazamientos que tienen que hacer en los terminales aéreos.

Aerolíneas en Colombia permiten transportar coches de bebés sin costo en vuelos nacionales e internacionales

Las familias que viajan en avión desde Colombia cuentan con la posibilidad de transportar coches de bebés sin cargo adicional en la mayoría de las aerolíneas nacionales e internacionales, incluida la oferta de las compañías de bajo costo. Esta facilidad forma parte de las políticas de equipaje infantil implementadas en 2025 por las principales empresas que operan en el país, según información recopilada de las propias páginas oficiales de las aerolíneas.

En el caso de Avianca, los pasajeros pueden transportar un coche o vagón plegable por cada bebé o niño hasta los 11 años, como parte del equipaje permitido sin costo. La compañía autoriza llevar el coche hasta la puerta de embarque.

Los coches de bebés tienen
Los coches de bebés tienen algunas restricciones en las aerolíneas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Si el artículo no supera los 115 centímetros lineales y pesa hasta 10 kilogramos, se aceptará en la cabina del avión, sujeto a disponibilidad; de no ser así, el coche será embalado y transportado en bodega, sin cargo para los menores de hasta 12 años. “Solo se permite un coche por bebé o niño sin cargo adicional; cualquier unidad extra sí generará cobro”, detalla la política.

LATAM Airlines permite que los adultos acompañados por bebés o niños lleven sin costo adicional un coche plegable o una silla infantil certificada. Dependiendo del espacio disponible en cabina, el artículo puede viajar con el pasajero o ser despachado a la bodega.

Para vuelos operados por JetSmart, una de las aerolíneas de bajo costo que ha reforzado su presencia en el mercado colombiano, también se permite que los pasajeros transporten un coche plegable hasta la puerta de embarque sin cobro adicional. La compañía señala que el coche será etiquetado en el mismo aeropuerto y entregado al final del viaje, preferiblemente en la misma puerta del avión o en la sección de equipaje especial.

La aerolínea especifica lo que
La aerolínea especifica lo que pasa con los coches de bebés en su página web - crédito Página Web JetSmart

Copa Airlines aplica una política similar, autorizando el transporte gratuito de coches para menores. En vuelos regulares, este tipo de equipaje debe ser registrado antes del embarque, sin afectar el resto de la franquicia permitida a los adultos acompañantes, según la información consultada por Infobae.

Las políticas pueden actualizarse y variar de acuerdo con la aerolínea, la ruta y el destino, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar previamente con la compañía aérea para garantizar el cumplimiento de los requisitos y evitar novedades durante el viaje.

Citas y datos destacados:

Cada aerolínea puede actualizar sus normas sin previo aviso, por lo que la consulta anticipada es esencial para evitar inconvenientes.

  • “Solo se permite llevar un coche por bebé o niño sin costo adicional; si llevas más de uno, se aplicará un cargo extra”, establece la política de Avianca.
  • Los bebés menores de 2 años pueden viajar en el regazo del adulto sin pagar tarifa en rutas nacionales, mientras que en viajes internacionales se cobra el 10% de la tarifa adulta, según LATAM.
  • JetSMART, como aerolínea de bajo costo, permite la entrega del coche en la puerta de embarque y su recogida en la misma puerta del avión o en zona especial; sin embargo, en el caso de la actriz su hija Isla tiene tres años, razón por la que el coche debió ser facturado de acuerdo con las políticas de equipaje de la aerolínea de bajo costo.

